Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2021 год с новым долгом в 60 млрд евро

Бундестаг после длительных дебатов и поименного голосования утвердил дополнительный бюджет на 2021 год, предполагающий новую задолженность ФРГ в размере 60,4 млрд евро в условиях пандемии. Таким образом, как передало в пятницу, 23 апреля, агентство dpa, в этом году госкредиты Германии достигнут рекордного показателя в размере 240,2 млрд евро.

Дополнительной бюджет предусматривает больше средств на помощь предприятиям и семьям, а также инвестиций в здравоохранение, включая вложения в закупку вакцин от коронавируса.

Для обеспечения бюджета был в очередной раз поднят прописанный в статье 115 Основного закона порог допустимой госзадолженности. Ранее он, в частности, увязывался с объемом прямых инвестиций из бюджета.

ХДС/ХСС и СДПГ - за, "зеленые" воздержались

Дополнительный бюджет поддержали представители Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии. Против проголосовали депутаты от Свободной демократической партии, Левой партии и "Альтернативы для Германии". Члены "Союз-90"/"зеленые" воздержались.

Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже заявил, что речь идет о важном "структурном вкладе" в преодоление пандемии. По его словам, новые меры представляют собой "масштабную финансовую поддержку всего общества". Как заверил Шольц, после пандемии планируется перезапуск. "Чтобы это было осуществимо, необходимо начать планировать уже сейчас", - подчеркнул глава ведомства.

Рецессия 2020 года на фоне пандемии положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Эпидемия также остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. По данным на январь, ВВП Германии снизился в 2020 году на 5 процентов.

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