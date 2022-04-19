Следы ведут в Москву? В ФРГ ищут подозреваемого в краже миллиардов

Осенью в Мюнхене должен начаться судебный процесс, который призван поставить точку в финансовом скандале века - мошенничестве на миллиарды евро, имевшем место в некогда крупном немецком концерне Wirecard. Если совсем просто описать суть скандала, то руководство концерна, входившего в тридцатку самых крупных компаний на немецкой бирже, фактически "пририсовало" себе к балансовой отчетности почти два миллиарда евро. Их просто не оказалось в наличии, что повлекло за собой крах и банкротство Wirecard. По целому ряду обвинений арестован создатель и бывший глава концерна Маркус Браун (Markus Braun) и некоторые другие причастные. Но на суде не хватает еще одной ключевой фигуры - бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека (Jan Marsalek).

Как только факты махинаций с балансовой отчетностью Wirecard окончательно вскрылись в июне 2020 года, Марсалек сбежал. На частном самолете из Австрии он попал в Минск, а дальше его следы затерялись. Судя по всему, он давно прячется в Москве - об этом еще в июле 2020 года со ссылкой на источники в BND, внешней службе разведки ФРГ, и на дипломатические источники - писали немецкие газеты Handelsblatt и Die Welt. Официально Марсалек до сих пор не найден, а за его поимку обещана крупная награда. Он тем более может быть интересен следствию и суду, что бывший шеф Wirecard Маркус Браун называет именно Марсалека главным мошенником, а себя - только жертвой.

Почему убежище в Москве? Связи с ГРУ, хвастовство знаниями о "Новичке"

Чтобы понять, почему беглый австрийский менеджер мог оказаться в Москве, надо кратко рассказать его историю. Марсалек, родившийся в Вене, бросил школу, переехал в Германию и сделал стремительную карьеру в Wirecard, которая тогда быстро росла на сомнительных эквайринговых сделках, обслуживая платежи в онлайн-казино и на порносайтах. В компании он отвечал за развитие бизнеса концерна Wirecard в Азии - именно в азиатских филиалах позже и обнаружился обман с балансовой отчетностью и прочие махинации.

Маркус Браун во время дачи показаний контрольному комитету бундестага

Но у менеджера компании были интересы, чрезвычайно далеко выходившие за пределы непосредственной деятельности компании - посреднических услугах между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами, то есть, на эквайринге. У Марсалека была вторая, тайная, жизнь, о которой позже стали ходить легенды. Инсайдеры, имевшие доступ к информации о встречах на его дорогой вилле в Мюнхене неподалеку от здания российского консульства, рассказывали, что Марсалек постоянно искал и укреплял контакты в мире спецслужб. По свидетельствам знакомых, просочившимся в прессу, Марсалек хвастал перед лондонскими банкирами тем, что имеет доступ к секретным сведениям австрийской спецслужбы BVT, а также утверждал, что ему известна формула яда "Новичок", которым в Великобритании отравили российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года.

Другие свидетели рассказывали, что Марсалек очень интересовался и даже финансово вкладывался в проекты в растерзанной гражданской войной Ливии. Проекты предполагали, по данным свидетелей, участие российских наемников из частных военных компаний для обеспечения безопасности на месте. Откуда у Марсалека могли быть выходы на российские ЧВК? Считалось, что менеджер Wirecard поддерживал связи не только с австрийской, но и с российской спецслужбой, а именно с ГРУ. Прямых подтверждений таких контактов у прокуратуры Мюнхена, которая ведет дело Wirecard, возможно, и нет, но контрольный комитет бундестага, расследовавший мошенничество в компании Wirecard, пришел к выводу, что через Австрийско-российское общество дружбы Ян Марсалек "завязал контакты с российскими спецслужбами, которые помогли ему в побеге и в том, чтобы уйти на дно". В самом объединении, в которое входили ведущие австрийские и российские политики и эксперты, такие контакты отрицали. Расследование в Австрии пришло к выводу, что Марсалеку помогли сбежать его знакомые из BVT.

Прокуроры отправляют РФ запрос о выдаче Марсалека

Новый поворот в деле Яна Марсалека наметился 19 апреля, когда немецкая газета Bild со ссылкой на правительственные источники написала, что прокуратура Мюнхена обратилась к российским властям с официальным запросом об оказании юридической помощи в поиске и выдаче Марсалека Германии. Издание утверждает, что в запросе даже указан предполагаемый адрес проживания беглого менеджера в Москве в января 2021 года - газета опубликовала фото охраняемого объекта из нескольких отдельных стоящих домов, где якобы, по наводке и при помощи ФСБ РФ, нашел прибежище австриец. В Мюнхенской прокуратуре отвечать на дополнительные вопросы журналистов отказались. Власти РФ ранее официально отрицали, что Ян Марсалек находится в России.

Фабио де Мази, один из членов контрольного комитета бундестага по делу Wirecard

Газета Bild утверждает, что, более того, это сами журналисты дали прокуратуре наводку на точное местоположение Марсалека, после чего незадолго до католической Пасхи мюнхенские прокуроры навестили штаб-квартиру BND в Берлине и получили доступ к разведданным по делу Wirecard. Якобы прокуроры и газета таким образом выяснили, что уже предыдущее правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) знало о московском местонахождении Марсалека, но прокуроров BND якобы решило оставить в неведении. Австрийское издание ZackZack со ссылкой на BND сообщало, что Марсалек все это время достаточно свободно передвигался по Москве, а найти его удалось потому, что какое-то время назад он занимался торговлей российской вакциной Sputnik V.

Якобы из России поступало предложение поговорить с Марсалеком

Несколькими днями ранее другие издания передали, что еще в январе 2021 года некий "близкий к российскому руководству и ФСБ бизнесмен" предлагал BND организовать встречу с беглым Марсалеком. Сотрудники спецслужбы ФРГ якобы отказались, сославшись на то, что такая встреча может быть "ловушкой" российской стороны, стать известной публично и быть интерпретирована как свидетельство связей между BND и руководством Wirecard. Также BND якобы самостоятельно проинформировал бундестаг и прокуратуру, написал, например, еженедельник Der Spiegel.

Последние сообщения по делу Wirecard возмутили бывшего члена контрольного комитета бундестага по делу Wirecard Фабио де Мази (Fabio de Masi). Он назвал их "отвлекающими маневрами BND", но появление официального запроса о выдаче Марсалека бывший депутат от Левой партии де Мази все же оценил положительно. Де Мази добавил в сообщении в сети Twitter, что, по данным его источников, беглый менеджер Wirecard имеет связи с одним из богатейших российских бизнесменов Леонидом Михельсоном. Комментарием Михельсона DW не располагает.

В парламентском расследовании финансового скандала о мошенничестве и банкротстве Wirecard свидетелями выступали как бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, так и ее тогдашний заместитель и глава Минфина Олаф Шольц. Оба отказались взять на себя политическую ответственность за крупнейший послевоенный финансовый скандал Германии, стоивший акционерам не менее 20 миллиардов евро - столько стоила Wirecard до банкротства.

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