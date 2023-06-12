Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Раскол в Левой партии может ускорить формирование в Германии политической силы, выступающей против дальнейшей военной поддержки Украины и за переговоры о мире на условиях Путина.

Похоже, руководство немецкой посткоммунистической Левой партии (Die Linke) невольно оказало Кремлю большую услугу. Ведь администрация президента РФ поставила задачу срочно усилить в Германии пророссийские или пацифистские силы, которые выступают против дальнейших поставок оружия Украине и за начало немедленных переговоров о мире даже на условиях Путина. Об этом еще в апреле писала американская газета The Washington Post со ссылкой на данные одной из разведок.

Правление партии Die Linke идет на большой риск

И вот в минувшие выходные правление Левой партии единогласно приняло решение окончательно порвать с бесспорной звездой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и призвать ее и ее сторонников вернуть мандаты депутатов бундестага. При этом оно подчеркнуло, что считает неприемлемым использование тех возможностей, которые предоставляют эти мандаты, для "создания конкурирующей партии". Ведь буквально днем раньше Сара Вагенкнехт в очередной раз заявила, что намерена до конца года определиться, останется ли она в рядах Die Linke или будет создавать свою партию.

Сопредседатели Левой партии Мартин Ширдеван и Жанин Висслер Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Теперь ждать "до конца года" вряд ли придется: своим решением о "разрыве отношений" (но не об исключении из партии) правление явно форсирует события, буквально подталкивая "отщепенку" к провозглашению себя лидером новой политической силы. Оно делает это, естественно, из внутрипартийных и внутриполитических соображений.

Однако такая "чистка партийных рядов" таит в себе огромный риск раскола в партии, потери статуса парламентской фракции и неизбрания в бундестаг следующего созыва. Ведь 53-летняя Сара Вагенкнехт - самая известная и самая популярная сейчас фигура в Die Linke, причем с огромным отрывом от остальных партийцев. Если она уйдет, часть партаппарата, включая депутатов, может за ней последовать, не говоря уже о значительной части избирателей.

Нашумевший манифест и митинг вместе с Алисой Шварцер

В то же время принятое правлением решение, по сути дела, играет на руку Кремлю, поскольку фактически ускоряет организационное оформление новой партии, которая сразу же постарается набрать популярность более радикальными, чем у самой Левой партии, требованиями прекратить поставлять оружие Украине и тем самым заставить ее "остановить кровопролитие", согласившись на мирные переговоры с Россией. Причем несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать значительную часть украинской территории.

Алиса Шварцер и Сара Вагенкнехт на митинге "Восстание за мир" 25 феварля 2023 в Берлине Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

О том, что подобные лозунги пользуются активной поддержкой части немецкого общества, свидетельствует немалый успех "Манифеста за мир", опубликованного 10 февраля этого года Сарой Вагенкнехт вместе с легендарной немецкой феминисткой и журналисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). Документ подписали десятки деятелей культуры и поддержали своими подписями на платформе Change.org свыше 800 тысяч жителей страны. За этим последовал многотысячный митинг под названием "Восстание за мир", организованный в самом центре Берлина 25 февраля, на следующий день после первой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Так что Сара Вагенкнехт умеет мобилизовывать массы и зажигать их своими публикациями и речами. Поэтому она еще в 2018 году предприняла первую попытку создать политическую силу под своим руководством. Тогда это было надпартийное левое (или левопопулистское) движение под названием "Вставайте" (Aufstehen).

Ставка на антиамериканизм и ограничение миграции

Уже тогда его программа имела весьма большую внешнеполитическую часть, в которой предлагалось отдалиться от США и сблизиться с Россией. Это отражало давние убеждения Сары Вагенкнехт. Годом раньше, например, она заявляла: "НАТО необходимо распустить и заменить коллективной системой безопасности, в которую вошла бы и Россия".

Берлин, 25.02.2023. Пришедшие на митинг "Восстание за мир" заявляют "Это не наша война" и требуют "Вести переговоры, а не эскалировать" Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Во внутриполитической части программы движения "Вставайте" едва ли не ключевым было требование проведения более жесткого курса в вопросах миграции, за что Сара Вагенкнехт, тогда еще - лидер фракции Die Linke в бундестаге, начала регулярно выступать с 2016 года. Тем самым она противопоставила себя значительной части своей партии, традиционно ратующей за политику "открытых границ", и фактически сблизилась с позициями правопопулистской и частично праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Так что нет ни малейших сомнений в том, что в случае создания своей партии Сара Вагенкнехт сделает краеугольными камнями ее программы как антиамериканизм и пророссийский курс под лозунгом пацифизма, так и широкомасштабное ограничение миграции и особенно предоставление политического убежища. Поэтому принятое теперь правлением Die Linke решение порвать с ней отношения и потребовать от нее сложения полномочий депутата несет в себе угрозу раскола не только для Левой партии, которая и без того уже не набирает в опросах тех 5%, которые необходимы для прохождения в бундестаг.

Звезда левых - конкурент "Альтернативы для Германии"

Популистская партия Сары Вагенкнехт может оказаться весьма привлекательной и для правых избирателей, среди которых немало как сторонников радикального сокращения миграции, так и сочувствующих России. Так что перспектива появления новой партии представляет также немалую угрозу для "Альтернативы для Германии", которая как раз сейчас в силу разных причин пользуется особенно высокой популярностью в ФРГ и набирает в опросах 18%.

Берлин, 8.10.2022. "Я хочу российские газ и нефть" написано на одном из плакатов на митинге перед рейхстагом, организованном партией "Альтернатива для Германии" Фото: Marcel Fürstenau/DW

Но практически столько же могла бы получить гипотетическая партия Сары Вагенкнехт, установил в начале марта 2023 социологический институт Kantar (разговоры о новой партии вовсю шли уже тогда). В ходе репрезентативного опроса 19% респондентов заявили, что могли бы отдать свой голос новой политической силе. Причем наибольшую готовность поддержать Сару Вагенкнехт продемонстрировали как раз избиратели "Альтернативы для Германии" (60%). Среди сторонников Левой партии это был готов сделать каждый второй (50%). И даже в электорате консервативного блока ХДС/ХСС каждый шестой (16%) не исключил поддержку звезды левых.

Теперь, после решения правления Левой партии, следующий ход за самой Сарой Вагенкнехт. Правда, начинающийся период летних отпусков - не лучшее время для раскручивания новой политической силы. В то же время разворачивающееся контрнаступление украинской армии, которое неминуемо окажется кровавым, представляет собой оптимальный фон для всевозможных пацифистских, а по сути дела пророссийских акций наподобие "Восстания за мир". Так что в Кремле теперь наверняка с особым вниманием будут следить за новостями партийного строительства в Германии.

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