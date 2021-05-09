Канцлер ФРГ Олаф Шольц: тот, кого недооценили

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Олаф Шольц, новый канцлер Германии - что он за человек? Не яркий, но опытный политик. Его шансы на победу недооценивали, а скандалы, связанные с его именем, похоже, переоценивали.
Все произошло именно так, как и хотел Олаф Шольц (Olaf Scholz): 8 декабря 63-летний политик занял место Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ. За вполне респектабельный срок - два месяца - Шольц сумел вопреки ожиданиям без видимых конфликтов и скандалов договориться о создании коалиции между его Cоциал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партией (СвДП).
Кто бы мог представить такое всего лишь полтора года назад, в августе 2020 года, когда немецкие социал-демократы выбрали Олафа Шольца кандидатом в канцлеры? Его, того самого Шольца, который еще в 2019 году проиграл внутрипартийную борьбу за место председателя партии? Тогда казалось, что интроверт-прагматик Шольц не смог завоевать сердца склонных к эмоциям однопартийцев, и вообще, его кандидатура не соответствовала желанию сдвинуть курс СДПГ влево, чтобы дистанцироваться от христианских демократов. Это было тяжелое время для СДПГ: партия находилась в глубочайшем кризисе, а рейтинги чуть ли не каждый месяц показывали исторически низкие уровни поддержки населения.
Ирония заключалась в том, что к моменту, когда было необходимо выбирать кандидата в канцлеры, Олаф Шольц оставался, по сути, единственным политическим тяжеловесом в СДПГ, которому можно было доверить такую миссию: с 2018 года он был министром финансов ФРГ и вице-канцлером в коалиционном правительстве c ХДС/ХСС, в котором социал-демократы были младшими партнерами.
Первые месяцы предвыборной кампании над Шольцем публично посмеивались - казалось, что он теряет связь с реальностью, не замечая низких рейтингов своей партии и утверждая, что сможет привести ее к победе, а сам - стать канцлером. Это, как теперь понятно, был секрет его успеха: стоически и внешне невозмутимо проводить свою предвыборную кампанию.
Лозунг Шольца можно было бы сформулировать так: не сомневаться в себе, спокойно принимать поражения и идти дальше. Олаф Шольц успел пережить за свою политическую карьеру несколько потрясений, но не позволил ни одному из них надолго выбить себя из колеи. Последние испытания ему пришлось пережить совсем недавно - скандал, связанный с банкротством немецкого концерна Wirecard, и не менее громкие скандальные сделки, получившие название cum-ex - махинации ради нелегального возвращения налогов. По обоим делам Шольцу прямо по ходу предвыборной кампании пришлось отчитываться о своих действиях перед парламентскими комитетами, которые проводили расследование в том числе и возможной причастности вице-канцлера к этим громким аферам.
Наблюдатели сходятся во мнении, что на своих выступлениях перед парламентариями Олаф Шольц выглядел неубедительно, постоянно ссылаясь на то, что якобы ничего не помнит. Поразительно, но ожидаемая волна общественной критики не поднялась, и Шольц легко устоял там, где иной политик, возможно, зашатался бы.
Родился Олаф Шольц в 1958 году в Оснабрюке - это небольшой город на северо-западе Германии. Довольно быстро занял место зампредседателя молодежного крыла немецких социал-демократов: он был молод, и требования у него были тогда радикальными - например, "преодолеть капиталистическую экономику". Одновременно с этим он начал профессиональную карьеру, открыв собственное адвокатское бюро в Гамбурге, которое специализировалось на трудовом праве.
Работа юристом изменила его. Уже вскоре он стал считаться представителем скорее консервативного крыла социал-демократов - как в сфере экономики, так и в вопросах социальной политики. Первый скандал, связанный с Шольцем, возник тогда, когда он, будучи сенатором по внутренним делам Гамбурга, разрешил в 2001 году насильственно вводить подозреваемым в торговле наркотиками рвотные средства ради сохранения улик. Практика была спорной уже тогда и стала причиной смерти одного молодого человека. Позже ЕСПЧ признал такие методы нарушением прав человека. В 2006 году, уже будучи генеральным секретарем СДПГ, он помогал провести реформу рынка труда с целью повысить давление на безработных - вопреки воле многих левых однопартийцев.
В те годы Олаф Шольц получил кличку "Scholzomat" - игра слов от Scholz и Automat - за то, что, продавливая эту реформу, он механически повторял одни и те же фразы. "Я был тем, кто доносит месседж. Мне пришлось проявить некоторую неумолимость", - оправдывался Шольц позднее. Но это - лишь часть правды. Дело в том, что Шольц в принципе не тот человек, который проявляет сильные эмоции или способен выйти из себя. Свои действия он тщательно контролирует. Даже в моменты наивысшей радости он своей сдержанностью напоминает британского дворецкого.
Люди, которые хорошо знают и долгое время работали с Шольцем, свидетельствуют, что никогда не слышали, чтобы тот повышал голос или даже кричал, хотя должен был бы рассердиться. Нервничая, Шольц позволяет себе разве что переступить с ноги на ногу, максимум - это когда у него краснеют уши. Такой момент можно было наблюдать в ходе предвыборной летней встречи на телевидении трех кандидатов в канцлеры, когда Шольц счел, что его соперник, Армин Лашет (Armin Laschet) из партии христианских демократов, несправедливо его атаковал.
С 2007 года Олаф Шольц практически непрерывно занимал государственные посты. Сначала был министром труда на федеральном уровне, затем выиграл выборы в Гамбурге, возглавил местную мэрию. В 2018 году из Гамбурга Шольц переехал обратно в Берлин - уже в качестве министра финансов и вице-канцлера ФРГ. Говорят, что к этому моменту он уже имел виды на пост канцлера. С личной точки зрения переезд пришелся Шольцу вполне кстати: последние несколько лет политик живет под Берлином, в Потсдаме, вместе со своей женой, министром образования земли Бранденбург Бриттой Эрнст (Britta Ernst).
С того момента, как разразилась пандемия коронавируса, влияние Олафа Шольца постепенно росло. Именно с ним, министром финансов, ассоциировались многомиллиардные пакеты помощи предприятиям и частным предпринимателям, пострадавшим от локдауна. "Это наш ручной гранатомет, с помощью которого мы делаем то, что сейчас необходимо", - заявил он еще весной 2020 года, представляя журналистам программу государственной помощи.
Шольц оставался в центре внимания в ходе кризиса, повторяя обещания, что у Германии найдутся финансовые средства, чтобы справиться с последствиями пандемии. Цена таких обещаний - к концу 2022 года бюджетная задолженность Германии может достигнуть 400 миллиардов евро. Страна сумеет за счет экономического роста расплатиться с долгами, уверен будущий канцлер. "Никто не должен бояться, мы уже справились с такой нагрузкой однажды, после кризиса 2008-2009 годов, и мы справимся с этим снова", - обещал Шольц во время своих предвыборных выступлений.
Но осень и зима 2021 года показали, что выход из пандемии быстрым не будет и что новому правительству придется брать на себя новые долговые обязательства. Канцлера Олафа Шольца ждут серьезные внешние вызовы, не говоря уже о необходимости управлять правительственной коалицией из трех партий. Будучи мэром Гамбурга, Шольц однажды заявил: "Тот, кто рассчитывает на меня как на лидера, не будет разочарован". Вероятно, что его и как канцлера будут судить по этому обещанию.
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