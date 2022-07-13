Как изменились немцы: новые данные статистики

Какой он, современный житель Германии, что можно сказать о его семье, образовании, работе и зарплате? Новый отчет Федерального института исследования населения (BiB) отражает изменения за последние десятилетия. В основу аналитического доклада легли данные земельных и федерального статистических ведомств Германии, собранные в период с 1991 по 2021 годы. И некоторые тенденции стали неожиданностью.
Немцы не спешат жениться
На смену традиционной семейной модели "отец-мать-ребенок" пришли индивидуальные жизненные уклады. Немцы не спешат связывать себя узами брака. Официально семью создают люди уже более старшего возраста. В 1991 году 40-летний холостяк или незамужняя женщина были скорее исключением. Теперь, наоборот, все больше людей старше 30 предпочитают сохранять независимость. Причем в основном это мужчины. Одна из причин - статистически в Германии в этой возрастной группе мужчин больше, чем женщин.
Все больше людей старше 30 в Германии предпочитают не заключать брак
Пар с детьми, не регистрирующих брак, также стало меньше: в 1996 году 40 процентов 30-летних мужчин и 53 процента женщин того же возраста жили и воспитывали детей совместно. Сегодня эти цифры снизились, соответственно, до 24 и 37 процентов. В то же время за последние три десятка лет выросло количество бездетных семей, а также одиноких людей, как с детьми, так и без. Особенно бросается в глаза, что в прошлом году почти каждый четвертый мужчина в возрасте 40-44 лет жил один и без детей (для сравнения, в 1996 году только 16 процентов).
Профессиональное образование стало популярнее
Все больше немцев получают высшее или среднее профессиональное образование. Доля мужчин с аттестатом зрелости, дающим право поступать в вуз, увеличилась до 45 процентов, а женщин - до 48 процентов. Примерно у трети диплом профучилища или университета. В то же время пять процентов немцев не окончили школу.
То, что на рынке труда появляется больше квалифицированных работников, помогает частично восполнить дефицит кадров, возникающий из-за уходящих на пенсию людей, рожденных во время "бэби-бума" 1950-1960-х годов, отмечают авторы исследования. Большинство немцев в возрасте от 15 до 65 лет работают. Существенно выросла занятость среди женщин: если еще 30 лет назад из них работала лишь половина, то сейчас более чем три четверти. Правда, каждая вторая в возрасте 30 лет и старше трудится на неполную ставку, сочетая работу с воспитанием детей. Также стоит отметить, что среди молодых людей до 20 лет число работающих снизилось, а среди пожилых, наоборот, увеличилось. Так, две трети 60-65-летних мужчин работают, среди женщин таковых 57 процентов.
Каждая вторая жительница Германии работает на неполную ставку
Есть и значительные изменения, касающиеся формы занятости. Если 30 лет назад большинство мужчин были рабочими, то сейчас это служащие. Таковых среди мужской части населения более 60 процентов, а среди женской - около 80 процентов. Из четырех работников трое заняты в сфере услуг. Каждый десятый мужчина и каждая двадцатая женщина являются индивидуальными предпринимателями. Доля тех, кто занят на госслужбе, среди немцев снизилась, а среди немок, наоборот, возросла. Всего со статусом госслужащего в Германии, по результатам исследования BiB, всего пять процентов населения.
Данные доклада говорят о прогрессе в обеспечении гендерного равенства, например, в образовании и, хоть и в меньшей степени, в трудовой жизни и пенсионном обеспечении. В то же время разница в заработной плате выровнялась лишь незначительно. Кстати, в 2021 году, по подсчетам ученых, медианная зарплата немцев после вычета налогов составляла 1584 евро, это означает, что одна половина получала меньше этого показателя, другая - больше.
Старение населения в Германии замедлилось
В Германии на сегодняшний день примерно четверть взрослого населения и каждый второй ребенок до десяти лет имеют миграционные корни. Это значит, что либо сам человек, либо его родители, - выходцы из других стран. Многие из тех, кто прибыл в ФРГ несколько лет назад, сегодня сами стали родителями, и детей в таких семьях зачастую больше, чем в среднем по стране. В результате этого, отмечают исслдеователи, заметно замедлилось старение населения.
Смотрите также:
-
Такая разная старость
Есть ли у дивы возраст?
