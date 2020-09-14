В Германии обеспокоены низким уровнем цифровизации школ

Школы в ФРГ плохо подготовлены на случай нового закрытия учебных заведений вследствие пандемии коронавируса. Граждане дают в среднем лишь оценку 4,3 балла ("неудовлетворительно"), отвечая на вопрос о том, как они оценивают степень готовности учебных заведений в стране на случай нового локдауна и перехода на дистанционное обучение, следует из результатов обнародованного в понедельник, 14 сентября, опроса, проведенного Объединением цифровой отрасли Bitcom.

Родители детей школьного возраста оценивают подготовку школ к локдауну на 4,6 балла (в Германии высшая оценка знаний в школах - 1 балл. - Ред.). Уровень цифровизации (наличие девайсов, интернет-подключения и цифрового учебного плана), по их мнению, можно оценить также лишь на "неудовлетворительно" (4,2). Каждые девять из десяти опрошенных полагают, что пандемия беспощадно обнажила плачевное состояние цифровизации немецких школ. При этом каждый второй респондент считает, что обучение должно частично продолжаться в цифровом формате и после окончания пандемии.

"Результаты опроса весьма отрезвляют. У многих родителей кардинально подорвано доверие, поскольку уроки слишком часто отменялись без замены, и многие школы оказались не в состоянии даже частично обеспечить попечение над доверенными им школьниками", - прокомментировал президент Bitcom Ахим Берг (Achim Berg) результаты репрезентативного опроса, в котором, помимо более чем одной тысячи родителей, участвовали и 269 школьников.

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