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Объявление лауреатов Нобелевской преммии по экономике 2022 года
Объявление лауреатов Нобелевской преммии по экономике 2022 годаФото: Anders Wiklund/AP/TT News Agency/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесСША

Нобелевку по экономике дали исследователям банков и кризисов

Олег Соколенко
24 мин. назад

Нобелевскую премию по экономике 2022 года присудили американским экономистам Бену Бернаке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование финансовых кризисов и работы банков". Бернаке - экс-глава ФРС США.

https://www.dw.com/ru/nobelevku-po-ekonomike-vrucili-za-issledovanie-bankov-i-finansovyh-krizisov/a-63395137

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2022 году стали американские экономисты Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, "за исследование финансовых кризисов и работы банков". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 10 октября.

На сайте Нобелевского комитета говорится, что работы Бернанке, Даймонда и Дибвига "значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, в особенности во время финансовых кризисов. Важный вывод из их исследований заключается в том, почему так важно избегать банкротств банков".

"Лауреаты заложили основу нашего современного понимания того, почему банки необходимы, в чем их уязвимость, и что с этим делать", - цитирует The New York Times комментарий Джона Хасслера, экономиста из Института международных экономических исследований Стокгольмского университета и члена Нобелевского комитета.

Бен Бернанке - бывший глава ФРС США

Бен Бернанке в 2006-2014 годах возглавлял Федеральную резервную систему (ФРС) США. В 1983 году он опубликовал важную с научной точки зрения статью о том, почему крахи банков могут усугублять финансовые кризисы, а не просто быть результатами этих кризисов.

Дуглас Даймонд, экономист из Чикагского университета, и Филип Дибвиг, его коллега из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, в том же году опубликовали статью о рисках, заложенных в процесс превращения краткосрочного заимствования в долгосрочное кредитование. Даймонд также написал статью о том, как после банкротств банков исчезает информация об их заемщиках, что усугубляет последствия финансовых кризисов.

В 2021 году Нобелевскую премию по экономике присудили канадскому ученому Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Кард получил награду за "эмпирический вклад в экономику труда", Ангрист и Имбенс - "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

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