Строительному бизнесу Германии срочно нужны женщины

"Püppi at work" - под таким ником ее знают пользователи социальных сетей. Однако успешная карьера инфлюенсера - лишь дополнение к ее основной деятельности. Яркая рыжеволосая девушка с татуировкой на руке (на заглавной фотографии) на самом деле обожает тяжелую технику, особенно - гидравлические карьерные экскаваторы. Агнес Борхерс (Agnes Borchers) - наверное, самая знаменитая женщина строительной отрасли Германии. Она ежедневно делится со своим подписчиками в Facebook, Instagram и TikTok подробностями о работе на фирме Hagedorn. Профессиональное образование Агнес получила в сфере ландшафтного дизайна, но на работу устроилась совсем в другой сфере - механиком.

Экскаваторы и грузовики не давали ей покоя с детства. Она и сегодня не перестает восхищаться их мощью: "Какие же массы можно поднимать с помощью техники! При этом она оборудована электроникой, которая требует очень четкого управления и ловкости, и тогда этой мощной техникой можно совершать очень точные передвижения - до сантиметра!" В строительной отрасли девушка смогла самореализоваться. И она не перестает получать удовольствие от своей работы. "Даже спустя несколько лет, проезжая мимо объекта, в строительстве которого я участвовала, меня переполняют положительные эмоции", - говорит Борхерс, которая является лицом кампании "Frau am Bau" (что можно перевести, как "Женщина на стройке").

В списке запрещенных для женщин профессий

Инициатором этой кампании стала глава предприятия Hagedorn Барбара Хагедорн (Barbara Hagedorn). Вместе с мужем она руководит семейным предприятием и знает, что самая большая "стройка" в их отрасли - в кадровой политике. На протяжении последнего десятилетия в строительстве наблюдается бум, который из-за нехватки квалифицированных кадров с трудом удается покрывать: заказы есть, а людей для выполнения строительных подрядов не хватает.

Барбара Хагедорн

Кроме того, в ближайшие годы ряды строителей покинут примерно четверть рабочих, которые уйдут на пенсию. При таком дефиците кадров строительная отрасль немецкой экономики все равно остается самой "мужской": ни одна другая отрасль не отличается такой низкой женской долей. В Германии всего 13 процентов строителей - женщины. И большинство из них работают в административном секторе или в проектировании. То есть - в бюро. Такие рабочие, как Агнес Борхерс, которые трудятся непосредственно на стройке, - большая редкость.

По данным Центрального объединения немецкой строительной промышленности (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, HDB), доля женщин в таких профессиях, как бетонщик, плотник, водитель строительной техники, не превышает и трех процентов.

Дефицит женщин в строительной отрасли объясняется еще и исторической предпосылкой. Дело в том, что вплоть до 90-х годов прошлого века профессия строителя была в ФРГ списке запрещенных для женщин. Слишком тяжелый физический труд, слишком грязная работа. При этом в ГДР кранами и экскаваторами смело управляли женщины. Более того, там никого не удивило бы - увидеть женщину-инженера или архитектора. Сегодня, уже в объединенной Германии, доля женщин растет во всех сферах занятости.

Больше положительных примеров

"Тяжелая и грязная" - такое описание уже несколько устарело, уверена Барбара Хагедорн. Ее цель - обучать больше женщин профессиям, которые выходят за рамки административной работы. В рамках кампании были подготовлены специальные рекламные плакаты, на которых представлены женщины, работающие водителями, строителями, руководителями проектов. Желающие попробовать себя в этой сфере могут для начала сесть в экскаватор-симулятор. А вдруг понравится? Фирма Hagedorn предоставляет свои услуги по сносу и демонтажу зданий и сооружений и принадлежит к мировым лидерам. После запуска кампании для привлечения женщин прошло всего несколько месяцев, но результаты уже есть: четыре девушки приступили к обучению техническим профессиями, а ряды сотрудников фирмы пополнили две женщины - инженер и водитель грузовика.

Больше женских примеров для подражания и профессиональное развитие, - как раз об этом мечтают участницы отраслевого опроса, который в 2021 году стартовала фирма Hagedorn. С какими проблемами сталкиваются представители строительной отрасли? 75 процентов поставили сексизм и предрассудки на первое место. С этим согласились даже 80 процентов опрошенных мужчин. И в том, что женщинам при наличии такой же квалификации, приходится сложнее, чем мужчинам, согласились все участники опроса.

Женщины зарабатывают в строительстве меньше мужчин

По данным Центрального объединения немецкой строительной промышленности, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает 25 процентов. Конечно, строительный бум улучшил и положение женщин в этой сфере. Они стали зарабатывать намного больше, чем еще 10 лет назад. Однако они по-прежнему отстают от своих коллег-мужчин.

Hagedorn и другие 15 строительных фирм вместе создали объединение, представляющее интересы женщин в строительной сфере. Бьянка Вебер-Леверенц (Bianca Weber-Lewerenz) в 1997 году стала первой женщиной в Баден-Вюртемберге, которая освоила профессию каменщика. Проходя стажировку во время обучения, Бьянка осознала, что "строительство - это ее". И даже тот факт, что на предприятии не было больше ни одной женщины, а на стройке не был предусмотрен женский туалет, Бьянку не заставил пересмотреть свой выбор. Отношения внутри коллектива на стройке ее всегда устраивали. "Женщины, которые могут работать при ветре и плохой погоде, и имеют свой план, пользуются уважением у мужчин", - говорит она. Сегодня Бьянка занимает уже позицию инженера, дает независимые консультации, занимается научной деятельностью и выступает ментором по MINT-специальностям для школьниц и студенток.

Эти девушки делают свои первые шаги в строительной отрасли. И компания Hagedorn ими гордится

Искусственный интеллект (KI) завоевывает эту сферу, возможно, медленнее, чем другие, но обещает новые возможности для новых профессий. Становится возможной автоматизация многих процессов, оптимизация и повышение эффективности работы техники, устранение ошибок, происходящих по причине человеческого фактора. Однако большинство алгоритмов работают по принципу "черного ящика": никогда не знаешь, как они принимают решения.

И если в отрасли будет и дальше наблюдаться дефицит женщин, то возникает опасность, что создаваемые программы и машины будут работать однобоко, считает Вебер-Леверенц. Поэтому уже на этом этапе важно участие женщин во всех процессах строительной индустрии. Так, например, компании часто прибегают к искусственному интеллекту для поиска персонала, но в их основе лежат устаревшие данные. Подбор сотрудников происходит на базе анализа данных строительной индустрии, в которой женщины играют мизерную роль. Если технологии не учтут современные потребности отрасли, то в качестве кандидатов на вакансию в строительной сфере по-прежнему будут выдвигаться только мужчины.

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