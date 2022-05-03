Что Беларусь может взять из Конституции Речи Посполитой 1791 года

Ровно 231 год назад, 3 мая 1791 года, когда белорусские земли входили в состав Речи Посполитой, Сейм этого государства принял конституцию. Она считается первым в Европе и вторым, после США, в мире сводом правовых норм, который разделил судебную, исполнительную и законодательную ветви власти и был утвержден письменно.

С тех пор на территории современной Беларуси действовало несколько конституций, последняя была принята совсем недавно - 15 марта 2022 года вступила в силу новая редакция Основного закона. Правда, белорусские эксперты считают, что в некоторых моментах она уступает Конституции 3 мая. DW выяснила, могут ли белорусы сегодня что-то перенять из Конституции Речи Посполитой.

Конституцию 3 мая принимали в непростой геополитической ситуации

Белорусский историк, экс-сотрудник института истории НАН Беларуси Вадим Аниперков считает, что основная цель Конституции 3 мая была довольна утилитарной: "Сохранение суверенитета и проведение политических изменений в стране, которые сделали бы Речь Посполитую более защищенной от неизбежного конфликта с Российской империей".

Президенты Латвии, Эстонии, Польши, Украины и Литвы на церемонии в честь 230-летия Конституции 3 мая

Однако Аниперков опровергает тезис о том, что та конституция была первой в Европе: "Если смотреть на законодательные акты Англии, Швеции или, к примеру, Корсики, которые не всегда были оформлены в единый основополагающий документ, то можно понять, что Конституция Речи Посполитой - это продукт европейского просвещения. В ней были закреплены популярные в то время идеи модерна и изменений, которым противостояли силы в Петербурге, где доминировали идеи защиты прошлого. Как оказалось, похожую ситуацию мы видим и сейчас, спустя 231 год".

Геополитического противостояния конституция не выдержала, просуществовав лишь 19 месяцев. В 1795 года Речь Посполитую окончательно разделили между собой Пруссия, Австрия и Российская империя, которой отошла большая часть белорусских земель.

Идеи Конституции 3 мая прогрессивны и актуальны даже сегодня

Конституция Речи Посполитой состояла из преамбулы, где говорилось о ее превосходстве над другими актами, и 11 статей. В документе нашли отражение идеи суверенитета народа, верховенства права и разделения властей. Кроме того, он заложил основы парламентаризма, ограничил власть короля, установил права и свободы граждан, а также закрепил принцип самоуправления на местах. По оценке белорусского юриста Михаила Боднарчука, конституция была достаточно прогрессивной для своего времени.

Картина Яна Матейко "Люблинская уния 1569 года". Документ стал основой для создания Речи Посполитой

"Тот строй, который в ней был закреплен, можно охарактеризовать как конституционную монархию. Учитывая, что большинство государств в ту эпоху жили в условиях абсолютной монархии, эта идея была значительным шагом вперед. Предусматривалось довольно сильная власть короля, однако она была ограничена как правительством, так и парламентом (Сеймом). Наиболее важное новшество - отказ от права liberum veto (право любого депутата Сейма заблокировать любое решение), оно во многом привело к тому кризису, в котором оказалась Речь Посполитая к 1791 году", - поясняет Боднарчук.

Оценивая Конституцию 3 мая, нужно всегда помнить, что ее написали 231 год назад, и поэтому от нее невозможно требовать соответствия нынешнему времени, говорит историк Аниперков: "Но есть непосредственная связь времен. Идеи, которые мы сейчас широко используем, - народ как источник власти, верховенство права, разделение властей - они уже были в Конституции Речи Посполитой".

Что Беларусь может позаимствовать из Конституции Речи Посполитой?

Политолог Андрей Казакевич полагает, что хотя Конституция 3 мая и была продуктом своей эпохи, некоторые ее положения сохраняют актуальность и в современной Беларуси, например, принцип разделения властей. В этой части, по мнению политолога, Конституция Речи Посполитой была более последовательной и прогрессивной, чем конституционные нормы Беларуси с 1996 года.

"Редакции Конституции Беларуси 1996-го и 2022 годов не включают принцип разделения властей - точнее, закрепляют значительный отход от этого принципа. В конституции 1996 года президент получил законодательные полномочия через издание декретов и указов, имевших большую юридическую силу, чем закон. В редакции 2022 года в систему органов власти было введено Всебелорусское народное собрание (ВНС), наделенное размытыми, но разнообразными законодательными и исполнительными полномочиями, а также контролем над судебными органами", - добавляет политолог.

И отмечает, что Конституция 3 мая пыталась утвердить прозрачные принципы госуправления, права и правила для граждан и органов власти, а также верховенство этих правил над волей монарха и аристократии: "Нынешняя конституция фиксирует права граждан и функции органов власти, но в реальности значительная их часть не выполняется с 1996 года. В частности, в организации избирательного процесса, деятельности партий и общественных организаций".

Историк Вадим Аниперков также упоминает административную реформу, которая хотя и не прописывалась в самой Конституции 3 мая, но закреплялась в актах на ее основе: "Появилось много новых центров самоуправления. Шляхетские сеймики, собрания стали после принятия конституции впервые собираться в Кобрине, Слуцке, Поставах - наряду с десятками других городов, где они уже были раньше. Мне кажется, такое мелкое административное деление в большей степени, чем области, которые у нас есть сейчас, отражает историческое развитие и саму идею самоуправления".

Преемственности с современной конституцией нет

Однако юрист Михаил Боднарчук призывает не идеализировать Конституцию 3 мая, ведь часть ее положений весьма спорны. Так, документ устанавливал доминирующую роль католической церкви, а также заменял конфедеративный характер Речи Посполитой унитарным, из-за чего ликвидировалось ее деление на Польское королевство и Великое княжество Литовское. Кроме того, в тексте конституции упоминался лишь польский народ, хотя значительную часть населения Речи Посполитой составляли белорусы, украинцы и литовцы.

"Еще авторы конституции старались оградить от потрясений шляхетское сословие, гарантировав ему сохранение основным прав, одновременно вроде как и вводя ряд гарантий крестьянам и горожанам. Это отвечало духу времени, но до прогрессивности (идей. - Ред.) Французской революции было далеко. В перспективе Речь Посполитая наверняка столкнулась бы с конфликтами: конституция решала лишь политические проблемы, оставив за бортом социальные, религиозные и национальные", - подчеркивает Боднарчук.

Конституция Речи Посполитой была принята в Королевском замке в Варшаве

В целом же белорусские эксперты убеждены, что Конституция 3 мая сыграла важную роль в развитии белорусской правовой мысли. Так, Вадим Аниперков считает логичным упоминать ее в преамбуле современной конституции - как один из законодательных актов, которые отражали совершенствование права на белорусских землях. Однако в реальности никакой связи между Конституцией Речи Посполитой и нынешним Основным законом Беларуси политолог Андрей Казакевич не видит.

"Опыт Конституции 3 мая остается важным и интересным эпизодом в истории конституционного права Беларуси - это первая попытка создать современный Основной закон, прописать права граждан, утвердить принцип разделения властей и верховенства права. Однако создание Конституций Беларуси в ХХ веке строилось совершенно по другим принципам. Ни в советских, ни в постсоветских конституциях преемственность ни по букве, ни по духу не прослеживается", - заключил политолог.

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