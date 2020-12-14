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DAX
Публикации по теме
Биржевой индекс Германии DAX охватывает 30 крупнейших немецких акционерных компаний.
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Контекст
Из немецкого бизнеса уходят женщины
Из немецкого бизнеса уходят женщины
В 2023 году советы директоров компаний из индекса DAX покинуло больше женщин, чем пришло.
Культура
15.01.2024
15 января 2024 г.
Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?
Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?
Успешные даже в условиях кризиса немецкие гиганты индустрии указывают Германии правильное направление развития.
Экономика и бизнес
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
Почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы"
Почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы"
Вместо одного немецкого автостроителя теперь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Что это означает для СП с КАМАЗ?
Экономика и бизнес
10.12.2021
10 декабря 2021 г.
Расширение индекса DAX: облик большого бизнеса ФРГ меняется
Расширение индекса DAX: облик большого бизнеса ФРГ меняется
В высшей лиге немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички?
Экономика и бизнес
20.09.2021
20 сентября 2021 г.
Биржевой индекс DAX установил рекорд
Биржевой индекс DAX установил рекорд
Важнейший биржевой барометр Германии DAX сразу после открытия торгов установил рекорд роста, достигнув 13 818 пунктов.
Экономика и бизнес
28.12.2020
28 декабря 2020 г.
Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников
Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников
Немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
Культура
14.12.2020
14 декабря 2020 г.
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