Почему в белорусской школе будет еще больше ВОВ

Вопросы о Великой Отечественной войне появятся в каждом экзаменационном билете за курс базовой школы в Беларуси. Чтобы на них ответить, ученикам придется обязательно посещать специальный факультатив. Об этом в эфире гостеканала СТВ рассказал замминистра образования РБ Александр Кадлубай. Вероятно, изменения вступят в силу в следующем учебном году, когда экзамен по истории Беларуси начнут сдавать не после 11-го, а после 9-го класса.

Почему власти делают такой акцент на теме Великой Отечественной? DW поговорила с социологом, историком и бывшим учителем.

"Внимания к ВОВ было много всегда"

"Внимания к Великой Отечественной было много всегда. Тема растягивается на четыре-пять уроков. При этом Первая мировая в учебниках упоминается вскользь", - рассказывает бывший учитель истории одной из минских школ Владислав Бохан. В июле 2021 он вынужденно покинул Беларусь после задержания за "протестную активность".

По мнению Бохана, Великая Отечественная - это инструмент пропаганды, ведь любая диктатура "любит бряцать оружием", но для этого надо делать упор на великие победы. "По большому счету, после Второй мировой никаких побед не было. Вьетнам? Придется слишком много объяснять, каким боком там был Советский Союз. Более мелкие конфликты в "ура-патриотическом" плане не работают", - рассуждает педагог. Также он считает, что тема войны - удобный инструмент для очернения политических оппонентов, когда всех неугодных клеймят "фашистами" и "нацистами".

Александр Лукашенко

Согласен с этим и белорусский историк Александр Пашкевич. По его словам, политический кризис, случившийся после 2020 года, заставил белорусский режим искать возможности, чтобы очернить и внутренних, и внешних оппонентов, выставляя себя идейными потомками победителей.

"Подобные инсинуации были в арсенале Лукашенко с первых дней его прихода к власти, а корнями они уходят в советский период, - отмечает Пашкевич. - Но в последние два года этого стало беспрецедентно много, а сам нарратив стал настолько агрессивным, что многие высказывания представителей власти и госпропагандистов провоцируют социальную и другую вражду. Кроме того, в последний год появилась трактовка властями других взглядов на события войны как уголовного преступления".

"Лукашенко ищет источник легитимности в истории"

Александр Пашкевич уверен, что нынешнему белорусскому режиму, кроме репрессий, нечем отвечать на вызовы, поэтому источник внутренней легитимности Лукашенко и его соратники пытаются найти в истории.

"Логика провластной пропаганды примерно такая: сейчас мы оказались в сложной ситуации, но это вовсе не потому, что мы некомпетентны, а потому, что враги мстят нам за прошлый триумф над ними. И вот, чтобы не дать им возможности взять какой-то реванш, мы всем народом вместе с властью должны давать отпор любым попыткам забрать у нас какие-то исторические достижения, в первую очередь, победу в Великой Отечественной войне", - объясняет Пашкевич.

Между тем, по его мнению, подобную позицию в Беларуси поддерживает не так много людей, но других идей у власти нет, так же, как и нет кадровых ресурсов, чтобы сделать тему более современной, интеллектуальной и менее противоречивой.

"Ставка делается не на качество, а на количество и без того непомерно раздутой пропаганды о "великом подвиге народа" с подключением всех возможных каналов, в том числе, и всей системы образования, в том числе, дошкольного", - говорит историк.

"Гордиться ВОВ, а не польско-литовской государственностью"

Независимый социолог Филипп Биканов считает, что особое внимание в Беларуси периоду Великой Отечественной войны - это продолжение тренда властей на "отстройку от всего, что выглядит для них опасным", в том числе, другие истоки белорусской идентичности.

"Тема Великой Отечественной войны очень важна, для большинства белорусов это не пустые слова. За эту тему сейчас государственные мужи активно пытаются уцепиться как за источник чего-то позитивного, на чем можно базировать, выстраивать какой-то идеологический фундамент", - считает социолог.

Между тем, по его мнению, "белорусская версия" Великой Отечественной войны по-прежнему отличается от российской. "Можем повторить" - у нас этого нет. Белорусский нарратив - это трагедия, сопротивление ужасу войны. Возможно, власти сейчас больше говорят, что Беларусь должна гордиться чем-то таким, а не польско-литовскими корнями государственности", - рассуждает Биканов.

"Что касается самой программы, то в новых учебниках, которые вышли в 2021 году, в тему "Великая Отечественная война" изменений внесли немного, - отмечает Владислав Бохан. - Единственное, выделили целый раздел под коллаборантов. Там буквально в паре предложений несколько раз уместили "бело-красно-белый": у коллаборантов были бело-красно-белые флаги, шевроны. Отдельно вынесено, что они кричали "Жыве Беларусь!" и это было аналогом нацистского приветствия. Понятное дело, что они и дальше будут навешивать на всех оппонентов Лукашенко этот ярлык. Пытаются это мнение и детям навязать. Но из моего опыта, на них эта пропаганда не работает".

В учебниках символ протестов 2020 года - бело-красно-белый флаг - упоминается совсем в другом контексте

"Мы решаем, что будут учить ваши дети"

Педагог также отмечает, что и раньше в учебниках истории тема Великой Отечественной преподносилась неоднозначно, было много мифологии, в то же время некоторые факты просто замалчивались.

"Идеология влияет через учебники: что-то замалчивается, что-то приукрашивается, где-то откровенная ложь и пропаганда. К примеру, в старых учебниках по обществоведению Лукашенко ставят в один ряд с Эдисоном, Да Винчи, Платоном. Говорилось, что всегда в истории должен появиться гений, который будет влиять на общество. Его фамилия стоит рядом. Смешно и страшно", - отмечает Бохан.

В свою очередь, Филипп Биканов считает, что действия властей в отношении школы можно рассматривать как демонстрацию силы - "мы решаем, что будут учить ваши дети". Это, по мнению социолога, демотивирует оппонентов.

"Если вдруг представить, что у этого режима есть еще 10-15 лет, то, наверняка, больше людей станет считать, что бело-красно-белый флаг - "фашистско-коллаборантский". Так власти закрывают возможности для своих оппонентов давать какую-то альтернативу в культурном пространстве", - отмечает Биканов.

Александр Пашкевич уверен, что ничего хорошего для памяти о войне такая политика в исторической перспективе не несет: "То, как Путин в России, а Лукашенко в Беларуси используют исключительно утилитарно военную проблематику, сильно дискредитирует весь этот нарратив. После краха этих режимов потребуется его пересмотр. А пока то, что происходит, сильно бьет по исторической науке и образованию".

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