Внешность актрисы - ее капитал. Что происходит, когда она стареет? На этом фото, снятом Синди Шерман в 2016 году, самоуверенная поза дивы и яркий наряд неспособны скрыть ее возраст. А надо ли его скрывать? Быть может, нежелание демонстрировать следы старения - ненужный стереотип? Какие представления связаны с темой старости, показывает выставка в земельном музее Нижней Саксонии в Ганновере.
-
Такая разная старость
Всего лишь маска
Выставка в Ганновере "Серебряный глянец: об искусстве старения" ("Silberglanz. Von der Kunst des Alters") показывает произведения искусства последних трех тысячелетий - от Древнего Египта до современности. На этом осколке глиняного сосуда (кратера) из Апулии, датируемом 350 годом до н.э., изображен актер, который снимает с себя маску седого старика после театрального представления.
-
Такая разная старость
Приметы старости
На этом древнегреческом керамическом сосуде (он называется гидрия или кальпида) 480 года до н.э. изображена сцена из "Илиады" Гомера. Одиссей пытается уговорить гневающегося Ахилла продолжить битву у Трои. За спиной Одиссея стоит дряхлый Феникс (Фойникс), на преклонный возраст которого указывает лысина и редкие волосы.
-
Такая разная старость
Старость и авторитет
На картине Пьетро Перуджино отчетливо виден пожилой возраст Святого Петра благодаря тщательно выписанным морщинам около носа, в уголках губ, на лбу… Авторитет апостолу придает, однако, не только его возраст, но и Священное писание, которое он держит в руках, и, конечно же, та миссия, которую он выполнял по поручению Иисуса Христа.
-
Такая разная старость
Нужда и одиночество
В основу плаката Клауса Штека 1971 года лег портрет матери Альбрехта Дюрера, написанный мастером в 1514 году. Тогда Барбаре Дюрер было 63 года, она была тяжело больна. Добавив к портрету вопрос: "Вы бы сдали комнату этой женщине?", Клаус Штек существенно изменил его содержание. Это уже не изображение конкретного человека, а анонимное олицетворение старости, нужды и одиночества.
-
Такая разная старость
Морщины крупным планом
Так Вольфганг Тиманн изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилькинг. Усталые глаза и глубокие морщины создают безрадостную картину. Эффект полотна, выполненного в технике фотореализма, усиливается за счет его масштабности: размеры холста составляют два на три метра.
-
Такая разная старость
Достоинства возраста
На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет. На картине он выглядит уверенным в себе и полным сил, изысканно одетым и осознающим свое высокое положение. Взгляд художника направлен к зрителю или, возможно, к зеркалу. Это внимательный, изучающий взгляд, тщательно исследующий детали своего отражения.
-
Такая разная старость
Самоуверенность зрелости
На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер. Прямая осанка и самоуверенный взгляд выдают в ней сильную, пожалуй, даже доминантную личность. Элегантная одежда и особенно шляпа с гигантскими полями подчеркивают уверенность и силу ее присутствия. Следы возраста заметны по морщинкам вокруг глаз и на красивых, холеных руках.
-
Такая разная старость
Почтенный возраст, непочетная профессия
На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу. Прямых свидетельств о профессии пожилой дамы на картине не найти. Но дымящаяся в зубах сигарета, ярко подведенные глаза и декольте, щедро открывающее взору пышную грудь, вызывают у зрителя недвусмысленные ассоциации. Отто Дикс нередко изображал сводниц и проституток, комментируя таким образом моральный упадок в Веймарской республике.
-
Такая разная старость
Счастье в потомках
Немецкий скульптор Герхард Маркс изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года. В их объятии чувствуется взаимная любовь и душевная близость. Это впечатление подчеркивает положение тел, обращенных друг к другу: в то время как бабушка наклонилась к своему внуку, он поднялся на цыпочки, чтобы обнять ее.
-
Такая разная старость
Старик
Эрих Хартман изобразил на своей картине "Старик" 1959 года пожилого мужчину. Эта картина выполнена в абстрактном стиле, который подчеркивает не столько отдельные детали, сколько общее настроение полотна. И все же на ней заметны определенные клише, ясно свидетельствующие о возрасте изображенного человека: лысина и длинная белая борода.
-
Такая разная старость
О возрасте с сарказмом
Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года "Ловля слона". Две юные куртизанки заигрывают с немолодым и чрезвычайно тучным мужчиной у входа в баню в Ковент-Гардене в Лондоне. Над входом в баню расположена вывеска, восхваляющая действие капель, которые позволяют людям преклонного возраста вернуть молодость и бодрость.
Автор: Ольга Солонарь