 О чем мечтают женщины в немецком ИТ-бизнесе | Карьера | DW | 15.03.2021

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Карьера

О чем мечтают женщины в немецком ИТ-бизнесе

ИТ-бизнес - только для мужчин? Ситуация меняется! Сразу несколько инициатив добиваются увеличения доли женщин в ИТ-сфере.

Девушка за компьютером

В Германии доля женщин в ИТ-отрасли не дотягивает в настоящее время и до 17 процентов. Это намного меньше, чем в целом ряде других государств. В США, например, она составляет 26 процентов, в Канаде - 25 процентов, а в Австралии - и вовсе 28 процентов. Несколько созданных в Германии инициатив намерены изменить ситуацию и сделать так, чтобы женщины перестали быть редким явлением на немецком ИТ-рынке.

За гендерный баланс в "цифре"

В то время как почти половина всех студентов немецких вузов - девушки, в 2019 году (это последние такого рода данные) лишь около 15 процентов выпускных экзаменов по информатике были сданы студентками. Согласно данным Федерального агентства занятости, вообще среди специалистов в сфере MINT (математика, информатика, естественные науки и техника) в 2019 году наблюдалось явное преобладание мужчин: на 8 миллионов представителей этой профессиональной группы приходилось лишь 1,3 миллиона женщин.

Профессор Катарина Хёльцле (Katharina Hölzle), заведующая кафедрой предпринимательства в области информационных технологий и уполномоченная по правам женщин в Институте Хассо Платнера, школы дизайн-мышления при Потсдамском университете, а также Люсия Хартиг (Lucia Hartig), соучредительница организации "German Women in Tech", убеждены: для того чтобы положить конец гендерному неравенству в "цифре", необходимо переосмыслить методы преподавания информатики в учебных заведениях и принять меры по обеспечению гендерного баланса в ИТ-компаниях.

Согласно установке Катарины Хёльцле, в современном мире при решении глобальных вопросов принципиально важное значение имеет сетевое мышление, лишенное культурологических, религиозных, гендерных предрасудков, а также интеграция самых разных точек зрения. И, по логике вещей, это требует сотрудничества, а не размежевания мужских и женских профессиональных групп, рассуждает профессор, выступающая против однобокости в развитии информатики. Причем, по ее словам, речь тут идет не столько о карьерных возможностях для женщин, сколько вообще о том, какое цифровое общество мы хотим в перспективе иметь.

По мнению Люсии Хартиг, учебные программы факультетов информатики необходимо разрабатывать с оглядкой на индивидуальные потребности и предпочтения студентов - к примеру, учитывать то, что девушки, в силу присущих им психологических качеств, больше склонны изучать не детали разработки роботов Lego, а социальную информатику и анализ веб-данных. Обо всем этом и о многом другом Катарина Хёльцле и Люсия Хартиг рассказывают в специальном подкасте.

Основы информатики дети должны постигать уже в детстве, убеждены сторонники увеличения доли женщин в ИТ-сфере. По их мнению, уделять внимание вовлечению не только мальчиков, но и девочек в процесс изучения технических наук необходимо уже в дошкольных учреждениях и в начальных школах. А залогом тому станет оптимизация учебных программ.

Вивьен Шиллер (Vivien Schiller) сделала нетипичную для женщины карьеру в сфере информационных технологий. Она трудится старшим инженером - разработчиком программного обеспечения в консалтинговой и ИТ-компании Adesso со штаб-квартирой в Дортмунде. Область ее компетенции - компьютерная безопасность. Впрочем, не только это. Еще Вивьен активно борется за расширение прав и возможностей женщин в ИТ-сфере.

За гендерное равенство в ИТ-отрасли Вивьен начала выступать еще в студенчестве, когда получила возможность пройти практику в Adesso. Именно после того, как девушка попала в эту компанию, ею и была основана инициатива в поддержку женщин-программистов "She for IT". Сегодня Вивьен руководит этим проектом совместно со своей коллегой Ангелой Карелл (Angela Carell). Девушки ведут подкаст, освещающий проблемы женщин на ИТ-рынке, а также делают все для налаживания тесных связей между сотрудницами, занятыми в фирме Adesso. По мнению Вивьен, такие понятия, как общение и взаимовыручка, для женщин в ИТ-отрасли сегодня актуальны, как никогда.

"Женская" тема в немецких концернах

Между тем заметные шаги к достижению гендерного баланса среди сотрудников уже делает целый ряд крупных немецких компаний. Так, в 2015 году автомобилестроительный концерн Mercedes стартовал собственную программу "She’s Mercedes" . Цель этого проекта - освещать проблемы, с которыми сталкивается в Mercedes женщина, и находить пути их разрешения. "Женскую" тему в сфере информационных технологий поднимают и другие немецкие концерны - такие, как SAP, Bosch, Vodafone, Deutsche Bahn. Они развернули кампанию по увеличению доли женщин в ИТ-области под лозунгом "She transforms IT".

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