VR-очки детям - не игрушка! Предупреждают немецкие врачи и музеи

Дети выстраиваются в очередь, чтобы примерить очки виртуальной реальности. Уже раздаются первые восторженные возгласы, но тут к маленьким посетителям Немецкого музея в Бонне подходит одна из его сотрудниц и любезно интересуется возрастом школьников. Пользование VR-очками в боннском музее разрешено с 10 лет и в присутствии родителей, в Мюнхене, где находится главный филиал Немецкого музея (Deutsches Museum) - даже с 12. Ребенок, только что надевший VR-очки, расстроенно их снимает. Ему еще только девять.

Какие риски для детей в виртуальных очках

"Я категорически не разрешаю детям младшего возраста надевать VR-очки, - объясняет в интервью DW сотрудник музея из отдела образовательных программ Таня Лёшнер (Tanja Löschner). - Конечно, иногда приходится иметь дело с родителями двухлетних детей, которые обязательно хотят опробовать эту технологию".

Большинство производителей очков виртуальной реальности рекомендуют использование своих гаджетов для аудитории старше 12 лет. Правда, найти информацию об этих ограничениях иногда тяжело даже специалистам, а что уже говорить о родителях, которые, купив новую игрушку, порой даже не задумываются об ограничениях по возрасту и не читают все детали. Семья Баков воспитывает троих сыновей. Старшему сыну - 10, близнецы на три года младше. Когда отец семейства приобрел очки виртуальной реальности, восхищению не было предела: ликовали как взрослые, так и дети. Спустя год после появления очков виртуальной реальности дома мама так отзывается об этом приобретении: "VR-очки - это просто класс. Детям не разрешено пользоваться ими без взрослых. Контроль за всеми приложениями - только у мужа".

Доминик Шнайдер (Dominik Schneider) воглавляет одну из самых крупных больниц в Северном Рейне - Вестфалии - Klinikum Dortmund и входит в совет правления Немецкого общества детской и подростковой медицины (DGKJ). В интервью DW про очки виртуальной реальности он говорит так: "Конечно, это очень увлекательная и захватывающая технология, но я считаю, она не должна быть доступна детям, конечно, за исключением образовательных предложений. Это технология точно не для маленьких детей. Про ограничения старше 12 лет я знаю, но считаю, что это очень рано". Немецкий врач понимает, какой притягательной силой обладают новые технологии для подростков. В его клинику уже не раз обращались родители, дети которых "подсели на компьютерные игры" и практически перестали двигаться. 120-140 килограммов! С таким весом подростки приходили в клинику после зависания у экрана годами. "Новые технологии быстро увлекают детей, а притягательность виртуальной реальности еще в разы сильнее, чем у обычных смартфонов", - предупреждает Доминик Шнайдер. Очки виртуальной реальности только усиливают эффект. Немецкий врач не исключает преимуществ от использования VR-очков в образовательных целях, в медицинских, но при этом отмечает, что если есть возможность, он всегда отдавал бы предпочтение настоящей реальности для детей.

Проблема VR-очков - в неограниченном пользовании

Но вернемся на некоторое время в музей в Бонне, где наглядно и интерактивно представлен технический прогресс. Еще совсем недавно настоящим магнитом был экспонат, который предлагал посетителям опробовать вождение на беспилотном автомобиле. Такую возможность открывали именно очки виртуальной реальности, которые впервые тогда появились в музее. Таня Лёшнер вспоминает, что многим посетителям становилось плохо. Даже людям в возрасте от 20 до 40. У них появлялись признаки тошноты или даже сильная рвота. Для сотрудников музея это стало однозначным сигналом - и экспонат был убран. "Мы не хотели подвергать наших маленьких посетилей риску", - говорит сотрудница музея. Кроме того, ее беспокоит тот факт, что и детские психологи не рекомендуют использовать очки виртуальной реальности детьми. "Психика взрослого человека может отделить реальный мир от виртуального. Он может парить над крышами домов, но при этом четко осознавать, что сейчас на нем - виртуальные очки. У маленьких детей такого деления не происходит. При этом страх может возникнуть и у взрослого человека. Я не хочу, чтобы у детей были такие ощущения при визите нашего музея", - подчеркивает Таня Лёшнер. Одно из возможных последствий - так называемая "морская болезнь", ребенок может уйти домой с ощущением тошноты.

Главную опасность новые технологии представляют для детей дома, если родители не ограничивают время потребления

Немецкий врач Доминик Шнайдер, в свою очередь, не видит особой опасности применения очков виртуальной реальности в музеях. Все-таки речь идет об ограниченном доступе и, как правило, использовании очков в сопровождении обученного персонала. "Риск и вред от VR-очков возникает, когда они доступны детям дома в свободном пользовании", - подчеркивает Доминик Шнайдер. Головокружение как после катания на карусели, страх, - все это немецкий врач причисляет к временным эффектам. Поэтому вреда в долгосрочном характере от них не будет. "Дома же виртуальная реальность вытесняет настоящую, и нам такие случаи известны, - говорит немецкий врач, - когда дети уходят в виртуальную реальность и больше не справляются с повседневными задачами".

Тревожные тенденции в обществе

Его беспокоит болезненное потребление медиа, которое наносит вред здоровью. "Это проблема налицо, мы уже имеем с ней дело. В Германии ежедневное экранное время у подростков превышает три часа. Это время украдено у нормальной жизни", - говорит немецкий врач. "Но ведь есть школа, другие занятия, общение с друзьями, спорт. Уже 20 лет назад мы знали о том, что если если у ребенка есть свой телевизор, он тольще своих сверстников. У современных детей выносливость, координация, индекс тела хуже, чем раньше, но зато они умеют быстрее щелкать мышкой", - подводит итоги директор клиники.

Еще один важный аспект, который настораживает медиков - это то, что очки виртуальной реальности выступают как помощники для развития фантазии. А ведь именно это чувство и так хорошо развито у детей и не нуждается в дополнительном стимулировании технологиями.

Сколько времени ребенку можно проводить с новыми гаджетами? Доминик Шнайдер всегда предлагает родителям соблюдать золотое правило: время, проведенное перед экраном (а сюда входит не только компьютер, но и смартфон, и телевизор), не должно превышать времени, проведенного с друзьями и на свежем воздухе. Норму в 3-4 часа, которую иногда озвучивают специалисты, он считает для технологий слишком высокой. Немецкий врач призывает самих родителей относиться к потреблению новых медиа с умом. "Если во время еды сам родитель не может оторваться от экрана, то что тогда требовать от ребенка", - вздыхает немецкий врач. Принимайте пищу без смартфона и телевизора!

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