Работа в будущем: у кого есть шансы в Германии

На первый взгляд, на рынке труда в Германии все хорошо. Уровень безработицы остается низким, и даже пандемия не оказала существенного влияния: за время коронакризиса число безработных возросло незначительно - с 5,0 до 5,9 процента. Большинство рабочих мест удалось сохранить, кроме того пандемия показала, что работа на удаленке - вполне реализуемая опция. Тем не менее, страну уже в этом десятилетии ждут драматические изменения. И многие эксперты считают, что она к ним не готова.

Водители, переводчики, банкиры - в группе риска

Движущие силы трансформации - цифровизация и автоматизация процессов, а также технологические изменения, связанные с ростом электромобильности. Хольмар Шнайдер (Hilmar Schneider), директор боннского исследовательского Института экономики труда наблюдает такой тренд: "Времена тяжелой физической работы по сути прошли. Мы все больше занимаемся умственным трудом". Простые задачи, для выполнения которых не нужна высокая квалификация, все активнее будут перенимать роботы и компьютеры - или такая работа будет плохо оплачиваться. "И мы далеко в этом продвинулись. То, что можно было автоматизировать, уже автоматизированно", - констатирует он в интервью DW.

В промышленности и на складах робототехника уже широко используется. В сфере логистики предстоят глобальные перемены: если сейчас грузовиком все еще управляет человек, то с развитием автономного транспорта такая необходимость отпадет. Со временем водители больше не будут нужны. То же самое касается сервиса такси или Uber.

Автономный транспорт -

Социолог из Потсдамского университета Ролан Вервибе (Roland Verwiebe) уверен, что многие рабочие места перестанут существовать, но беспокоиться надо не только специалистам с низкой квалификацией. "Цифровизация - это эпохальный прорыв. Он затронет и виды деятельности, для которых сейчас необходимо хорошее образование", - убежден профессор. В качестве примера ученый приводит профессию переводчика, которого постепенно заменяют такие онлайн-сервисы, как Google Переводчик или DeepL. Потенциально лишиться работы могут также адвокаты, поскольку правовую информацию клиенты смогут получать с помощью автоматических систем, и сотрудники банков.

Где будет больше рабочих мест

"Германия находится в самом разгаре изменений и в будущем почувствует их еще больше", - прогнозирует социолог. При этом страна рискует отстать от остальных. Пандемия коронавируса выявила ряд слабых мест, особенно в сфере госуправления. Ведомства здравоохранения часто были перегружены и полагались больше на факсы, чем на современные средства связи, чтобы отслеживать цепочки заражения. И в школах цифровые компетенции учеников и педагогов оставляют желать лучшего. Но не только цифровизация угрожает рабочим местам.

Цифровые компетенции в немецких школах пока не являются стандартом

По прогнозам экспертов, развитие электромобильности в ближайшие четыре года будет стоить почти 200 тысяч рабочих мест в немецкой автоиндустрии, поскольку производство электрических двигателей и коробок передач менее трудоемкое. К такому выводу приходят ученые из Института экономических исследований при Мюнхенском университете. В более ранних иссследованиях потери на рынке труда оценивались еще выше. В то же время в сфере производства и сервисного обслуживания электромобилей будут создаваться новые рабочие места, количество которых будет превышать исчезнувшие. Новые вакансии возникнут и в других секторах экономики. По данным консалтинговой компании Deloitte, к 2035 году в профессиях, в которых специалистов сложно заменить технологиями, появятся около 2,1 миллиона рабочих мест - в основном в сферах здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, а также менеджмента и администрирования.

Германия будет все больше зависеть от иностранцев

Тех, кто потеряет работу из-за цифровизации, это не утешит, поскольку зачастую их квалификации недостаточно для таких вакансий. Проблема усугубляется тем, что в Германии доля низкооплачиваемых рабочих мест очень большая: каждый пятый работник получает минимальную заработную плату или немного больше ее. В скандинавских странах, Нидерландах или Франции этот показатель наполовину ниже. Выход видится в повышении образования. По оценкам Boston Consulting Group, только в автомобильной индустрии около 800 тысячам сотрудников вскоре понадобятся новые навыки. Благополучие стареющего немецкого общества будет зависеть и от трудовых мигрантов. "Для этого нужны новые концепции по привлечению высококвалифицированных специалистов. Существующих сегодня недостаточно", - отмечает Хильмар Шнайдер. И здесь многое зависит от политиков.

В 2020 году специалистам не из ЕС был облегчен доступ к немецкому рынку труда. Трудоустроиться в Германии теперь могут и представители рабочих специальностей, если диплом признан в ФРГ и есть предложение по работе. Разрешается и приехать на полгода в страну для поиска подходящей вакансии. Будет ли трудовая миграция еще более упрощена, зависит от того, кто войдет в новую правительственную коалицию. Ее вероятные участники - либералы и "зеленые" - выступают за модернизацию миграционного законодательства, включая дальнейшее облегчение процедур получения визы для работы в Германии, а также признания профессиональной квалификации.

В частности, партия "Союз-90/"зеленые" предлагает гибкую систему баллов для оценки востребованности иностранного специалиста на основе ежегодного анализа ситуации на рынке труда и в качестве бонуса для иностранцев - возможность получить немецкое гражданство уже после пяти лет легального пребывания в ФРГ. Свободная демократическая партия (СвДП) выступает за введение "голубой карты" и для работников без высшего образования, а также отбор претендентов на переезд в Германию по канадской модели.

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