Плохие-хорошие папы: как обстоят дела в немецких семьях

Кто в современной семье на самом деле занимается воспитанием детей? Кто отвечает за полный холодильник, чистое белье, порядок в доме - мама, папа или… неужели оба в равной мере? Прослыть хорошим отцом сегодня, как никогда, легко, утверждает автор книги "Мы, плохие-хорошие отцы" ("Wir schlechten guten Väter") Тобиас Морштедт (Tobias Moorstedt). Достаточно проявлять минимум заботы о детях (например, отводить их время от времени в детский сад, на плавание, на детскую площадку) - и тебя уже считают образцовым, заботливым папашей, поясняет отец двоих детей. Почему? Все очень просто, ведь требования к "настоящим отцам" и сегодня предъявляются практически те же, что и на протяжении минувших тысячелетий, считает автор: они прежде всего кормильцы и защитники. При этом охота на мамонта переместилась скорее в мир виртуальный, да и добыча пропитания стала менее трудоемкой.

"В ожидании нашего первенца мы с женой твердо решили, что все, то есть абсолютно все обязанности в семье мы будем делить поровну", - вспоминает Тобиас Морштедт. "Теперь, к моему великому сожалению, должен признаться, что все эти благие намерения нам удалась претворить в жизнь лишь отчасти", - пишет автор книги. Но как могло так получиться? Твердо решив выяснить причины собственной отцовской "несостоятельности", Тобиас Морштедт побеседовал с учеными, психологами-экспертами и, самое главное, с современными папами (всех возрастов и профессий), которых он (как и себя) называет "плохими-хорошими" - не то, чтобы никудышные, но и от совершенства далеки.

Семейные будни в Германии: просто мама и папа-герой?

Ключевая проблема немецких семей - как сочетать семью и карьеру? Лишь треть молодых мам в первые пять-шесть лет после рождения ребенка возвращается к работе в полном объеме, остальные посвящают себя семье и детям и, если работают, то не на полную ставку. Стоит ли удивляться, ведь чаще всего именно мужчины получают более высокий оклад (причем иногда за такую же работу). Однако тот, кто не работает, рискует в преклонном возрасте остаться с маленькой пенсией. И как быть с самореализацией, равноправием, душевным равновесием, как научиться действительно делить все пополам и вместе заботиться о детях?

Книга Тобиаса Морштедта "Мы, плохие-хорошие отцы", издательство Dumont

В Германии отпуск по уходу за ребенком (Elternzeit) могут взять (вместе или поочередно) оба родителя. Мало-помалу интенсивную заботу о малышах берут на себя все больше и немецкие папы, хотя обыденным "декретный для пап" назвать еще нельзя. Такие мужчины все еще сталкиваются с неоднозначной оценкой в обществе: нередко у коллег, друзей и даже родных они вызывают либо полное недоумение (подкаблучник!), либо преувеличенное восхищение (папа-герой). Бороться с традиционным восприятием семейного уклада и в третьем тысячелетии под силу далеко не каждому, считает Тобиас Морштедт.

"Это получается как-то само собой…" - так чаще всего отвечают отцы на вопрос, почему и детьми, и домашним хозяйством занимаются в основном все-таки (в том числе и работающие) жены. В нашем, все еще очень патриархальном мире роли родителей четко распределены. Так, немецкие "кормильцы" видят детей обычно лишь вечером и/или в выходные, за все остальное (семейные будни) отвечают матери. На смельчаков же, пытающихся проявлять родительскую активность в садике или в школе, делиться опытом, как им удается совмещать работу и заботу о детях, да и просто болтать о детских шалостях, окружающие (а порою и сами мамы) смотрят косо или (в лучшем случае) с откровенным интересом, подытоживает автор книги, ссылаясь на опыт опрошенных им отцов.

Тобиас Морштедт

Поэтому лишь треть немецких пап в общении с друзьями и коллегами затрагивают тему семьи и детей, приводит он данные исследований. А более 60 процентов мужчин в Германии, желающих в семье все делить пополам, по-прежнему считают, что общественные устои требуют от них соответствовать традиционному образу кормильца и защитника. "Традиционное распределение ролей начинается с игрушек (отдел для девочек, отдел для мальчиков), историй в детских книжках (где мама целый день дома, убирает, варит, а папа появляется только вечером) и в фильмах. Стереотипно-карикатурные представления о беспомощных папах, совершенно неспособных совладать с маленькими сорванцами, стиркой, уборкой и кашей на плите, плотно засели в наших головах, сокрушается Тобиас Морштедт.

"Больше всего я боялся подстригать ноготки нашей малышке, мне казалось, я этому никогда не научусь", - вспоминает он. На деле все оказалось гораздо проще. "На первый взгляд, я много времени уделяю своим детям. Но… как-то так получается, что подарки (если детей пригласили на день рождения) обычно вовремя покупает моя жена, работающая врачом почти на целую ставку. Она же всегда знает, куда и когда нужно отвести детей. Когда мы идем на экскурсию, рюкзак упаковывает, ничего не забывая, тоже она", - признается Тобиас Морштедт.

Как папам стать смелее?

"Нам казалось, мы так любим друг друга, что все делать вместе будет легко и просто", - вспоминает автор книги. Спустя несколько лет оказалось, что многое нужно переосмыслить, изменить. Как показывает его собственный опыт, очень важно говорить обо всем, особенно о едва незаметных, будничных мелочах, из которых складывается счастье - и помнить, что многие проблемы разрешимы.

Как научиться делить все пополам и вместе заботиться о детях?

И пусть это звучит очень неромантично, но: нужно поставить перед собой цель (куда мы хотим двигаться?), составить план (как прийти к этой цели?), обсудить - кто, когда, как и за что конкретно будет отвечать. В качестве примера Тобиас Морштедт приводит тест Mental Load, который разработала немецкий психолог Патриция Каммарата (Patricia Cammarata).

Не стоит прятаться за такие отговорки, как "но моя жена печет лучше", "она больше интересуется модой", "просто у нее это лучше получается" или коронное "а я по-другому не умею", предупреждает Тобиас Морштедт и уверяет: счастливая, полноценная семейная жизнь начинается уже сегодня! Мужчинам стоит стать смелее, перестать обращать внимание на предрассудки, прекратить обманывать самих себя, предлагает автор книги.

Смотрите также: