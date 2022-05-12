Репрессии, война, изоляция. Что угрожает белорусским историкам

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Что стало с белорусской исторической наукой за время политического кризиса РБ и войны России против Украины? Эксперты обсудили это во время онлайн-дискуссии.
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С 2020 года многие белорусские историки, поддержавшие протесты против фальсификации президентских выборов, лишились работы. Кадровые чистки коснулись Института истории Национальной Академии наук, увольняли историков и из университетов. Многие были вынуждены уехать за границу. В 2022 году из-за того, что Беларусь стала соагрессором в войне России против Украины, в международной изоляции оказались не только государственные институты и учреждения, но и белорусские ученые. Каковы последствия? Ответить на эти и другие вопросы постарались участники онлайн-дискуссии "Историки и историческая наука в условиях политического кризиса в Беларуси и войны в Украине", организованной в рамках подготовки 10-го Международного конгресса исследователей Беларуси, который должен пройти осенью в Литве. DW собрала некоторые тезисы.
"Репрессии нанесли, в первую очередь, психологический удар по многим коллегам. Люди, имея научные степени, устроенный быт, научные планы, вынуждены были себя искать в абсолютно новых условиях. Многие уехали за границу", - комментирует массовые увольнения белорусских ученыхпосле 2020 года историк Александр Кравцевич. По его словам, главный вопрос, который сейчас стоит перед репрессированными историками, как остаться в профессии.
Согласна с Кравцевичем и координатор Центра белорусских и региональных исследований при Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) Ирина Романова: "Удар психологический просто страшный. С другой стороны, те, кто оставался (в госучреждениях. - Ред.), чувствовали свою вину: вас уволили - мы остались. Было очень много обид на тех, кто остался и не совершил поступок в то время, когда тебя увольняли. Это все разрушительно".
Кроме того, Романова отметила, что "чистки" в Институте истории Национальной Академии наук были и до 2020 года. К тому же, по ее словам, ученые, которые не работали на идеологию, в НАН были фактически в изоляции от всемирной науки и дискуссий - их попросту не пускали на международные конференции.
Романова считает, что после 2020 года в Академии наук все стало честнее - ты либо в идеологии, либо нет. Возможно, просто пока это коснулось не всех, и остались какие-то исследователи, которые занимаются нейтральными, с точки зрения политиков, темами.
Ирина Романова уверена, что историкам, уволенным в разное время из государственных учреждений, не хватает каких-то белорусских институтов, академий, кафедр за рубежом, которые дают возможность для полноценной научной работы. В противном случае научный потенциал может быть растерян. "Будет печально, если белорусские кадры, интегрируются, хоть и частично, в западные академии, но, с другой стороны, от того, что все эти ученые уйдут в подполье, тоже ничего хорошего не будет", - констатирует Романова.
Массовые увольнения из Академии наук, белорусских университетов привели к проблеме с кадрами в самой Беларуси. На это обратил внимание историк Александр Пашкевич: "Для того, чтобы готовить кадры, должны быть люди, которые этим занимаются, у них должны быть условия работы. Есть плеяда историков, но им на смену никто не приходит. С тех же самых истфаков вычистили и продолжают вычищать людей, квалифицированные кадров может не остаться. Кого они вырастят? За границей тяжело наладить этот процесс".
Новые вызовы перед белорусскими исследователями ставит война России против Украины и статус Беларуси как страны-соагрессора. "Дезинтеграция пространства началась с пандемии - мы остались без архивов, литературы, без возможности командировок, уже тогда это было колоссальным ударом. Дальше мы наблюдаем уже ситуацию вынужденного изоляционизма. Тотально обрываются контакты. Изоляция может отразиться на существовании историографии в Беларуси, поэтому мы должны заявлять о контрпродуктивности такой стратегии и предлагать варианты новой коммуникации, в которую надо приглашать всех историков, независимо от политических взглядов", - убежден историк Олег Дернович, который продолжает работать в НАН Беларуси.
Как отмечалось во время дискуссии, если с отдельными исследователями за границей готовы еще работать, то с государственными учреждениями - нет. В то же время, по мнению экспертов, вряд ли Академия наук или какой-то университет разрешит сейчас ученому самостоятельно принимать участие в каком-то международном мероприятии или исследовании.
Кроме того, нередко украинские историки настаивают на исключении белорусских и российских коллег из совместных проектов и исследований, отказываются от участия в совместных мероприятиях.
"Украина институциональные связи разорвала довольно давно, еще с 2010-х был тренд. Сотрудничество с Беларусью стало не актуально. Все держалось на личных коммуникациях. Сейчас произошла полная катастрофа, - говорит Дернович. - Нам надо взять паузу, или озвучить пункты (украинским коллегам. - Ред.), которые нам важны в общерегиональном контексте".
"Первое, что мы сделали, это осудили агрессию. Второе - история отвечает на вызовы современности, поэтому в нашей профессиональной деятельности надо поднимать темы, которые нас объединяют с украинцами в разные времена", - считает Александр Кравцевич.
Социолог Алексей Ластовский уверен, что международная изоляция, в которой оказалась Беларусь, фактически ведет к сближению с Россией. "У белорусских ученых фактически нет другого выхода, как принимать участие в российских конференциях, делать проекты с российскими учеными", - отмечает Ластовский.
По его словам, Россия, в свою очередь, пытается продвигать свою политику в Беларуси: в последнее время активизировался фонд Александра Дюкова "Историческая память", там недавно вышла книга "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях,1862-1864 гг".
Ластовский уверен, что Россия также будет использовать в пропагандистских целях то, что в этом году исполняется 250 лет с первого раздела Речи Посполитой и включения части белорусских земель в состав Российской империи.
По мнению Ирины Романовой, белорусские историки должны отвечать на пропагандистские произведения и фальсификации не только в академическом пространстве, но и в рецензиях, дискуссиях, видеопроектах, а также готовить повестку на будущее, в том числе, по каким программам будут учить в белорусских школах и университетах.
"Мы должны быть сегодня в публичном пространстве, представлять позицию белорусских ученых, позицию солидарности с Украиной, но и думать о прикладных вещах для нашего будущего, потому что больше всего меня, к примеру, возмущают наши школьные учебники. И это не только история Беларуси, но история литературы, мой сын, прочитав часть учебника, сказал: "А можно я не буду так сильно любить Россию?". И у нас этого в каждом учебнике очень много", - отмечает Романова.
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