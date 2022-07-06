 Немецкая академия ждет ученых из Украины, России и Беларуси | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкая академия ждет ученых из Украины, России и Беларуси

Эту совместную инициативу создали два крупных университета - в Кельне и Бонне. Их цель - дать возможность работать тем, кто ее потерял из-за войны или репрессий в своей стране. Сейчас идет прием заявок.

Кельнский университет - один из основателей ''академии в изгнании''

Кельнский университет - один из основателей ''академии в изгнании''

Дать ученым, потерявшим все в своей стране из-за войны, развязанной Россией в Украине, новый дом и новую родину - так объясняют свою мотивацию основатели "академии в изгнании" Cologne/Bonn Academy in Exile (CBA). Кельнский и Боннский университеты, относящиеся к крупнейшим вузам Германии, решили поддержать прежде всего украинских исследователей и предоставить им возможность продолжить свою научную деятельность в Германии. Предложение помощи также адресовано россиянам и белорусам, которые лишились своего места работы или подвергаются преследованиям из-за того, что осуждают военные действия в Украине, а также если поддерживают гражданское движение в своей стране или участвовали в протестных акциях оппозиции, например, после выборов 2020 года в Беларуси.

В новую академию приглашают профессоров, постдоков, кандидатов наук и в некоторых случаях аспирантов. Как объясняет в интервью DW Ангелика Нусбергер (Angelika Nußberger), профессор из Кельна и одна из организаторов нового проекта, оба вуза планируют выделить для них по десять рабочих мест в помещениях университетов. "Речь идет о том, чтобы вновь предоставить ученым четкую структуру, кабинет, место, где они будут работать с другими людьми", - уточняет она. Помимо логистики ученым обещают поддержку в решении административных вопросов. Стипендии по этой программе не предусмотрены. Но учредители академии обещают помочь с подачей заявок на индивидуальное финансиование в различные фонды поддержки.

В фокусе - европейская перспектива и связи в научной среде

Новый проект предусмотрен в первую очередь для представителей юридической и исторической наук, политологии, а также культурологии или лингвистики. Решающим для приема в академию является тематическое направление работы ученого. Европейские ценности, история Европы, сопоставление политических и правовых систем, сравнительное языкознание - исследовательский проект должен быть связан с Европой. Такое решение отчасти связано и с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Европейский контекст - главное в работе новой академии

Европейский контекст - главное в работе новой академии

Помимо работы над проектами для участников академии будут устраивать воркшопы и семинары, способствующие научному обмену. Для налаживания связей с учеными вне академии планируется организовать летнюю школу. Поэтому важны знания английского языка - знать немецкий желательно, но не обязательно. Рассматривается и возможность организации преподавания в режиме онлайн, например, студентам в Украине.

Сроки приема заявок и работы академии

Прием документов продлится до конца июля. И желающих поработать в Кельне или Бонне немало - уже поступило около пяти десятков заявок, соответствующих критериям. В основном к учредителям академии обращаются ученые из Украины. И если в случае украинцев причины вынужденного переезда в Германию очевидны, то ученым из России и Беларуси придется пройти проверку и доказать то, что они стали жертвой преследований по политическим мотивам. В этом учредители академии полагаются на опыт Германской службы академических обменов DAAD и организаторов международной программы для ученых-беженцев Scholars at Risk.

Точные сроки начала работы "академии в изгнании" организаторы пока не называют. Сначала предстоит набрать достаточное количество подходящих кандидатов и найти для них финансирование. Это может занять до шести месяцев. Планируется, что ученые проведут в Кельне или Бонне два-три года, но многое зависит от дальнейшего развития политической ситуации. В целом, отмечает Ангелика Нусбергер, академия задумана как долгосрочный проект. Узнать подробности об этой инициативе поддержки и возможностях участия в ней можно по электронным адресам: cb-academy@uni-koeln.de или cb-academy@uni-bonn.de.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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