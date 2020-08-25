 Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 20.09.2021

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Экономика

Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ

В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?

Брокер в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи

Брокер в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи

О каких компаниях сразу же вспоминают, когда речь заходит об экономике Германии? Mercedes? Siemens? Adidas? Bayer? Вообще-то ключевая особенность немецкой бизнес-модели - обилие инновационных средних и малых фирм, часто занимающих в своих сегментах и нишах лидирующие позиции на мировом рынке. И все же, в конечном счете, облик и международную специализацию экономки определяют самые крупные предприятия.

В наиболее развитых странах они обычно являются открытыми акционерным обществами и входят в главный национальный биржевой индекс. В ФРГ это DAX. Только что он пережил нечто вроде второго рождения. Его новый облик в целом подтверждает устоявшееся представления о немецкой экономике, но в то же время корректирует и расширяет их. А некоторых читателей он, возможно, даже удивит.   

Акции самолетостроителя Airbus теперь не только в CAC 40, но и в DAX 40 

В течение трех с лишним десятилетий DAX, впервые подсчитанный летом 1988 года, состоял из 30 компаний. Они периодически заменялись, но их общее число всегда оставалось неизменным. Однако в конце 2020 года оператор Франкфуртской фондовой биржи и составитель немецких биржевых индексов Deutsche Börse, проведя подробные консультации с участниками рынка и всеми заинтересованными сторонами, принял решение на треть увеличить состав высшей лиги немецкого большого бизнеса. Главная цель - более полно отражать современную структуру экономики Германии. 20 сентября 2021 года стал первым торговым днем DAX 40.       

Монтаж аэробуса семейства А320 на заводе компании Airbus в Гамбурге

Монтаж аэробуса семейства А320 в одном из цехов завода компании Airbus в Гамбурге

Среди новичков широкой публике за пределами Германии больше всего известен, видимо, европейский аэрокосмический концерн Airbus - производитель средне- и дальнемагистральных аэробусов, на которых летают многие авиакомпании мира, в том числе и российские. Во Франции, где находятся штаб-квартира и головной завод Airbus, его корпоративные бумаги давно уже включили в главный биржевой индекс CAC 40. Теперь эти акции вошли в высшую лигу и в Германии, ведь здесь находятся не только крупные самолетостроительные, но также космические и оборонные подразделения этого зарегистрированного в Нидерландах (и тем самым за границей, но на территории ЕС) концерна.

Переход Airbus в разряд немецких "голубых фишек" стал возможным благодаря тому, что в ходе расширения DAX были изменены критерии включения акционерных обществ в индекс. Теперь решающим и практически единственным фактором, обеспечивающим автоматическое попадание в его состав, является рыночная капитализация акционерного общества, точнее говоря - суммарная стоимость всех тех его акций, которые находятся в свободном обращении, а не в руках стратегических инвесторов. Другие прежние критерии, как, например, активность торговли данными бумагами, отпал.

Теперь Puma и Adidas будут конкурировать и в одном биржевом индексе

Зато дополнительно введено новое строгое условие: кандидаты в DAX 40 должны, как минимум, два года работать с прибылью, а также регулярно представлять не только годовые и полугодовые, но и квартальные отчеты, прошедшие определенный аудит. Такое ужесточение контроля является реакцией Deutsche Börse на "скандал века" из-за компании Wirecard. Она, как выяснилось, работала по мошеннической схеме и была убыточной, но благодаря высокой стоимости и ликвидности своих акций, которыми активно играли спекулянты, на какое-то время попала в DAX 30.         

Логотип компании Puma перед ее штаб-квартирой в Херцогенаурахе

Логотип компании Puma перед ее штаб-квартирой в Херцогенаурахе

Другим новичком в расширенном индексе, который хорошо знаком международной аудитории (и спортивным болельщикам), стал Puma - производитель спортивной одежды и обуви (и спонсор самых разных команд и спортсменов). Его штаб-квартира находится в баварском городке Херцогенаурахе, откуда руководят и компанией Adidas.

Случайность? Нет! Почти сто лет назад здесь начинали изготавливать бутсы и гимнастические тапочки братья Адольф и Рудольф Дасслеры (Adolf, Rudolf Dassler). После Второй мировой войны они поссорились, и каждый создал собственную фирму. Но только если Adidas вошла в DAX еще в 1998 году, то Puma это удалось только сейчас.

