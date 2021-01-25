Дело Wirecard: задержаны три возможных пособника Марсалека

Три возможных пособника бывшего члена совета директоров обанкротившейся немецкой компании Wirecard, австрийца Яна Марсалека (Jan Marsalek), по версии следствия, помогавшие ему при побеге из Германии, были задержаны в Австрии. Как сообщили в прокуратуре Вены в понедельник, 25 января, речь идет о бывшем депутате Национального совета от Австрийской партии свободы, об экс-сотруднике австрийского Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BfV) и еще одном, временно отстраненном от работы сотруднике BfV. Ведется расследование по подозрению в укрывании преступника.

Экс-депутат находится под стражей в связи с другими расследованиями, передало агентство dpa. По его данным, бывший сотрудник BfV после временного задержания пока остается на свободе. Что касается третьего подозреваемого, то пока непонятно, принято ли решение о его аресте.

Как сообщили газеты Die Presse и Der Standard со ссылкой на источники, знакомые со следствием, Марсалек в июне 2020 года вылетел из аэропорта Бад-Феслау под Веной в белорусский Минск.

Скандал вокруг компании Wirecard

По данным правоохранителей, руководство Wirecard с 2015 года систематически подделывало данные о ее балансе и раздували продажи, чтобы скрыть, что на самом деле этот бизнес приносит убытки. В итоге Wirecard получила кредиты более чем на 3,2 млрд евро, которые теперь, судя по всему, будут потеряны для банков.

После аудита Wirecard признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. Курс ее акций на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

Возможная связь Марсалека с ГРУ

Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека считают ключевой фигурой в скандале вокруг компании. Ему удалось бежать из Германии, он был объявлен в розыск. По данным германских СМИ, он мог находиться в Беларуси или в России. Посольство Австрии в РФ говорило, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.

О том, что Марсалек мог быть связан с российскими спецслужбами, в первую очередь с Главным разведывательным управлением Генштаба (ГРУ), писал, в частности, немецкий еженедельник Der Spiegel. Данные об этом подкрепляют результаты обширного журналистского расследования, в котором участвовали репортеры нескольких именитых изданий, указали немецкие журналисты.

По утверждению сотрудников расследовательского портала Bellingcat, они располагали данными о том, что российские спецслужбы проявляли повышенный интерес к Яну Марсалеку, а с начала 2015 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы отслеживала и объединяла в одной из своих баз данных информацию обо всех его международных поездках.

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