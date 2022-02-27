"На участках пусто, пирожки за копейки": как Брест голосовал на референдуме в РБ

В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси завершился референдум по внесению поправок в Конституцию. Досрочное голосование началось еще 22 февраля. В Центризбиркоме объявили, что досрочно на избирательных участках побывали почти 43 процента граждан Беларуси, включенных в списки для голосования. Всего же – с учетом основного дня голосования - участие в референдуме приняли 78,61 процента избирателей.

Как власти обеспечивали явку

По мнению правозащитников, участие в досрочном голосовании далеко не всегда было добровольным. В Бресте студентам местного университета пообещали четыре выходных, если он проголосуют досрочно.

27 февраля - день основного голосования на референдуме по поправкам в Конституцию

Похожая ситуация, по словам правозащитников, была и в Брестской детской больнице: ее руководство разрешило сотрудникам проголосовать досрочно в рабочее время. "К нам приходили сообщения, что власти города ставили задачу, чтобы все бюджетные организации Бреста обеспечили явку в 40 процентов своих работников на досрочном голосовании", - рассказала на условиях анонимности одна из местных правозащитниц.

Как заявляют правозащитники, жители других регионов Беларуси также делились информацией, что голосовать досрочно принуждали работников заводов, военнослужащих, а также тех, кто живет в общежитиях. При этом государственные СМИ сообщали, что на некоторых участках даже выстраивались очереди, чтобы проголосовать. Досрочное голосование, между тем, задумывалось для того, чтобы как раз избежать скопления людей.

Анонимные участники избирательных комиссий

Отличительной чертой нынешнего референдума стало отсутствие информации о составах избирательных комиссий. Белорусский Центризбирком, ссылаясь на защиту персональных данных, решил не обнародовать эти сведения в местных СМИ и в интернете, как это всегда делалось ранее.

Избирательный участок в одной из школ Бреста

В воскресенье, день основного голосования на референдуме, корреспондент DW побывал на избирательном участке, организованном в школе №20 в центре Бреста. Здесь состав избиркома не вывесили даже на информационном стенде, как это обычно происходит. Выдававшие бюллетени люди носили бейджи, на которых вместо фамилии было написано "член избирательной комиссии". Около двух часов дня на этом участке было совсем немноголюдно, а решившие принять участие в референдуме жители отказывались от комментариев.

Акции против войны в Украине и задержания

На других участках наблюдалась примерно такая же картина: людей, приходивших голосовать, было немного. "Я удивился, когда узнал по телевизору, что многие якобы проголосовали досрочно: когда расписывался за полученный бюллетень, потому что других подписей в списке видел очень мало", - делится впечатлениями житель Бреста, назвавшийся Сергеем, и проголосовавший в соседней школе №13.

По его словам, единственной пользой от референдума стало посещение буфета на избирательном участке, где кулинарные и кондитерские изделия продавались по очень низким ценам. "Людей почти нет, а пирожки и булочки можно купить за копейки. Жалко, что концерт в этот раз не организовали - так было бы веселее", - говорит Сергей. Новый вариант Конституции Сергей поддерживает, хотя и признается, что не читал его.

В тоже время несогласные с политикой нынешних белорусских властей если и приходили на участки, то совсем не ради буфетов и концертов. Возле некоторых участков для голосования днем стали собираться люди с украинскими флагами в знак протеста против военных действий в Украине.

В большинстве случаев такие стихийные встречи в заканчивались без задержаний. Однако попытка нескольких жителей города, собравшихся на площади Ленина в центре города, высказать свою позицию обернулась тем, что активистов отвели к милицейским машинам и увезли в РОВД.

Конституция Республики Беларусь

Не обошлось без задержаний и в других городах Брестской области. В Пинске местные силовики пресекли акцию против войны в Украине, проходившую у католического костела. Всего, по сведениям правозащитников, в Брестской области 27 февраля возле избирательных участков и при попытке собраться на антивоенных акциях задержали как минимум 23 человека.

Референдум без наблюдателей из ОБСЕ

Еще одним отличием нынешнего референдума, стало наблюдение за ходом голосования. В Центризбиркоме заявили, что на референдуме аккредитованы более 45 тысяч внутренних наблюдателей. В большинстве случаев речь идет о представителях лояльных властям общественных организаций, профсоюзов и политических партий. При этом наблюдателей от ОБСЕ белорусские власти не пригласили вообще.

А белорусы, пытавшиеся самостоятельно зарегистрироваться в качестве наблюдателей, столкнулись с проблемами. К примеру, житель поселка Ченки в Гомельской области Николай Сушков собрал подписи других жителей поселка за свое выдвижение в качестве наблюдателя, после чего, как сообщили правозащитники, накануне голосования был осужден на 12 суток ареста за "распространение экстремистских материалов".

Как стало известно DW от оппозиционеров, которые являлись наблюдателями на предыдущих выборах в Беларуси, в последние перед референдумом дни к ним также поступали звонки из Следственного комитета и прокуратуры либо приходили сотрудники милиции для проведения "профилактических бесед". Причем многие из этих активистов не собирались идти в наблюдатели во время нынешнего референдума в целях личной безопасности.

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