Продавцы одежды и еды в интернете теперь тоже биржевые тяжеловесы

Еще один новичок тоже хорошо известен широкой публике, но в данном случае главным образом немецкой. Это берлинский интернет-магазин обуви, одежды и косметики Zalando. Превращение созданного в 2008 году стартапа в тяжеловеса немецкой экономики наглядно иллюстрирует идущие в Германии структурные изменения, связанные с развитием электронной коммерции и в целом сервисной сферы. Другой пример: год назад еще в прежний DAX вошел сервис доставки еды Delivery Hero - этому берлинскому стартапу для превращения в "голубую фишку" понадобилось даже меньше десяти лет.

Работники логистического центра Zalando в Эрфурте готовят посылки к отправке

Работники логистического центра Zalando в Эрфурте готовят к отправке посылки с заказанными товарами

Теперь, в ходе расширения, в индекс включили еще один столь же молодой берлинский стартап HelloFresh, тоже занимающийся доставкой еды. Но у этой компании иная бизнес-модель: она поставляет клиентам продуктовые пакеты с ингредиентами и рецептами для самостоятельной готовки. Эта услуга особенно популярна в США, которые стали главным рынком для немецкой компании, соседствующей теперь в DAX 40 с такими, к примеру, гигантами-старожилами, как Allianz (страхование), Deutsche Post DHL (логистика), Deutsche Telekom (телекоммуникации), Münchner Rück (перестраховочный бизнес).

Расширение DAX до сорока компаний приветствовало Немецкое объединение по защите прав собственников ценных бумаг (DSW). Однако его пресс-секретарь Юрген Курц (Jürgen Kurz) посетовал в интервью DW, что главный немецкий биржевой индекс по-прежнему "имеет крен в сторону индустриальных предприятий". Казалось бы, что плохого в обилии промышленных компаний, которые продолжают играть важную роль в индексе и тем самым самой экономике? Многие страны были бы рады иметь столько крупных и разнообразных товаропроизводителей.

Три доминирующие в DAX отрасли немецкой экономики  

Суть проблемы пояснил DW Кристиан Калер (Christian Kahler), главный инвестиционный стратег DZ Bank: "У нас в DAX нет больших компаний из области IT и компьютерных технологий кроме SAP и Infineon. Это большой недостаток немецкого фондового рынка, особенно по сравнению с американским".

Действительно, в DAX 40 продолжают доминировать такие традиционные отрасли немецкой экономики, как автомобилестроение, химико-фармацевтическая промышленность и медицинская техника. Так, автопром представлен автостроителями BMW, Daimler, Volkswagen и их поставщиком Continental, а теперь еще и инвестиционной компанией Porsche Automobil Holding.

Ингредиенты для создания духов в одной из лабораторий компании Symrise

Ингредиенты для создания духов в одной из лабораторий компании Symrise в Хольцминдене

Еще длиннее список представителей разнообразных направлений химии, бытовой химии и фармацевтики: BASF (мировой лидер отрасли), Bayer (от аспирина до пестицидов), Covestro (полимеры), Henkel (стиральные порошки, косметика, клеи), к которым теперь прибавилась еще дистрибьютор химической продукции Brenntag, производитель пищевых ароматизаторов и косметических ингредиентов Symrise, а также разработчик и поставщик реагентов и расходных материалов для биотехнологических исследований и производств Qiagen.

Выпуском медицинских расходных материалов занимается и новичок Sartorius, однако эту фирму со 150-летней историей все же следует отнести к производителям медицинского оборудования и лабораторной техники, например биореакторов для производства вакцин. В эту же группу еще в DAX 30 входили компании Fresenius и Fresenius Medical Care, а теперь новым крупным ее представителем станет фирма Siemens Healthineers, активно работающая, в частности, в России.

Три "Сименса" в одном индексе

Оборудование компании Siemens Healthineers для диагностики и лечения

Компания Siemens Healthineers предлагает широкий ассортимент техники для диагностики и лечения

До 2017 года это было подразделение концерна Siemens, однако в ходе разукрупнения этого технологического гиганта специализированные на выпуске медицинской техники предприятия были выделены в отдельное акционерное общество, которое затем вышло на биржу, а теперь включено в DAX 40. Так что впредь в новом, расширенном немецком биржевом индексе будут представлены сразу три "Сименса".

