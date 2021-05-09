Канцлер ФРГ Олаф Шольц: тот, кого недооценили

Все произошло именно так, как и хотел Олаф Шольц (Olaf Scholz): 8 декабря 63-летний политик занял место Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ. За вполне респектабельный срок - два месяца - Шольц сумел вопреки ожиданиям без видимых конфликтов и скандалов договориться о создании коалиции между его Cоциал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партией (СвДП).

Кто бы мог представить такое всего лишь полтора года назад, в августе 2020 года, когда немецкие социал-демократы выбрали Олафа Шольца кандидатом в канцлеры? Его, того самого Шольца, который еще в 2019 году проиграл внутрипартийную борьбу за место председателя партии? Тогда казалось, что интроверт-прагматик Шольц не смог завоевать сердца склонных к эмоциям однопартийцев, и вообще, его кандидатура не соответствовала желанию сдвинуть курс СДПГ влево, чтобы дистанцироваться от христианских демократов. Это было тяжелое время для СДПГ: партия находилась в глубочайшем кризисе, а рейтинги чуть ли не каждый месяц показывали исторически низкие уровни поддержки населения.

СДПГ все списали, а в Шольца не верили

Ирония заключалась в том, что к моменту, когда было необходимо выбирать кандидата в канцлеры, Олаф Шольц оставался, по сути, единственным политическим тяжеловесом в СДПГ, которому можно было доверить такую миссию: с 2018 года он был министром финансов ФРГ и вице-канцлером в коалиционном правительстве c ХДС/ХСС, в котором социал-демократы были младшими партнерами.

Чтобы побудить других прививаться, Шольц публично привился в апреле 2021 года вакциной AstraZeneca

Первые месяцы предвыборной кампании над Шольцем публично посмеивались - казалось, что он теряет связь с реальностью, не замечая низких рейтингов своей партии и утверждая, что сможет привести ее к победе, а сам - стать канцлером. Это, как теперь понятно, был секрет его успеха: стоически и внешне невозмутимо проводить свою предвыборную кампанию.

Тефлоновый кандидат: скандалы к Шольцу не липнут

Лозунг Шольца можно было бы сформулировать так: не сомневаться в себе, спокойно принимать поражения и идти дальше. Олаф Шольц успел пережить за свою политическую карьеру несколько потрясений, но не позволил ни одному из них надолго выбить себя из колеи. Последние испытания ему пришлось пережить совсем недавно - скандал, связанный с банкротством немецкого концерна Wirecard, и не менее громкие скандальные сделки, получившие название cum-ex - махинации ради нелегального возвращения налогов. По обоим делам Шольцу прямо по ходу предвыборной кампании пришлось отчитываться о своих действиях перед парламентскими комитетами, которые проводили расследование в том числе и возможной причастности вице-канцлера к этим громким аферам.

Наблюдатели сходятся во мнении, что на своих выступлениях перед парламентариями Олаф Шольц выглядел неубедительно, постоянно ссылаясь на то, что якобы ничего не помнит. Поразительно, но ожидаемая волна общественной критики не поднялась, и Шольц легко устоял там, где иной политик, возможно, зашатался бы.

Бесшумный подъем по карьерной лестнице

Родился Олаф Шольц в 1958 году в Оснабрюке - это небольшой город на северо-западе Германии. Довольно быстро занял место зампредседателя молодежного крыла немецких социал-демократов: он был молод, и требования у него были тогда радикальными - например, "преодолеть капиталистическую экономику". Одновременно с этим он начал профессиональную карьеру, открыв собственное адвокатское бюро в Гамбурге, которое специализировалось на трудовом праве.

Будучи сенатором по внутренним делам Гамбурга, Олаф Шольц отвечал и за работу пожарной службы

Работа юристом изменила его. Уже вскоре он стал считаться представителем скорее консервативного крыла социал-демократов - как в сфере экономики, так и в вопросах социальной политики. Первый скандал, связанный с Шольцем, возник тогда, когда он, будучи сенатором по внутренним делам Гамбурга, разрешил в 2001 году насильственно вводить подозреваемым в торговле наркотиками рвотные средства ради сохранения улик. Практика была спорной уже тогда и стала причиной смерти одного молодого человека. Позже ЕСПЧ признал такие методы нарушением прав человека. В 2006 году, уже будучи генеральным секретарем СДПГ, он помогал провести реформу рынка труда с целью повысить давление на безработных - вопреки воле многих левых однопартийцев.

