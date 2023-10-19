Женщины во главе немецких компаний. Редкое явление?

В исполнительных и наблюдательных советах Германии больше женщин, чем раньше, но все еще слишком мало. Подробнее - в новом исследовании.

Каким бы давним ни был вопрос о равных правах женщин и мужчин в профессиональной сфере, он по-прежнему остается актуальным. Нобелевская премия в нынешнем году по экономике была присуждена американке Клаудии Голдин как раз за исследования гендерных различий на рынке труда.

Результаты нового исследования

Какова же ситуация в Германии? Шведско-немецкий фонд AllBright Foundation опубликовал результаты своего актуального исследования о том, как много женщин занимают руководящие должности. Прогресс есть, но потенциал дляроста показателей остается еще большой.

По данным фонда, 37 процентов новых членов совета директоров в Германии в прошлом году были женщинами. "Наконец, наступил момент, когда чисто мужских советов директоров стало меньше, чем смешанных", - подчеркивают два управляющих директора AllBright Foundation - Вибке Анкерсен (Wiebke Ankersen) и Кристиан Берг (Christian Berg).

"Я рад, что все больше немецких компаний теперь выдвигают женщин в совет директоров", - говорит Свен Хагстремер (Sven Hagströmer), основатель AllBright Foundation. В то же время у него возникает ощущение, что компании таким образом в основном хотят переключить внимание общественности с этой важной темы. Это подозрение усиливается, если посмотреть на тот факт, что в подавляющем большинстве советов директоров немецких компаний числятся всего по одной женщине.

Почти 83 процента членов совета директоров по-прежнему составляют мужчины. В немецком фондовом индексе DAX есть две компании, совет директоров которых состоит исключительно из мужчин - Adidas и Porsche Holding. В прошлом году таких компаний было семь.

Как обстоят дела в других странах?

В США, например, ситуация выглядит намного лучше. Здесь более половины членов правления состоят более чем на треть из женщин. Если сравнить долю женщин в советах директоров сорока крупнейших компаний Германии, Франции, Великобритании, Польши, Швеции и США, то Германия - на предпоследнем месте, и это, несмотря на то, что в стране введена обязательная женская квота в руководстве компаний.

Согласно отчету AllBright Foundation, чтобы добиться улучшений, то по крайней мере треть совета директоров должна состоять из женщин. В США такое соотношение наблюдается в каждой второй компании, а в Германии этот показатель составляет лишь 28 процентов, если брать во внимание 40 крупнейших немецких компаний.

И это при том, что в американской экономике нет для этого благоприятных условий. Законодательно установленной квоты для женщин в советах директоров не существует. Связано это в первую очередь с тем, что в США нет пособий на ребенка, которые предлагают в Германии, и не везде есть доступные по ценам варианты ухода за детьми, пока женщины работают. Однако если им удается решить эту проблему, и они работают полный рабочий день, то их продвигают на руководящие должности более последовательно.

В Великобритании также нет установленной законом квоты для женщин. И тем не менее, 350 крупнейших компаний, котирующихся на бирже, добились того, что доля женщин в наблюдательных советах составила 40 процентов. И это произошло на три года раньше запланированного срока. К 2025 году должчно быть 40 процентов женщин и на самом высоком уровне управления.

Во Франции существует законодательная квота для женщин в советах директоров, которая предусматривает, что к 2026 году не менее 30 процентов должностей в наблюдательных советах должны занимать женщины, а к 2029 году - уже 40 процентов. Большинство француженок работают полный рабочий день и рано начинают пользоваться услугами учреждений по уходу за детьми.

Германия по-прежнему придерживается старых стандартов

Исследователи AllBright Foundation считают, что в Германии все еще очень популярны традиционные ролевые модели. Многие женщины работают неполный рабочий день, что затрудняет их карьерный рост. Женщины хотели бы брать на себя больше ответственности на работе. "Исследования показывают, что женщины не менее склонны брать на себя ответственность за лидерство, но они чаще упираются в так называемый "стеклянный потолок", не позволяющий пробиться им на должность руководителя, хотя их опыт и уровень образования вполне соответствуют желаемой позиции", - подчеркивает Масель Фратцшер (Macel Fratzscher), экономист и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, президент Немецкого института экономических исследований. Одновременно все больше мужчин хотели бы равных возможностей для коллег-женщин и готовы брать на себя больше ответственности за семью и детей, говорит Фратцшер. "Необходимо более быстрое и последовательное расширение сети детских садов и школ продленного дня, как и отмена сдерживающих факторов, например - в налогообложении и в распределении отпускных дней по уходу за детьми", - требуют управляющие директора AllBright Foundation Вибке Анкерсен и Кристиан Берг. Если темпы последних пяти лет сохранятся, то должно пройти еще 18 лет, прежде чем каждая вторая должность в совете директоров крупных концернов будет занимать женщина.

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