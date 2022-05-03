Что Беларусь может взять из Конституции Речи Посполитой 1791 года

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Белорусские эксперты считают, что конституция Речи Посполитой, принятая 3 мая 1791 года, в некоторых моментах прогрессивнее ныне действующего Основного закона Беларуси. Подробнее - у DW.
Ровно 231 год назад, 3 мая 1791 года, когда белорусские земли входили в состав Речи Посполитой, Сейм этого государства принял конституцию. Она считается первым в Европе и вторым, после США, в мире сводом правовых норм, который разделил судебную, исполнительную и законодательную ветви власти и был утвержден письменно.
С тех пор на территории современной Беларуси действовало несколько конституций, последняя была принята совсем недавно - 15 марта 2022 года вступила в силу новая редакция Основного закона. Правда, белорусские эксперты считают, что в некоторых моментах она уступает Конституции 3 мая. DW выяснила, могут ли белорусы сегодня что-то перенять из Конституции Речи Посполитой.
Белорусский историк, экс-сотрудник института истории НАН Беларуси Вадим Аниперков считает, что основная цель Конституции 3 мая была довольна утилитарной: "Сохранение суверенитета и проведение политических изменений в стране, которые сделали бы Речь Посполитую более защищенной от неизбежного конфликта с Российской империей".
Президенты Латвии, Эстонии, Польши, Украины и Литвы на церемонии в честь 230-летия Конституции 3 мая
Однако Аниперков опровергает тезис о том, что та конституция была первой в Европе: "Если смотреть на законодательные акты Англии, Швеции или, к примеру, Корсики, которые не всегда были оформлены в единый основополагающий документ, то можно понять, что Конституция Речи Посполитой - это продукт европейского просвещения. В ней были закреплены популярные в то время идеи модерна и изменений, которым противостояли силы в Петербурге, где доминировали идеи защиты прошлого. Как оказалось, похожую ситуацию мы видим и сейчас, спустя 231 год".
Геополитического противостояния конституция не выдержала, просуществовав лишь 19 месяцев. В 1795 года Речь Посполитую окончательно разделили между собой Пруссия, Австрия и Российская империя, которой отошла большая часть белорусских земель.
Конституция Речи Посполитой состояла из преамбулы, где говорилось о ее превосходстве над другими актами, и 11 статей. В документе нашли отражение идеи суверенитета народа, верховенства права и разделения властей. Кроме того, он заложил основы парламентаризма, ограничил власть короля, установил права и свободы граждан, а также закрепил принцип самоуправления на местах. По оценке белорусского юриста Михаила Боднарчука, конституция была достаточно прогрессивной для своего времени.
"Тот строй, который в ней был закреплен, можно охарактеризовать как конституционную монархию. Учитывая, что большинство государств в ту эпоху жили в условиях абсолютной монархии, эта идея была значительным шагом вперед. Предусматривалось довольно сильная власть короля, однако она была ограничена как правительством, так и парламентом (Сеймом). Наиболее важное новшество - отказ от права liberum veto (право любого депутата Сейма заблокировать любое решение), оно во многом привело к тому кризису, в котором оказалась Речь Посполитая к 1791 году", - поясняет Боднарчук.
Оценивая Конституцию 3 мая, нужно всегда помнить, что ее написали 231 год назад, и поэтому от нее невозможно требовать соответствия нынешнему времени, говорит историк Аниперков: "Но есть непосредственная связь времен. Идеи, которые мы сейчас широко используем, - народ как источник власти, верховенство права, разделение властей - они уже были в Конституции Речи Посполитой".
Политолог Андрей Казакевич полагает, что хотя Конституция 3 мая и была продуктом своей эпохи, некоторые ее положения сохраняют актуальность и в современной Беларуси, например, принцип разделения властей. В этой части, по мнению политолога, Конституция Речи Посполитой была более последовательной и прогрессивной, чем конституционные нормы Беларуси с 1996 года.
"Редакции Конституции Беларуси 1996-го и 2022 годов не включают принцип разделения властей - точнее, закрепляют значительный отход от этого принципа. В конституции 1996 года президент получил законодательные полномочия через издание декретов и указов, имевших большую юридическую силу, чем закон. В редакции 2022 года в систему органов власти было введено Всебелорусское народное собрание (ВНС), наделенное размытыми, но разнообразными законодательными и исполнительными полномочиями, а также контролем над судебными органами", - добавляет политолог.
И отмечает, что Конституция 3 мая пыталась утвердить прозрачные принципы госуправления, права и правила для граждан и органов власти, а также верховенство этих правил над волей монарха и аристократии: "Нынешняя конституция фиксирует права граждан и функции органов власти, но в реальности значительная их часть не выполняется с 1996 года. В частности, в организации избирательного процесса, деятельности партий и общественных организаций".
Историк Вадим Аниперков также упоминает административную реформу, которая хотя и не прописывалась в самой Конституции 3 мая, но закреплялась в актах на ее основе: "Появилось много новых центров самоуправления. Шляхетские сеймики, собрания стали после принятия конституции впервые собираться в Кобрине, Слуцке, Поставах - наряду с десятками других городов, где они уже были раньше. Мне кажется, такое мелкое административное деление в большей степени, чем области, которые у нас есть сейчас, отражает историческое развитие и саму идею самоуправления".
Однако юрист Михаил Боднарчук призывает не идеализировать Конституцию 3 мая, ведь часть ее положений весьма спорны. Так, документ устанавливал доминирующую роль католической церкви, а также заменял конфедеративный характер Речи Посполитой унитарным, из-за чего ликвидировалось ее деление на Польское королевство и Великое княжество Литовское. Кроме того, в тексте конституции упоминался лишь польский народ, хотя значительную часть населения Речи Посполитой составляли белорусы, украинцы и литовцы.
"Еще авторы конституции старались оградить от потрясений шляхетское сословие, гарантировав ему сохранение основным прав, одновременно вроде как и вводя ряд гарантий крестьянам и горожанам. Это отвечало духу времени, но до прогрессивности (идей. - Ред.) Французской революции было далеко. В перспективе Речь Посполитая наверняка столкнулась бы с конфликтами: конституция решала лишь политические проблемы, оставив за бортом социальные, религиозные и национальные", - подчеркивает Боднарчук.
В целом же белорусские эксперты убеждены, что Конституция 3 мая сыграла важную роль в развитии белорусской правовой мысли. Так, Вадим Аниперков считает логичным упоминать ее в преамбуле современной конституции - как один из законодательных актов, которые отражали совершенствование права на белорусских землях. Однако в реальности никакой связи между Конституцией Речи Посполитой и нынешним Основным законом Беларуси политолог Андрей Казакевич не видит.
"Опыт Конституции 3 мая остается важным и интересным эпизодом в истории конституционного права Беларуси - это первая попытка создать современный Основной закон, прописать права граждан, утвердить принцип разделения властей и верховенства права. Однако создание Конституций Беларуси в ХХ веке строилось совершенно по другим принципам. Ни в советских, ни в постсоветских конституциях преемственность ни по букве, ни по духу не прослеживается", - заключил политолог.
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