 ФРГ готова в субботу нажать на ″аварийный тормоз″ для борьбы с пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ готова в субботу нажать на "аварийный тормоз" для борьбы с пандемией

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней вступают в силу в Германии с 23 апреля. Уже в субботу начнут действовать новые, более жесткие ограничения.

Комендантский час в Кельне

Комендантский час в Кельне

В Германии с пятницы, 23 апреля, вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет о его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.

Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск). Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины при уровне заражения выше 100 открыты будут только для тех, кто представит результаты отрицательного теста и будет осуществлять посещение по записи. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 000 населения магазины должны быть закрыты. Присутствие детей в школах будет запрещено в случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 000 жителей. 

По данным Института имени Роберта Коха на 23 апреля средний уровень заражения по Германии за прошедшие 7 дней составил 164 случая на 100 000 жителей. 

Поправки будут действовать минимум до 30 июня

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней были приняты бундестагом в среду, 21 апреля. На следующий день их одобрил бундесрат (федеральное представительство земель Германии) и подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Принятые властями меры будут действовать как минимум до 30 июня. По мнению депутатов, к этому сроку пандемия в значительной степени окажется под контролем благодаря вакцинации населения.

Принятию поправок к Закону о защите от инфекционных болезней предшествовала жесткая дискуссия между депутатами бундестага. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000 противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:20

В ФРГ введут единые для всех земель ограничительные меры из-за коронавируса

Аудио- и видеофайлы по теме

Как европейцы будут проверять "Спутник V"  

В Индии обнаружили двойной мутант коронавируса  

Также по теме

Deutschand Debatte über das Infektionsschutzgesetz im Bundestag

Германский бундестаг одобрил "аварийный тормоз" для борьбы с пандемией 21.04.2021

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней устанавливают единые для всей страны меры противодействия пандемии. Перед зданием парламента ФРГ против принятия поправок протестовали более 8000 человек.

Bosnien Herzegowina Coronavirus Spaziergänger

Ученые призывают власти ФРГ не вводить комендантский час для борьбы с пандемией 14.04.2021

Ведущие исследователи аэрозолей обратились к властям Германии с открытым письмом, призвав не прибегать к таким мерам борьбы с пандемией, как запрет на выход из дома.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Коронавирус: Меркель призвала поддержать введение комендантского часа в ФРГ 16.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 140 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 16 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW