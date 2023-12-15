WSJ: Бежавший из Германии менеджер Wirecard работал на РФ

Газета Wall Street Journal опубликовала материал о бывшем топ-менеджере платежной компании Wirecard Яне Марсалеке. Тот в 2020 году после исчезновения 1,9 млрд евро со счетов компании сбежал в Россию под защиту ФСБ.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 15 декабря, опубликовала расследовательский материал о деятельности Яна Марсалека, который на протяжении почти десяти лет, занимая должность одного из топ-менеджеров платежной компании Wirecard, являлся, по заключению западных спецслужб, агентом российской разведки.

В 2020 году Wirecard объявила о неплатежеспособности и исчезновении 1,9 млрд евро с ее счетов. Тогда же исчез и Марсалек. Как установили журналисты, он на частном самолете улетел из Австрии в Минск, а позднее объявился в России, где в настоящее время живет под другим именем и защитой Федеральной службы безопасности (ФСБ). В 2021 году полиция Вены поместила под стражу двух граждан Австрии, обвиненных в организации побега Марсалека.

Финансирование секретных операций ГРУ

Теперь WSJ сообщила подробности его деятельности. Ссылаясь на источники, газета пишет, что Марсалек использовал свою платежную компанию, чтобы незаконно помогать Главному управлению Генштаба РФ (известному ранее как Главное разведывательное управление) и Службе внешней разведки России переводить деньги для финансирования секретных операций по всему миру. Марсалека обвиняют также в помощи частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" ныне покойного Евгения Пригожина.

Кроме того, бывшего топ-менеджера подозревают в сборе информации о зарубежных клиентах Wirecard, особенно о сотрудниках германской полиции и разведки. В результате спецслужбам ФРГ пришлось менять места проживания и создавать новые имена прикрытия для нескольких сотрудников, которые могли быть скомпрометированы.

Западные спецслужбы подчеркивают, что подлинные имена агентов не были связаны с банковскими счетами, поэтому возможности Марсалека передавать России конфиденциальные данные о деятельности Германии были ограничены. В то же время он имел доступ к псевдонимам агентов и мог отслеживать некоторые их перемещения и действия, обладая информацией о платежах и покупках.

Причастность к похищению людей

Британские прокуроры утверждают, что с 2020 по 2023 годы Ян Марсалек руководил в Великобритании группой из пяти болгар - агентов российской разведки. Эту группу в числе прочего обвиняют в содействии плану России по похищению людей в Великобритании и за ее пределами, а также в организации слежки в Черногории. В настоящее время ее члены находятся под следствием.

Хотя Марсалек находился в списке самых разыскиваемых лиц, составленном Интерполом, в 2021 году ему удалось, используя чешский паспорт (один из десятков, которыми он владеет), создать консалтинговую фирму в Лондоне. Следователи считают, что фирма, скорее всего, использовалась для маршрутизации платежей шпионской сети. В прошлом году она закрылась.

Двое бывших деловых партнеров Марсалека сообщили, что он рассказал им о своей работе как на российские спецслужбы, так и на их западных коллег. По их словам, Марсалек хвастал, что путешествовал с российскими партнерами в Ливию и Сирию, и утверждал, что занимался переводами средств для российских силовиков и наемников.

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