Нобелевку по экономике дали американке Клаудии Голдин

Нобелевскую премию по экономике 2022 года присудили за исследования положения женщин на рынке труда

ЛауреаткойНобелевской премии по экономике в 2023 году стала американка Клаудия Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 9 октября.

Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

"Просматривая архивы, собирая и корректируя исторические данные, Голдин смогла представить новые и зачастую удивительные факты. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей", - говорится в сообщении Нобелевского комитеа.

Нобелевскую премию по экономике 2022 года присудили американским экономистам Бену Бернаке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование финансовых кризисов и работы банков".

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