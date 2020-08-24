Наука требует жертв? Как изменят условия для ученых в Германии

До идеальных трудовым будням молодых ученых в Германии пока далеко: им приходится не только заниматься наукой, но и отчаянно бороться за место под академическим солнцем. Нередко такие высококвалифицированные специалисты после 12-15 лет упорного труда остаются ни с чем. Правительство ФРГ планирует реформу и собирает предложения. Конференция ректоров вузов Германии (HRK) обнародовала свои идеи по изменению ситуации - но вызвала тем самым волну возмущения. Что не так?

Научная карьера в Германии - тщетная мечта?

Тому, кто решил посвятить себя науке, предстоит каменистый туманный путь, сетуют молодые ученые. Свой протест они активно выражают в Twitter, в частности, под хештегами#IchBinHannahи #GegenWissZeitVG10. Неполные ставки, временные контракты, сверхурочные - работы в немецких вузах непочатый край, а перспективы неопределенные. Если повезет, можно проработать научным сотрудником (ассистентом) на кафедре целых шесть лет (больше не положено!). "Если за это время наряду с преподаванием, административной нагрузкой и организационными поручениями успеешь защитить диссертацию - это большой прогресс", - делится опытом кандидат наук, лингвист Анастасия Бауэр (Аnastasia Bauer) из Кельнского университета.

Затем можно взяться за покорение следующей "вершины" и приступить к написанию второй, более объемной научной работы - докторской диссертации (Habilitation), обязательной для получения должности профессора. На это также дается шесть лет. Именно так после окончания магистратуры в Кельне и поступила уроженка Краснодара. Защитив кандидатскую, она продолжает работу над второй диссертацией. "Печально то, что после окончания вуза ученым трудно не только сделать карьеру, но в целом получить работу по специальности в будущем, поскольку постоянных ставок в университетах очень мало. Нередко контракт заключается лишь на один семестр", - констатирует Анастасия Бауэр. Этого семестра часто хватает лишь для адаптации на очередном месте работы, поясняет она.

(Анти)реформы в немецких вузах?

Волна возмущения ученых докатилась и до Берлина: правительство планирует реформировать Закон о заключении и времени действия трудовых договоров для научных сотрудников (Wissenschaftszeitvertragsgesetz, WissZeitVG). Именно благодаря этому закону более 80 процентов трудовых контрактов для научных сотрудников в немецких вузах - временные, таковы результаты опроса, проведенного министерством образования и научных исследований Германии. Примерно треть договоров в университетах и высших школах прикладных наук заключается на срок меньше года.

Ситуация недопустимая, считает министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). Она выступает за снижение процента временных договоров, особенно для тех, кто получил научную степень. По инициативе министерства Конференция ректоров вузов Германии составила список предложений для грядущей реформы. Один из пунктов в списке - сокращение времени, отведенного для написания диссертаций, а значит и срока временного контракта: вместо шести - пять лет для научных сотрудников.

Будни ученого: как сочетать науку, карьеру и семью?

"Полный абсурд", "цинизм" и "это просто враждебно" - так в Twitter отозвались ученые на эти предложения. Работы в вузах хоть отбавляй, но количество ставок очень ограничено, заниматься исключительно наукой практически невозможно. А докторантам, для которых не нашлось даже временного места на кафедре, нужно в любом случае где-то работать, подчеркивает Анастасия Бауэр. Сокращение сроков для написания диссертации такую ситуацию лишь усугубит, считает лингвист. А вот президента Конференции ректоров вузов профессора Петера-Андре Альта (Peter André Alt) столь бурная реакция ничуть не удивляет, дескать, жаркие дебаты присущи академической среде. По его словам, цель реформы - помочь тем, кто в 25 лет заканчивает магистратуру, самое позднее в свои 35 (защитив или не защитив обе диссертации!) определить для себя свой дальнейший путь: в науке или, возможно, совершенно иной сфере.

Проблема - в немецком федерализме?

Следующий пункт - реформа профессуры. Существующие ставки заведующих кафедрами в Германии планируется заменить отработанной схемой по американскому образцу - моделью под названием Tenure Track, которая улучшает шансы постдоков получить ставку профессора. По мнению Петера-Андре Альта, это станет настоящей поддержкой талантливых научных сотрудников, стремящихся стать профессорами, позволит постдокам лучше планировать свое будущее. Увеличится ли в ходе реформы количество постоянных ставок? На это вопрос президент Конференции ректоров вузов ответить затрудняется. Факт: если профессор подписал постоянный договор в 40 лет, кафедру он будет возглавлять до ухода на пенсию, лет до 67.

Проблема, как ни странно, в федерализме: в Германии за базовое финансирование вузов отвечают федеральные земли. Главная проблема образования (как школьного, так и высшего) кроется в отсутствии единых критериев, какой-то общей структуры, считает Анастасия Бауэр. У каждого вуза в Германии свой устав, свои правила, определяющие количество постоянных, временных рабочих мест, и тех, кто преподает на гонорарной основе. Так, опыт работы ученого в разных университетах (например, в Кельне и Гамбурге) учитывается и оценивается по-разному, рассказывает Анастасия. Соответственно и зарплату начисляют по разным тарифам.

Кроме того, как и в других областях, так и в академической среде, зарплата женщин часто существенно ниже, чем у мужчин. Во время декретного отпуска (у Анастасии трое детей) талантливый ученый продолжала проверять курсовые, писать научные статьи. Но это опытом работы не считается, сообщили ей в отделе кадров. Поэтому такой же зарплаты, как у коллег-мужчин, ждать ей придется еще долго. Без создания дополнительных постоянных ставок (на каждой кафедре!) для научных сотрудников запланированная реформа ничего не даст, уверена лингвист. Университетам было бы разумнее распределять имеющийся бюджет иначе, делая упор не только на тех, кто пишет диссертацию, но и создать условия для работы тем, кто ее уже защитил, подчеркивает Анастасия Бауэр.

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