Материнский многопрофильный концерн Siemens сосредоточился, в частности, на электропоездах, промышленном оборудовании и автоматизации зданий. Siemens Energy выпускает газовые турбины и ветрогенераторы, а также оснащает электростанции. Siemens Healthineers поставляет на мировой рынок разнообразную медицинскую и диагностическую технику - от ультразвуковых систем и рентгеновских аппаратов до цифровых маммографов и компьютерных томографов.

Смотрите также:

  • Стрелочный телеграф

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Все началось с телеграфа

    В 1846 году Вернер фон Сименс (Werner von Siemens) изобрел стрелочный телеграф, ставший предшественником факсимильного аппарата. Чтобы наладить серийное производство, вместе с механиком Иоганном Гальске (Johann Halske) он создал фирму Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. В берлинской мастерской десять умельцев выпустили первую партию таких телеграфов.

  • Работники Siemens на фабрике в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Из мастерской на фабрику

    В 1850-е годы на фабрике Siemens наладили стандартизированное серийное производство. Здесь сконструировали паровые двигатели и придумали первые генераторы. Открытие электродинамического принципа - одно из главных достижений Сименса: он создал условия, при которых производство электроэнергии в больших объемах стало реальностью.

  • Уникальное судно Фарадей

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Уникальное судно

    В 1864 году фирма потерпела серьезные убытки, связанные с неудачной прокладкой телеграфного кабеля через Средиземное море. Спустя десять лет при помощи специального судна "Фарадей", оснащенного кабелеукладочной машиной, удалось связать Ирландию и США. В последующие годы таким же способом было проложено еще шесть трансатлантических линий.

  • Электрический трамвай в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Транспорт будущего

    В 1879 году фирма Siemens & Halske представила первую в мире электрическую железную дорогу, работающую от внешнего источника питания. Уже в 1881 году открылось трамвайное сообщение с длиной пути в два с половиной километра. Электрический трамвай мог развивать скорость до 30 км/ч и следовал от берлинской станции Лихтерфельде.

  • Вернер фон Сименс

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Социальный предприниматель

    Помимо технических изобретений Вернер фон Сименс был известен и как меценат. Деньги он жертвовал на развитие науки, в частности, на основание Берлинской национальной физико-технической лаборатории. Кроме того он заботился о сотрудниках своей компании: создал пенсионный фонд и библиотеку, сократил рабочий день. В 1890 году Сименс ушел в отставку, а спустя два года скончался от воспаления легких.

  • Сименсштадт

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Город-фирма

    Компания увеличивалась с каждым годом. В 1897 году фирма Siemens & Halske приобрела незаселенную территорию на северо-западе Берлина. Постепенно здесь концентрировалось произоводство и строилось жилье для работников. В 1914 году эта площадь стала районом города и получила название Сименсштадт (Siemenssstadt).

  • Документ из концентрационного лагеря Равенсбрюк

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Труд подневольных рабочих

    Во время Второй мировой войны Siemens & Halske использовала труд подневольных рабочих, в частности, узников женского концлагеря Равенсбрюк, на территории которого компания возвела завод. Женщины занимались сборкой телефонов и другого оборудования связи. Лишь в конце 1990-х фирма создала специальный фонд для выплаты компенсаций.

  • Фабрика Siemens в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Больше заводов и фабрик

    Турбины, средства автоматизации, железные дороги, электростанции, частные коммуникационные системы, медицинская техника, стиральные машины, - чего только не выпускала компания Siemens. К началу 1980-х годов фирма открыла свои производства в 37 странах. В 1990-х годах две трети выручки составили именно зарубежные доходы.

  • Концерн Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Громкий скандал

    В 2006 году компания оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Около 1,3 миллиарда евро оказались в черной кассе, из которой деньги ради выгодных сделок направлялись сомнительным посредникам. Пострадала не только репутация компании - многие топ-менеджеры и члены правления потеряли свою работу. Позже концерн провел радикальную реструктуризацию.

  • Поезд ICE

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Большой куш

    Самый большой заказ в истории концерна - на более 6 миллиардов евро - Siemens получил от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на создание новых поездов ICE. Еще одна крупная сделка была заключена в Египте: там строится самая мощная газовая электростанция в мире.

  • Ярмарка в Ганновере

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Siemens сегодня

    Сейчас концерн представлен в 140 странах и насчитывает около 348 тысяч сотрудников по всему миру. Современная индустрия формата 4.0 бросает компании новый вызов: привычная производственная цепочка должна полностью измениться.

  • Газовые турбины Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Новая проблема

    В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков.

    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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