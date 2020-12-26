 Быть отцом в Германии: что это значит? | Учеба и работа в Германии | DW | 13.05.2021

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Учеба и карьера

Быть отцом в Германии: что это значит?

Женщинам пробиваться по карьерной лестнице мешает стеклянный потолок, а мужчинам быть отцами без вреда для карьеры - мужские законы бизнеса.

Папа держит на руках младенца

День отца в Германии - всегда выходной, так как он отмечается вместе с праздником Вознесения Господня (Christi Himmelfahrt) в один из весенних четвергов - через 40 дней после Пасхи. В этом году он пришелся на 13 мая.

Что может папа в Германии?

"Папа может, папа может все что угодно - плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может, папа может быть кем угодно, только мамой, только мамой не может быть", - в Германии фразу про маму можно было бы вычеркнуть. "Многие отцы здесь уже давно не готовы быть тем единственным "кормильцем семьи", несущим на себе всю финансовую ответственность. Они хотят проводить больше времени с семьей, быть со своими детьми - не только на выходных и после семи часов вечера", - написано в докладе под названием "Быть отцом в Германии сегодня" (Väterreport) 2016 года. Пусть вас не смущает год, так как такие исследования очень масштабные и проводятся, разумеется, не ежегодно. Кроме того, речь все-таки о тенденциях.

Итак, отец в Германии может уйти в декретный отпуск, что он охотно и делает. С 1 января 2007 года правом на отпуск по уходу за ребенком (Elternzeit) продолжительностью три года могут воспользоваться оба родителя, если они работают.

Как отмечают День отца в Германии

День отца в Германии любят отмечать в сугубо мужской компании и с алкоголем. Но сейчас празднования отменены из-за пандемии и локдауна

И все больше новоиспеченных пап отправляется в декретный отпуск. По официальным данным, в 2019 году их доля выросла вдвое по сравнению с 2009 годом. Рост - большой, но вот только речь идет о 1,6 процента мужчин, которые в 2019 году взяли декретный отпуск. Женская квота составляет примерно 25 процентов (по данным на 2019 год).

"Активных пап", как их называют в докладе министерства по делам семьи ФРГ, в Германии становится все больше. Они, как и матери, чувствуют себя ответственными за воспитание и благополучие детей, заинтересованы в разделении обязанностей по-партнерски, как и женщины, пользуются правом на получение специального пособия по уходу за ребенком (Elterngeld), поддерживают теплые и душевные отношения с детьми, принимают активное участие в уходе за ребенком. "Многие папы хотели бы принимать еще больше участия. Об этом заявили 60 процентов отцов с детьми в возрасте до шести лет", - читаем в докладе министерства. Ведь современный папа в Германии может все: накормить малыша, поменять ему подгузник, погулять с ним и поиграть, уложить спать.

Молодого отца всячески поддерживают в его начинаниях: организуются специальные курсы для отцов и детей, вечера, поездки, даже кафе. Их цель - помочь отцу с самого раннего возраста ребенка установить крепкую связь с ним.  

Как обстоят дела с отцовством на самом деле?

Большинство отцов в Германии, которые уходят в декретный отпуск, оформляют пособие на два-три месяца. Например, если женщины в 2020 году брали в среднем 14,5 месяца, то мужчины - 3,7 месяца.

Заявление на получение специального пособия по уходу за ребенком нужно подать в течение трех месяцев после рождения ребенка. Так и поступил пиар-менеджер Томас Больте (Thomas Bolte). Он решил взять отпуск по уходу за ребенком на год. Однако его планы не обрадовали начальство. Оно было возмущено тем, что сотрудник не сообщил о своем решении раньше, тогда бы его можно было еще уволить. Больте, конечно, догадывался, что его решение разозлит шефа, но был искренне разочарован, когда услышал, как далеко готов был пойти его начальник. В результате он принял решение уволиться и предложил подписать договор о расторжении трудовых отношений по взаимному согласию сторон. Это частный случай, но он далеко не единственный.

О том, что "активным отцам" не всегда легко следовать своим отцовским обязательствам, можно прочесть на специализированных порталах по вопросам карьеры и профессионального роста. Особенно это касается представителей финансовой сферы. Банкиры, финансисты, сотрудники консалтинговых компаний пишут о том, что декретный отпуск означает для них понижение и даже конец карьере.

В докладе министерства мы читаем: "Каждый пятый папа хотел бы уйти в декретный отпуск, но в итоге отказался от этой идеи по финансовым соображениям и опасаясь ущерба карьере, хотя на практике в долгосрочной перспективе подтверждений минусов для карьеры найдено не было". Однако в краткосрочной перспективе трудности возникнуть все же могут.

Посты разочаровавшихся мужчин, которые наблюдали, как их коллеги - отцы, вернувшиеся из декретного отпуска, получали более низкую должность, свидетельствуют все-таки о том, что мужчинам даже в такой продвинутой стране, как Германия, еще придется побороться за свое право быть отцом на равных или хотя бы схожих правах с матерями. Или, возможно, когда сами мужчины признают право женщины уходить в декретный отпуск без вреда для карьеры, им станет легче воспринимать коллег-отцов в декретном отпуске.

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  • Ребенок с няней

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    В Германии няня - довольно редкое явление. Даже детей до трех лет предпочитают отдавать в сад или к так называемой "маме на день" - Tagesmutter, у которой до пяти малышей в группе. За детей до трех лет в садах придется платить чуть больше. Некоторые семьи выбирают услуги няни по программе Au pair. На детской площадке вы вряд ли увидите ребенка с няней.

  • Семья на отдыхе

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    Планируем отпуск заранее

    Сотрудники с детьми школьного возраста берут отпуск во время каникул. Коллеги без детей или с детьми дошкольного возраста, как правило, должны учитывать этот момент, чтобы на предприятии не возникло внезапной нехватки персонала. Это не значит, что вы никогда не сможете взять отпуск в каникулярное время, пока ваш ребенок ходит в сад, но право первого выбора все-таки за коллегами со школьниками.

  • Пробка

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    Не повод для огорчений

    Может так получиться, что вы замещаете коллегу, который берет отпуск в каникулярное время, и вас попросят не планировать отпуск на этот период в ближайшие годы. Не расстраивайтесь - благодаря этому у вас есть возможность избежать километровых пробок и толпы в аэропорту, которые можно наблюдать к началу каникул и по возращении школьников с родителями из отпуска.

  • Детская площадка

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    Доступные развлечения

    И у досуга есть своя специфика. Например, детских площадок в Германии не так много, как в России. Иногда до ближайшей приходится ехать на машине или общественном транспорте. Торговые центры, аэропорты не обустроены детскими развлекательными уголками в таких масштабах, как это можно увидеть в Москве. Но и брать деньги за то, что ваш ребенок покатается с горки, здесь тоже никто не догадается.

  • День рождения детей

    На работу в Германию с ребенком

    Без аниматоров и дорогих подарков

    День рождения детей в Германии, конечно, - большой праздник, но, как правило, без аниматоров, толпы взрослых и… дорогих подарков. В среднем на подарок ребенку немцы тратят от 15 до 20 евро. Многие родители придерживаются правила: ребенок приглашает столько гостей, сколько ему исполняется лет. Традиция отмечать дома не канула в прошлое. Здесь охотно устраивают праздник в уютной атмосфере.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

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