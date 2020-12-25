Как заманить мужчин в декретный отпуск: немецкий опыт

Эпоха коронавируса внесла коррективы в привычный уклад большинства семей. Работа "на удаленке", закрытие детских садов и перевод школ в режим онлайн вынудили родителей во многих странах проводить гораздо больше времени со своими детьми. Но если большинство женщин традиционно привыкли совмещать роль няни, воспитательницы и учительницы со своими профессиональными обязанностями, для многих мужчин это стало новым опытом.

Обычно отцы участвуют в уходе за детьми значительно реже матерей и крайне редко уходят в декретный отпуск, оставляя право взять оба входящих в него отпускных периода - отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком - матери ребенка. Германия в этом смысле может служить примером - в немецких семьях обязанности по уходу за ребенком разделяют оба родителя. В немалой степени этому способствует поддержка со стороны государства.

"Родительские деньги" преследовали две цели

В Германии меры, поощряющие мужчин участвовать в уходе за ребенком, были приняты еще в 2007 году. Именно тогда вступил в силу закон, дающий право на Elterngeld - "родительские деньги". Принятие закона преследовало две цели. Первая заключалась в том, чтобы изменить тенденцию сокращения рождаемости в семьях с высоким уровнем образования и, соответственно, доходов.

В Германии мужчины охотно пользуются возможностью провести время со своими детьми

Социологические исследования много лет подряд свидетельствовали о том, что рождаемость в Германии падала, прежде всего, среди представителей "среднего класса", которым было нелегко совместить семью и карьеру. Поэтому власти ввели ежемесячное пособие для молодых родителей, составляющее две трети их среднемесячного заработка.

За основу для расчетов взяли год, предшествующий рождению ребенка. Например, те, чья зарплата составляет в месяц 2100 евро "чистыми" - то есть, после уплаты всех налогов и социальных взносов - на период декретного отпуска ежемесячно получают 1400 евро. На эти деньги родители имеют право в течение года после рождения ребенка, сумма не облагается налогами и страховыми взносами.

Поощрение для молодых отцов

Второе важное нововведение принятого в 2007 году закона состояло в том, что декретные выплаты увеличивались еще на два месяца (12+2), если в родительский отпуск, длящийся как минимум 60 дней, уходил также отец ребенка. Эти два месяца он мог взять как вместе со своей женой, так и после завершения ее отпуска. Практика показывает, что мужчины в Германии все чаще пользуются возможностью провести дополнительно несколько месяцев вместе со своей семьей.

Родительские деньги помогают молодым родителям проводить больше времени с детьми без ущерба для бюджета семьи

Максимальная сумма "родительских денег" составляет 1800 евро в месяц. Ее получают те, кто ежемесячно зарабатывает "чистыми" от 2700 евро. Безработным при этом выплачивают минимальную сумму - 300 евро. По данным Федерального статистического ведомства, средняя ежемесячная выплата Elterngeld для мужчин в 2019 году составляла 1230 евро, для женщин - всего 613 евро.

Родительские деньги можно распределять, как удобно

Немаловажен также и тот факт, что отец и мать могут распределять 14 месячных выплат на двоих так, как им удобно. Например, мужчина может взять 4 месяца декретного отпуска, чтобы оставаться с ребенком, если его жена хочет вернуться на работу уже после 10 месяцев, проведенных дома. Или же он может разбить декрет на две части. К примеру, провести два месяца отпуска с семьей, а потом остаться дома еще на два месяца после того, как жена выйдет на работу.

Если у молодых родителей есть кто-то, кто помогает им ухаживать за ребенком, и если позволяет финансовая ситуация, они могут даже разделить "родительские деньги" поровну и провести дома вместе семь месяцев после рождения ребенка.

Супруги могут продлить получение родительских денег и на более длительный срок, если часть времени, отведенного на декрет, будут работать на полставки и разделят помощь государства на двоих: к примеру, один месяц получат 1400 евро, а два следующих - по 700 евро. Это позволит провести с детьми такое же время без урона для месячного дохода семьи.

Как часто немецкие отцы уходят в декретный отпуск?

Только в 2019 году в Германии в отпуск по уходу за ребенком ушли 456 тысяч мужчин - на шесть процентов больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем отцы в ФРГ берут сейчас около трех месяцев отпуска. На сегодняшний день этой возможностью пользуется почти каждый второй мужчина, имеющий детей. Это вдвое больше, чем 13 лет назад, когда были введены декретные выплаты мужчинам.

Участие в воспитании ребенка некоторые отцы совмещают с работой на полставки

Не исключено, что число немецких мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, в дальнейшем будет расти. По данным соцопроса, проведенного несколько лет назад министерством по вопросам семьи, более двух третей молодых мужчин в Германии хотят посвящать детям больше времени, чем это было принято у поколения их родителей. Почти 60 процентов мужчин хотели бы взять на себя не менее половины времени, отведенного для ухода за ребенком, если бы для этого были соответствующие условия.

Без денег нет равноправия

Стоит отметить, что в неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком мужчины в ФРГ почти никогда не уходят. По данным Федерального статистического ведомства, лишь 2,6 процента мужчин присматривают за маленькими детьми без финансовой поддержки от государства. Зато среди женщин этот показатель составляет 42 процента.

Чтобы продлить участие мужчин в воспитании детей и одновременно облегчить женщинам возвращение в профессиональную жизнь, с 2015 года система выплаты в Германии "родительских денег" была оптимизирована введением "партнерского бонуса". В течение четырех месяцев после года декретного отпуска одного из родителей (или 14 месяцев совместного декретного отпуска), каждый из супругов получает дополнительную поддержку до 900 евро - половину от обычной суммы ежемесячных "родительских денег". Этот бонус выплачивается в том случае, если оба родителя работают по сокращенному графику (от 25 до 30 часов), чтобы у каждого из них было больше свободного времени для ухода за детьми в период, пока те привыкают к детскому саду.

Смотрите также: