 Центр ″Досье″: Экс-менеджер Wirecard Марсалек живет в Москве с паспортом РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.07.2022

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Германия

Центр "Досье": Экс-менеджер Wirecard Марсалек живет в Москве с паспортом РФ

Объявленный в международный розыск Ян Марсалек обнаружен в Москве под именем Германа Баженова и находится под защитой ФСБ, утверждают авторы расследования центра "Досье" и Süddeutsche Zeitung.

Объявление о розыске Яна Марсалека в аэропорту Мюнхена

Объявление о розыске Яна Марсалека

Бывший операционный директор немецкой компании Wirecard Яна Марсалека (Jan Marsalek), находящийся в международном розыске, обнаружен в Москве под именем гражданина РФ Германа Баженова. Сообщение об этом обнародовано в понедельник, 25 июля, по результатам совместного расследования центра "Досье" и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Как утверждают авторы расследования, в Москве Марсалек находится под государственной защитой Второй службы УСБ ФСБ и живет в охраняемом поселке "Сады Майендорф" на бывшей территории санатория "Барвиха". Здесь же располагаются дома семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и крупных российских предпринимателей, а на небольшом расстоянии от поселка - резиденции президента РФ Владимира Путина и зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Скандал вокруг Wirecard

Летом 2020 года журналисты Financial Times вскрыли махинации на сумму 1,9 млрд евро в платежной системе Wirecard, изначально предоставлявшей услуги онлайн-казино и порносайтам. Компания обанкротилась и вылетела из индекса тридцати крупнейших компаний Германии DAX.

Сразу после этого глава Wirecard Маркус Браун (Markus Braun) был арестован, а член совета директоров Ян Марсалек пропал без вести. Позже Марсалек обнаружился в Минске. В июле 2020 года газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек перебрался в Москву и якобы живет в России под наблюдением Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Согласно сведениям СМИ, бежать из ЕС на частном самолете Марсалеку помогли экс-сотрудник австрийской разведки и депутат парламента Австрии от правой Партии свободы Томас Шелленбахер. По данным Der Spiegel, Bellingcat и The Insider, Марсалек часто летал в Москву и другие города России, а также был связан с российскими частными военными компаниями и работал вместе с преподавателем Высшей школы экономики (ВШЭ) Андреем Чупрыгиным, которого западные разведки считают сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ.

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    Автор: Марина Барановская


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