Сильные эмоции Шольцу чужды

В те годы Олаф Шольц получил кличку "Scholzomat" - игра слов от Scholz и Automat - за то, что, продавливая эту реформу, он механически повторял одни и те же фразы. "Я был тем, кто доносит месседж. Мне пришлось проявить некоторую неумолимость", - оправдывался Шольц позднее. Но это - лишь часть правды. Дело в том, что Шольц в принципе не тот человек, который проявляет сильные эмоции или способен выйти из себя. Свои действия он тщательно контролирует. Даже в моменты наивысшей радости он своей сдержанностью напоминает британского дворецкого.

Люди, которые хорошо знают и долгое время работали с Шольцем, свидетельствуют, что никогда не слышали, чтобы тот повышал голос или даже кричал, хотя должен был бы рассердиться. Нервничая, Шольц позволяет себе разве что переступить с ноги на ногу, максимум - это когда у него краснеют уши. Такой момент можно было наблюдать в ходе предвыборной летней встречи на телевидении трех кандидатов в канцлеры, когда Шольц счел, что его соперник, Армин Лашет (Armin Laschet) из партии христианских демократов, несправедливо его атаковал.

"Финансовый гранатомет" Шольца против пандемии

С 2007 года Олаф Шольц практически непрерывно занимал государственные посты. Сначала был министром труда на федеральном уровне, затем выиграл выборы в Гамбурге, возглавил местную мэрию. В 2018 году из Гамбурга Шольц переехал обратно в Берлин - уже в качестве министра финансов и вице-канцлера ФРГ. Говорят, что к этому моменту он уже имел виды на пост канцлера. С личной точки зрения переезд пришелся Шольцу вполне кстати: последние несколько лет политик живет под Берлином, в Потсдаме, вместе со своей женой, министром образования земли Бранденбург Бриттой Эрнст (Britta Ernst).

Олаф Шольц с женой Бриттой Эрнст

С того момента, как разразилась пандемия коронавируса, влияние Олафа Шольца постепенно росло. Именно с ним, министром финансов, ассоциировались многомиллиардные пакеты помощи предприятиям и частным предпринимателям, пострадавшим от локдауна. "Это наш ручной гранатомет, с помощью которого мы делаем то, что сейчас необходимо", - заявил он еще весной 2020 года, представляя журналистам программу государственной помощи.

"Тот, кто рассчитывает на меня как на лидера, не будет разочарован"

Шольц оставался в центре внимания в ходе кризиса, повторяя обещания, что у Германии найдутся финансовые средства, чтобы справиться с последствиями пандемии. Цена таких обещаний - к концу 2022 года бюджетная задолженность Германии может достигнуть 400 миллиардов евро. Страна сумеет за счет экономического роста расплатиться с долгами, уверен будущий канцлер. "Никто не должен бояться, мы уже справились с такой нагрузкой однажды, после кризиса 2008-2009 годов, и мы справимся с этим снова", - обещал Шольц во время своих предвыборных выступлений.

Но осень и зима 2021 года показали, что выход из пандемии быстрым не будет и что новому правительству придется брать на себя новые долговые обязательства. Канцлера Олафа Шольца ждут серьезные внешние вызовы, не говоря уже о необходимости управлять правительственной коалицией из трех партий. Будучи мэром Гамбурга, Шольц однажды заявил: "Тот, кто рассчитывает на меня как на лидера, не будет разочарован". Вероятно, что его и как канцлера будут судить по этому обещанию.

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Новое правительство Германии Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии Хубертус Хайль Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

Новое правительство Германии Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок стала министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн в кабинете Шольца стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек получил и пост вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

