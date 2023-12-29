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Новая партия в ФРГ будет стремиться к отмене санкций по РФ

Александра Иванова
29 декабря 2023 г.

Партия "Союз Сара Вагенкнехт", которую должны зарегистрировать в январе, выступает за сближение с РФ и более жесткую миграционную политику, рассказала ее представитель Севим Дагделен.

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Сара Вагенкнехт, бывший лидер Левой партии в Германии
Сара Вагенкнехт намеренна зарегистрироать новую партию в январе 2024 годаФото: Joerg Carstensen/picture alliance

Партия "Союз Сара Вагенкнехт - за здравый смысл и справедливость", которую планируют зарегистрировать в ФРГ в январе 2024 года, отвергает "экономическую войну и глупые энергетические санкции против России". Такое заявление сделала в пятницу, 29 декабря, в эфире телеканала ZDF Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) - соратница основательницы партии Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Другой приоритет новой партии - более строгая политика в сфере предоставления убежища в Германии, указала политик. В октябре Севим Дагделем, Сара Вагенкнехт и еще восемь депутатов Левой партии в бундестаге покинули ее фракцию, чтобы работать над созданием новой политической силы. В результате фракция "левых" объявила о самороспуске к 6 декабря. 

Ожидается, что партия Сары Вагенкнехт примет участие в выборах Европарламента в июне 2024 года, а также в выборах земельных парламентов (ландтагов) в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии осенью того же года. "Мы прикладываем все усилия и сделаем все, чтобы сделать избирателям серьезное и разумное предложение на выборах на востоке Германии", - подчеркнула Дагделен.

За что в Германии критикуют партию Сары Вагенкнехт

Ряд наблюдателей в Германии критикует программу будущей партии Сары Вагенкнехт как очень близкую к программе правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". "Вагенкнехт говорит о людях, которые из-за гнева и растерянности выбирают АдГ, не являясь сторонниками правых. При этом она обслуживает ложный нарратив для протестных избирателей и, очевидно, ловит рыбку в правом политическом спектре", - заявил в этой связи еще в октябре журналист Маттиас Майснер (Matthias Meisner).

В то же время в Левой партии выражают возмущение тем, что Вагенкнехт решила основать собственную партию, пройдя в бундестаг по партийным спискам "левых".

29  декабря, отвечая на вопрос о том, чем "Союз Сара Вагенкнехт" отличается от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", Севим Дагделен  в эфире ZDF указала на политику в социальной, экономической и оборонной сферах, а также в области здравоохранения. По словам Дагделен, во всех этих сферах она не видит у своей партии "абсолютно ничего общего с АдГ".

Позиция Сары Вагенкнехт по Украине

Критике Сара Вагенкнехт подвергается и в связи с ее позицией по войне в Украине. В частности, она настаивает, что дополнительные поставки вооружений защищающейся от российской агрессии стране только продлят войну и страдания украинцев, и требует и активных дипломатических усилий Европы для немедленного начала переговоров между Москвой и Киевом.  

На фоне новостей о поставках Киеву немецких танков Leopard Вагенкнехт совместно с немецкой феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer) в феврале 2023 года создали петицию "Манифест за мир". В ее тексте было указано, что Украина "не может выиграть войну против крупнейшей в мире атомной державы", ввиду чего предлагалось выступить против дальнейшей военной поддержки Киева.

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