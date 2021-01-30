 Год исторической памяти: что хотел бы забыть Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.01.2022

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Беларусь

Год исторической памяти: что хотел бы забыть Лукашенко?

2022 год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти. Какие события выделяют, а какие - замалчивают власти, и есть ли у страны единый взгляд на прошлое?

Человек с бело-красно-белым флагом против армии силовиков

Бело-красно-белый флаг стал в Беларуси символом протеста. Власти хотят приравнять его к нацистской символике

Белорусские власти объявили 2022 год Годом исторической памяти. По словам Лукашенко, это - "хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории". Ранее на совещании по вопросам реализации исторической политики Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками" и "этноцидом белорусов". 

Кроме того, по его мнению, "литовцы фактически приватизировали наследие" Великого княжества Литовского. Власти все чаще обращаются к историческим событиям и дают им свою оценку. Независимые исследователи часто с ней не согласны. DW собрала события и даты, вызывающие полемику в белорусском обществе.

Власти не считают БНР государством и не осуждают сталинизм

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Как самостоятельное государство она существовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Официальные власти дату 25 марта не признают, а посвященные ей мероприятия, как правило, сопровождаются массовыми задержаниями. В учебниках по истории пишут , что БНР "в полном смысле государством не являлась". Также подчеркивается, что ее руководство пыталось "реализовать независимость государства при помощи внешних сил, обращаясь за помощью к кайзеру, что было ошибкой".

В свою очередь, независимые историки считают, что провозглашение БНР привело к созданию Белорусской ССР и в дальнейшем - Беларуси.

Минск, 1918 год: бело-красно-белый флаг на здании народного секретариата БНР

Минск, 1918 год: бело-красно-белый флаг на здании народного секретариата БНР

По большому счету, тема сталинских репрессий в Беларуси полностью замалчивается. По официальной статистике, в БССР за "контрреволюционные преступления" было осуждено около 600 тысяч человек. Цифра была введена в научный оборот в 1993 году. На государственном уровне в Беларуси преступления сталинизма не были осуждены, а исследования этой темы фактически прекращены с 1990-х. Доступ к архивам КГБ, и то весьма ограниченный, есть у родственников репрессированных, историки попасть туда не могут. 

В новом учебнике истории Беларуси для 11 классов школ с русским языком обучения тема сталинских репрессий почти не поднимается.

Неоднозначные даты для государственных праздников

17 сентября 1939 года Советская армия вторглась в Польшу, в результате чего Западная Беларусь была присоединена к БССР. В 2021 году Александр Лукашенко объявил 17 сентября Днем народного единства.

Власти подчеркивают национальное и социальное угнетение этнического белорусского населения в межвоенной Польше, но замалчивают террор советского государства в отношении тех же этнических и социальных групп. Не упоминается, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, а в Польше - это день национальной трагедии.

Независимые историки неоднозначно относятся к 17 сентября: с одной стороны, объединение белорусского населения было для многих желанным событием, так как Рижский мирный договор не учитывал его интересов, а с другой - игнорируется трагедия тысяч польских граждан (в том числе этнических белорусов), которые стали жертвами этого присоединения. 

Полемика относительно даты Дня Независимости

В 1992-1996 годах День Независимости отмечался 27 июля -  в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. В 1996 году Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков в1944 году.

Минск в день освобождения города от фашистских захватчиков, 3 июля 1944 г.

Минск в день освобождения города от фашистских захватчиков, 3 июля 1944 г.

Выбор эттой даты для главного государственного праздника у историков вызывает вопросы, ведь окончательно Беларусь была освобождена только в конце июля.

Комментарий историка

"Если говорить о наиболее резонансных событиях с точки зрения провластных и независимых историков, то это, традиционно, восстание Кастуся Калиновского, деятельность БНР, отношение к сталинским репрессиям. Что касается последнего, то белорусские власти это оправдывают, Лукашенко никогда не был в Куропатах", - комментирует белорусский историк Валерий Карбалевич.

Историк Валерий Карбалевич

Белорусский историк Валерий Карбалевич

Он также обращает внимание на события 17 сентября 1939 года - присоединение Западной Белоруссии.

"Сейчас власти объявили этот день праздником, хотя праздник довольно двусмысленный, потому что фактически сталинский СССР вступил в союз с гитлеровской Германией. Власти всячески скрывают этот факт, - говорит Карбалевич. - Лукашенко также часто обращается к теме Великой Отечественной войны в своеобразной интерпретации. Сейчас законы о геноциде и недопущении реабилитации нацизма используются для того, чтобы опорочить бело-красно-белый флаг и герб Погоня, объявить, что они были во время войны у коллаборационистов, а потому все противники власти, которые используют их сейчас, - потомки нацизма". 

Что касается последних заявлений Лукашенко об исторических событиях, то, по словам собеседника DW, Речь Посполитую и Великое княжество Литовское он упомянул исключительно для того, чтобы в очередной раз досадить Польше и Литве.

В целом, по словам Валерия Карбалевича, тот факт, что государство объявило 2022 год Годом исторической памяти и в очередной раз обращается к прошлому, свидетельствует об отсутствии у него позитивного нарратива, вокруг которого можно объединить общество.

"Историческая наука Беларуси становится инструментом современной политики, идеологизации белорусского общества, попыток его воспитания на идеалах, предложенных властью. Но сейчас век интернета, в таких условиях сделать историю служанкой политики в полном смысле вряд ли получится", - считает эксперт.

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    Автор: Ольга Верасович


 

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