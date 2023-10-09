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Нобелевку по экономике дали американке Клаудии Голдин

Сергей Ромашенко
9 октября 2023 г.

Нобелевскую премию по экономике 2022 года присудили за исследования положения женщин на рынке труда

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Лауреатка Нобелевской премии Клаудия Голдин
Лауреатка Нобелевской премии Клаудия ГолдинФото: Claudio Bresciani/dpa/TT News Agency/picture alliance

ЛауреаткойНобелевской премии по экономике в 2023 году стала американка Клаудия Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 9 октября.

Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

"Просматривая архивы, собирая и корректируя исторические данные, Голдин смогла представить новые и зачастую удивительные факты. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей", - говорится в сообщении Нобелевского комитеа.

Нобелевскую премию по экономике 2022 года присудили американским экономистам Бену Бернаке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование финансовых кризисов и работы банков". 

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