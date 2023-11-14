Фракция Левой партии в бундестаге объявила о самороспуске

Решение распустить фракцию Леврй патии в бундестаге к началу декабря было принято после ухода ряда политиков в движение Сары Вагенкнехт.

Фракция посткоммунистической Левой партии (Die Linke) в парламенте Германии - бундестаге - приняла решение о самороспуске к 6 декабря 2023 года на фоне ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), во вторник, 14 ноября, сообщил председатель фракции Дитмар Барч (Dietmar Bartsch).

Одна из лидеров левого политического спектра в Германии Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance

После выхода Вагенкнехт и девяти других политиков из Левой партии посткоммунисты потеряли в парламенте необходимый минимум в 37 депутатских мест для образования парламентской фракции. Ожидается, что теперь появятся две новые парламентские группы, в которые войдут оставшиеся 28 "левых" депутатов, с одной стороны, и Вагенкнехт со своими сторонниками, с другой. Дитмар Барч пообещал "работать над тем, чтобы реализовать это как можно скорее".

В отличие от фракции парламентская группа обладает меньшим набором прав и получает меньшую финансовую поддержку со стороны государства. Создание двух новых парламентских групп еще должно быть одобрено бундестагом, отмечет агентство dpa.

Левая партия и планы Сары Вагенкнехт

Левая партия была создана в июне 2007 года в результате слияния западногерманской общественной организации "Избирательная альтернатива - труд и социальная справедливость" (WASG) с восточногерманской Партией демократического социализма (PDS). Обе партии сотрудничали в бундестаге еще с 2005 года в составе фракции "левых" под председательством Грегора Гизи (Gregor Gysi).

В конце октября Вагенкнехт объявила о планах создать в начале 2024 года свою партию. Считается, что она будет претендовать на протестный электорат из среды как крайне левых, так и части крайне правых.

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