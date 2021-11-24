Сколько можно заработать без диплома вуза: самые доходные профессии в ФРГ

Для хорошей работы в Германии необязательно заканчивать университет. Новое исследование показывает, что приличный заработок может обеспечить и диплом о профобучении. Какие перспективы дает среднее образование?
Работу в немецких пекарнях и булочных можно назвать хлебной лишь в прямом смысле - высокого дохода она не принесет
Кельнский Институт немецкой экономики (IW) проанализировал данные об уровне зарплат в Германии, которые собирает Федеральное агентство по труду. В фокусе внимания были специалисты до 30 лет cо средним специальным образованием, которое в ФРГ можно получить в рамках профобучения (Ausbildung). Ученые сосредоточились на базовой квалификации - в исследование не вошли те, кто получил звание мастера, техника или диплом бакалавра. Так какие же профессии самые доходные?
Сразу отметим, что с дипломом вуза уровень зарплат в Германии выше, чем без него. Но и окончание профучилища может обеспечить приличный доход. В 2020 году средняя зарплата молодых специалистов с дипломом профучилища, занятых на полную ставку, составляла 2900 евро (брутто) в месяц. Речь идет о медиане, то есть половина из них получала меньше этой суммы, а половина - больше.
Начнем с менее "хлебных" профессий. Хуже всего оплачивается труд парикмахеров - 1679 евро. Кроме того, предложение здесь превышает спрос: на почти 120 ищущих работу приходится 100 вакансий. Сравнительно низкую зарплату получают специалисты по уходу за животными (2100 евро), фотографы (2000 евро), а также видео- и киномонтажеры (около 2500 евро), при том, что эта профессия пользуется большой популярностью у выпускников школ.
Невысокие доходы также ожидают обладателей среднего образования в сфере гастрономии, гостиничного бизнеса и торговли, включая пекарни и кондитерские. Например, продавец в булочной может рассчитывать на 1800 евро в месяц. Кроме того, к числу представителей самых низкооплачиваемых специальностей относятся повара и пекари, специалисты в сфере животноводства и помощники ветеринарного врача.
Чуть выше средней зарплаты у молодых айтишников без высшего образования. Так, разработчики софта получают около 3200 евро, а информатики 3340 евро в месяц. Примерно посередине в рейтинге находятся офисные секретари, воспитатели, водители кранов и автотранспорта, маляры, строители, слесари и сантехники.
В списке самых доходных профессий лидируют плановики производства и управляющие производственными процессами. Их средняя зарплата составляет 4300 евро до вычета налогов. Лишь немного уступают им авиатехники - 4200 евро. На высокую оплату труда можно рассчитывать в сфере страховых и финансовых услуг. На четвертом месте в рейтинге доходности - специалисты по химическим технологиям и фарматехники. Замыкают пятерку профессий с самыми высокими зарплатами специалисты по противопожарной безопасности. Они получают около 4000 евро в месяц, при этом в данный момент в стране существует нехватка представителей этой специальности.
К другим профессиям с зарплатой выше средней и кадровым дефицитом относятся специалисты по производственной электротехнике и автоматизации. В целом половину из 20 самых высокооплачиваемых профессий представляют сферы металлообрабатывающей и электротехнической промышленности.
Есть в топ-20 и медики, а точнее, технические ассистенты в области медицины и ассистенты хирурга. Их средняя зарплата - 3937 евро. Специалисты по уходу за больными и престарелыми получают в среднем на 500 евро меньше. Относительно хорошие доходы также у банковских работников (3600 евро).
На основе полученных результатов исследователи из Института немецкой экономики создали интерактивную карту. Она содержит данные по зарплатам с разными уровнями квалификации, что позволяет сравнить доходы. Выбрав опцию "Mit Ausbildung", то есть, с дипломом профучилища, а также задав профессию в поисковике или наведя мышку на одну из точек на карте, можно увидеть среднюю зарплату обладателя той или иной профессии.
При этом ученые отмечают, что заработная плата не является решающим фактором при выборе профессии - для молодых немцев большее значение имеют возможности профессиональной реализации своих способностей и интересов, известность и социальный статус профессии, а также то, насколько она соответствовует их субъективному представлению о социальном положении.
Стоит напомнить, что возможность пройти профобучение при немецком предприятии, а затем трудоустроиться в Германии есть и у специалистов не из ЕС. С прошлого года они также могут получить визу на полгода и приехать в ФРГ, чтобы познакомиться с потенциальным работодателем и пройти собеседование.
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