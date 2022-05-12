 Репрессии, война, изоляция. Что угрожает белорусским историкам | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Репрессии, война, изоляция. Что угрожает белорусским историкам

Что стало с белорусской исторической наукой за время политического кризиса РБ и войны России против Украины? Эксперты обсудили это во время онлайн-дискуссии.

Человек с бело-красно-белым флагом

Подпишитесь на наш Telegram-канал DW Беларусь!

С 2020 года многие белорусские историки, поддержавшие протесты против фальсификации президентских выборов, лишились работы. Кадровые чистки коснулись Института истории Национальной Академии наук, увольняли историков и из университетов. Многие были вынуждены уехать за границу. В 2022 году из-за того, что Беларусь стала соагрессором в войне России против Украины, в международной изоляции оказались не только государственные институты и учреждения, но и белорусские ученые. Каковы последствия? Ответить на эти и другие вопросы постарались участники онлайн-дискуссии "Историки и историческая наука в условиях политического кризиса в Беларуси и войны в Украине", организованной в рамках подготовки 10-го Международного конгресса исследователей Беларуси, который должен пройти осенью в Литве. DW собрала некоторые тезисы.

Главный вопрос для уволенных историков: как остаться в профессии?

"Репрессии нанесли, в первую очередь, психологический удар по многим коллегам. Люди, имея научные степени, устроенный быт, научные планы, вынуждены были себя искать в абсолютно новых условиях. Многие уехали за границу", - комментирует массовые увольнения белорусских ученыхпосле 2020 года историк Александр Кравцевич. По его словам, главный вопрос, который сейчас стоит перед репрессированными историками, как остаться в профессии.

Согласна с Кравцевичем и координатор Центра белорусских и региональных исследований при Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) Ирина Романова: "Удар психологический просто страшный. С другой стороны, те, кто оставался (в госучреждениях. - Ред.), чувствовали свою вину: вас уволили - мы остались. Было очень много обид на тех, кто остался и не совершил поступок в то время, когда тебя увольняли. Это все разрушительно".
Кроме того, Романова отметила, что "чистки" в Институте истории Национальной Академии наук были и до 2020 года. К тому же, по ее словам, ученые, которые не работали на идеологию, в НАН были фактически в изоляции от всемирной науки и дискуссий - их попросту не пускали на международные конференции.

Романова считает, что после 2020 года в Академии наук все стало честнее - ты либо в идеологии, либо нет. Возможно, просто пока это коснулось не всех, и остались какие-то исследователи, которые занимаются нейтральными, с точки зрения политиков, темами.

Кадровые проблемы в Беларуси

Ирина Романова уверена, что историкам, уволенным в разное время из государственных учреждений, не хватает каких-то белорусских институтов, академий, кафедр за рубежом, которые дают возможность для полноценной научной работы. В противном случае научный потенциал может быть растерян. "Будет печально, если белорусские кадры, интегрируются, хоть и частично, в западные академии, но, с другой стороны, от того, что все эти ученые уйдут в подполье, тоже ничего хорошего не будет", - констатирует Романова.

Массовые увольнения из Академии наук, белорусских университетов привели к проблеме с кадрами в самой Беларуси. На это обратил внимание историк Александр Пашкевич: "Для того, чтобы готовить кадры, должны быть люди, которые этим занимаются, у них должны быть условия работы. Есть плеяда историков, но им на смену никто не приходит. С тех же самых истфаков вычистили и продолжают вычищать людей, квалифицированные кадров может не остаться. Кого они вырастят? За границей тяжело наладить этот процесс".

Война в Украине и изоляция белорусских историков

Новые вызовы перед белорусскими исследователями ставит война России против Украины и статус Беларуси как страны-соагрессора. "Дезинтеграция пространства началась с пандемии - мы остались без архивов, литературы, без возможности командировок, уже тогда это было колоссальным ударом. Дальше мы наблюдаем уже ситуацию вынужденного изоляционизма. Тотально обрываются контакты. Изоляция может отразиться на существовании историографии в Беларуси, поэтому мы должны заявлять о контрпродуктивности такой стратегии и предлагать варианты новой коммуникации, в которую надо приглашать всех историков, независимо от политических взглядов", - убежден историк Олег Дернович, который продолжает работать в НАН Беларуси.

Как отмечалось во время дискуссии, если с отдельными исследователями за границей готовы еще работать, то с государственными учреждениями - нет. В то же время, по мнению экспертов, вряд ли Академия наук или какой-то университет разрешит сейчас ученому самостоятельно принимать участие в каком-то международном мероприятии или исследовании.

Кроме того, нередко украинские историки настаивают на исключении белорусских и российских коллег из совместных проектов  и исследований, отказываются от участия в совместных мероприятиях.
"Украина институциональные связи разорвала довольно давно, еще с 2010-х был тренд. Сотрудничество с Беларусью стало не актуально. Все держалось на личных коммуникациях. Сейчас произошла полная катастрофа, - говорит Дернович. - Нам надо взять паузу, или озвучить пункты (украинским коллегам. - Ред.), которые нам важны в общерегиональном контексте".
"Первое, что мы сделали, это осудили агрессию. Второе - история отвечает на вызовы современности, поэтому в нашей профессиональной деятельности надо поднимать темы, которые нас объединяют с украинцами в разные времена", - считает Александр Кравцевич.

Белорусским ученым осталось только сотрудничество с РФ?

Социолог Алексей Ластовский уверен, что международная изоляция, в которой оказалась Беларусь, фактически ведет к сближению с Россией. "У белорусских ученых фактически нет другого выхода, как принимать участие в российских конференциях, делать проекты с российскими учеными", - отмечает Ластовский.

По его словам, Россия, в свою очередь, пытается продвигать свою политику в Беларуси: в последнее время активизировался фонд Александра Дюкова "Историческая память", там недавно вышла книга "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях,1862-1864 гг".

Ластовский уверен, что Россия также будет использовать в пропагандистских целях то, что в этом году исполняется 250 лет с первого раздела Речи Посполитой и включения части белорусских земель в состав Российской империи.

По мнению Ирины Романовой, белорусские историки должны отвечать на пропагандистские произведения и фальсификации не только в академическом пространстве, но и в рецензиях, дискуссиях, видеопроектах, а также готовить повестку на будущее, в том числе, по каким программам будут учить в белорусских школах и университетах.

"Мы должны быть сегодня в публичном пространстве, представлять позицию белорусских ученых, позицию солидарности с Украиной, но и думать о прикладных вещах для нашего будущего, потому что больше всего меня, к примеру, возмущают наши школьные учебники. И это не только история Беларуси, но история литературы, мой сын, прочитав часть учебника, сказал: "А можно я не буду так сильно любить Россию?". И у нас этого в каждом учебнике очень много", - отмечает Романова.

Смотрите также:

  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?"

    Автор: Анна Шторк


Смотреть видео 14:28

Шрайбман о войне, санкциях, статусе Лукашенко и его отношениях с Путиным

Аудио- и видеофайлы по теме

Вывод войск с севера Украины: закончилась ли война для Лукашенко?  

Соучастница или заложница: Беларусь в войне против Украины  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Война РФ против Украины: боевые действия переходят в новую фазу  

Глава Еврокомиссии назвала Россию "прямой угрозой мировому порядку"  

На "Евровидении-2022" в Турине стали известны все финалисты  