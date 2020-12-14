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DAX

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Биржевой индекс Германии DAX охватывает 30 крупнейших немецких акционерных компаний.

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Контекст

Женщины - руководители

Из немецкого бизнеса уходят женщины

Из немецкого бизнеса уходят женщины

В 2023 году советы директоров компаний из индекса DAX покинуло больше женщин, чем пришло.
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Рулоны стали на заводе немецкой металлургической компании Salzgitter AG в Зальцгиттере

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

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Мерседесовская звезда на фоне надписи Daimler на штаб-квартире концерна

Почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы"

Почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы"

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Брокер в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи

Расширение индекса DAX: облик большого бизнеса ФРГ меняется

Расширение индекса DAX: облик большого бизнеса ФРГ меняется

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Брокер в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи

Биржевой индекс DAX установил рекорд

Биржевой индекс DAX установил рекорд

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Разноцветные фломастеры на рабочем столе

Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников

Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников

Немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
Культура14 декабря 2020 г.
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