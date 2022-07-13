Как изменились немцы: новые данные статистики

Какой он, современный житель Германии, что можно сказать о его семье, образовании, работе и зарплате? Новый отчет Федерального института исследования населения (BiB) отражает изменения за последние десятилетия. В основу аналитического доклада легли данные земельных и федерального статистических ведомств Германии, собранные в период с 1991 по 2021 годы. И некоторые тенденции стали неожиданностью.

Немцы не спешат жениться

На смену традиционной семейной модели "отец-мать-ребенок" пришли индивидуальные жизненные уклады. Немцы не спешат связывать себя узами брака. Официально семью создают люди уже более старшего возраста. В 1991 году 40-летний холостяк или незамужняя женщина были скорее исключением. Теперь, наоборот, все больше людей старше 30 предпочитают сохранять независимость. Причем в основном это мужчины. Одна из причин - статистически в Германии в этой возрастной группе мужчин больше, чем женщин.

Все больше людей старше 30 в Германии предпочитают не заключать брак

Пар с детьми, не регистрирующих брак, также стало меньше: в 1996 году 40 процентов 30-летних мужчин и 53 процента женщин того же возраста жили и воспитывали детей совместно. Сегодня эти цифры снизились, соответственно, до 24 и 37 процентов. В то же время за последние три десятка лет выросло количество бездетных семей, а также одиноких людей, как с детьми, так и без. Особенно бросается в глаза, что в прошлом году почти каждый четвертый мужчина в возрасте 40-44 лет жил один и без детей (для сравнения, в 1996 году только 16 процентов).

Профессиональное образование стало популярнее

Все больше немцев получают высшее или среднее профессиональное образование. Доля мужчин с аттестатом зрелости, дающим право поступать в вуз, увеличилась до 45 процентов, а женщин - до 48 процентов. Примерно у трети диплом профучилища или университета. В то же время пять процентов немцев не окончили школу.

То, что на рынке труда появляется больше квалифицированных работников, помогает частично восполнить дефицит кадров, возникающий из-за уходящих на пенсию людей, рожденных во время "бэби-бума" 1950-1960-х годов, отмечают авторы исследования. Большинство немцев в возрасте от 15 до 65 лет работают. Существенно выросла занятость среди женщин: если еще 30 лет назад из них работала лишь половина, то сейчас более чем три четверти. Правда, каждая вторая в возрасте 30 лет и старше трудится на неполную ставку, сочетая работу с воспитанием детей. Также стоит отметить, что среди молодых людей до 20 лет число работающих снизилось, а среди пожилых, наоборот, увеличилось. Так, две трети 60-65-летних мужчин работают, среди женщин таковых 57 процентов.

Каждая вторая жительница Германии работает на неполную ставку

Есть и значительные изменения, касающиеся формы занятости. Если 30 лет назад большинство мужчин были рабочими, то сейчас это служащие. Таковых среди мужской части населения более 60 процентов, а среди женской - около 80 процентов. Из четырех работников трое заняты в сфере услуг. Каждый десятый мужчина и каждая двадцатая женщина являются индивидуальными предпринимателями. Доля тех, кто занят на госслужбе, среди немцев снизилась, а среди немок, наоборот, возросла. Всего со статусом госслужащего в Германии, по результатам исследования BiB, всего пять процентов населения.

Данные доклада говорят о прогрессе в обеспечении гендерного равенства, например, в образовании и, хоть и в меньшей степени, в трудовой жизни и пенсионном обеспечении. В то же время разница в заработной плате выровнялась лишь незначительно. Кстати, в 2021 году, по подсчетам ученых, медианная зарплата немцев после вычета налогов составляла 1584 евро, это означает, что одна половина получала меньше этого показателя, другая - больше.

Старение населения в Германии замедлилось

В Германии на сегодняшний день примерно четверть взрослого населения и каждый второй ребенок до десяти лет имеют миграционные корни. Это значит, что либо сам человек, либо его родители, - выходцы из других стран. Многие из тех, кто прибыл в ФРГ несколько лет назад, сегодня сами стали родителями, и детей в таких семьях зачастую больше, чем в среднем по стране. В результате этого, отмечают исслдеователи, заметно замедлилось старение населения.

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