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Руки держат планшет, на котором сфотографирована женщина с длинными светлыми волосами, убранными в хвост, и темно-синем пиджаке. На ней белая медицинская маска. Она держит в руках белую компьютерную клавиатуру с подсветкой. На заднем плане ярко-синяя стена и технические аппараты.
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ОбществоГермания

Доля женщин-изобретателей выросла в пять раз с 1980-х годов

Анна Мельникова
35 мин. назад

В среднем по Европе при этом реже всего женщины оформляют патенты в Германии и Австрии.

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Доля женщин среди изобретателей в Германии, оформляющих патенты, выросла в пять раз с 1978-го по 2019 год. Тем не менее, она остается низкой по сравнению с показателями других стран Европы. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает Европейское патентное ведомство (ЕПВ).

Согласно докладу ЕПВ, в 1978 году лишь 2% из всех заявок на патенты в европейских государствах подавали женщины. К 2019 году этот показатель вырос до 13,2%. Эксперты отмечают, что изобретательниц новых технологий также существенно меньше, чем выпускниц технических вузов и научных сотрудниц.

Рейтинг стран, где женщины чаще регистрировали патенты с 2010-го по 2019 год, возглавили Латвия (30,6% от общего числа заявок), Португалия (26,8%) и Хорватия (25,8%). Замыкают список Германия и Люксембург (по 10%), Лихтенштейн (9,6%) и Австрия (8%). ЕПВ для сопоставления приводит данные США (15%), Китая (26,8%), Южной Кореи (28,3%) и Японии (9,5%).

Почему немки так редко подают заявки на патент

Эксперт ЕПВ Илья Рудик отмечает, что в Германии новых патентов появляется больше, чем в других странах, однако лишь в каждом десятом случае автором изобретения оказывается женщина. По мнению Рудика, частично это объясняется тем, что немецкая промышленность специализируется на машиностроении и электротехнике, а вклад частных компаний в экономику особенно высок. "Но даже если принять во внимание эти аспекты, разрыв с другими европейскими странами остается", - подчеркнул исследователь.

В Германии наблюдается разделение между северными и южными землями: доля женщин-изобретателей выше всего в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании, Гамбурге и Саксонии-Анхальте, ниже - в Баварии и Баден-Вюртемберге. Рудик связывает это с тем, что именно на юге ФРГ располагается большинство машиностроительных и электромеханических предприятий.

В каких областях женщин-изобретателей больше

В среднем по Европе в химической промышленности доля заявок на патенты от женщин достигает 22,4%, в то время как в машиностроении лишь 5,2%. В области биотехнологий и медицины почти треть изобретателей - женщины. А еще женщины, регистрирующие патент, чаще работают в бюджетных организациях, чем в частных. "Академические исследования часто проводятся в тех технологических секторах, где работает много женщин, таких как химия, биотехнология и фармацевтика, - комментирует Илья Рудик. - Кроме того, женщины, похоже, предпочитают работать в государственных учреждениях".

"Расширение участия женщин в науке остается серьезной задачей, которую предстоит решить Европе, а также ключевым фактором ее будущей устойчивости и конкурентоспособности", - заключил президент ЕПВ Антонио Кампинос. 

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