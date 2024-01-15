Из немецкого бизнеса уходят женщины

В 2023 году советы директоров компаний биржевого индекса DAX покинуло больше женщин, чем пришло. Немецкий бизнес уже давно пытается увеличить долю женщин в руководстве, но пока у него получается это не так хорошо.

Согласно исследованию одной из ведущих в мире компаний по подбору персонала на руководящие должности Russell Reynolds Associates , усилия по увеличению числа женщин в советах директоров компаний, входящих в биржевой индекс DAX , потерпели в 2023 году неудачу. Более того, впервые число женщин, покинувших советы директоров компаний, превысило количество новых назначений (9 против 8)!

Сколько женщин в крупном бизнесе в Германии?

Анализ структуры правления немецких компаний, проведенный аналитиками Russell Reynolds Associates, показал, что женщины в пять раз чаще, чем мужчины, покидают совет директоров в течение первых трех лет после их назначения на должность. Самый большой рост доли женщин в советах директоров компаний из индекса DAX пришелся на 2021-й и 2022 год, а сейчас доля женщин остается на уровне около 23 процентов.

С августа 2022 года в Германии начал действовать закон, который предусматривает, что в советах директоров с численностью от четырех членов должна быть представлена как минимум одна женщина. За полгола до вступления закона в силу треть всех новых должностей в совете директоров заняли женщины. Спустя полгода почти две трети (64 процента) всех новых должностей в совете директоров концернов DAX достались женщинам. Однако в 2023 году доля новых назначений женщин вновь упала, составив 22 процента.

Женщины покидают свои посты чаще мужчин

Как показывает исследование, компаниям DAX часто не удается удержать женщин на руководящих должностях: 80 процентов женщин покинули советы директоров в 2023 году уже через три года или даже раньше, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 15 процентов. Если женщины оставались на своих должностях максимум три года, то мужчины, ушедшие в 2023 году, проработали на руководящей должности в среднем почти восемь лет.

В совокупности "оба фактора говорят о неудачах в усилиях по увеличению разнообразия в советах директоров", - подчеркивает Йенс-Томас Пьетралла (Jens-Thomas Pietralla), топ-менеджер Russell Reynolds Associates.

Кроме того, немецкий бизнес, кажется, возвращается к старой схеме. Если в 2022 году все больше женщин переходило на стратегические должности в совете директоров, отвечающих за результаты деятельности компании, то в 2023 году женщины снова стали возглавлять преимущественно отделы кадров.

В советах директоров упала и доля иностранцев. В исследовании говорится и о том, что в 2023 году изменился международный состав в совете директоров компаний, входящих в биржевой индекс DAX. Доля иностранцев упала как среди мужчин, так и среди женщин.

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