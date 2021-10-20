 Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 21.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.

Алексей Навальный во время суда, декабрь 2020 года

Алексей Навальный во время суда, декабрь 2020 года

Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Присутствовать лично 15 декабря на церемонии ее вручения в Страсбурге Навальный вряд ли сможет, поскольку находится в заключении. Что это - новый серьезный сигнал Кремлю или компенсация за Нобелевскую премию мира, присужденную не Навальному, а главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову?

Премия за мужество

Алексей Навальный получил свою премию, в первую очередь, как борец за демократию. Что логично для политика, который в течение долгих лет добивался возвращения в России свободных выборов. Впрочем, номинирован он был Европейской народной партией, крупнейшей фракцией Европарламента, с более широкой формулировкой: "За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Иван Преображенский

Иван Преображенский

И тут, думаю, ключевым является слово "мужество". По этому критерию Навальный, безусловно, стал за минувший год одним из мировых лидеров среди политиков. Причем еще до того, как он, несмотря на попытку отравления и вынужденное лечение в Германии, вернулся в Россию и оказался за решеткой. И это произвело впечатление даже на тех в Европе, а таких немало, кого беспокоили его прежние контакты с националистами.

Приняв решение о присуждении премии Навальному, Европарламент ясно показал, что там понимают - в России нет свободных выборов. Если кто-то до сих пор в этом сомневался, он мог убедиться в их отсутствии в сентябре 2021 года во время избрания нового состава нижней палаты российского парламента. Так что это решение - далеко идущий сигнал. Ведь дать премию тому, кто боролся за свободные выборы, все равно что четко заявить: те, кого, избрали в России "на пеньках", не могут считаться законными властями.

Пока Евросоюз говорит о частичном непризнании итогов выборов в России, в основном из-за того, что в них участвовали жители аннексированного в 2014 году Крыма и избиратели из Донецкой и Луганской областей Украины, которым были выданы по упрощенной процедуре российские паспорта. Но все может докатиться и до полного непризнания не только итогов выборов, но и легитимности конкретных политиков, как это происходит в Беларуси.

Не та премия?

Премия "За свободу мысли" была присуждена Алексею Навальному практически сразу же после того, как многие его сторонники откровенно, а иногда и очень резко продемонстрировали свое разочарование решением Нобелевского комитета. Тот, напомню, решил дать премию мира не политическому оппозиционеру, а главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову как символу борьбы за свободу слова в России. Сам Навальный, надо заметить, поздравил первого российского лауреата (до этого премия в советский период вручалась Михаилу Горбачеву и самому Андрею Сахарову).

Возможно, этими не сбывшимися ожиданиями и последовавшему за ним разочарованию следует объяснить довольно вялую, по крайней мере в соцсетях, реакцию россиян на получение российским оппозиционером, пожалуй, самой престижной европейской премии за борьбу за демократию. Связано это также очевидно было с надеждами на то, что Нобелевская премия поможет защитить жизнь и здоровье Алексея Навального. Надеждами, как известно из мирового опыта, скорее тщетными, поскольку не секрет, что авторитарные режимы по всему миру все меньше внимания обращают на подобные символические решения.

В ситуации с Навальным принципиально важно, что российские власти в последний год старались всеми способами делегитимизировать его в качестве борца за свободу. Достаточно вспомнить информационную кампанию, которая закончилась краткосрочным отзывом Amnesty International у российского оппозиционера статуса "политзаключенного". Никому не интересный блогер, заключенный, отбывающий срок по экономической статье, националист и шовинист - таков был месседж, который несла российская пропаганда.

Но премия Андрея Сахарова однозначно подтверждает - Навальный это признанный на Западе политик, и Кремлю придется с этим считаться. Даже если российские власти и не отпускают его из заключения и под давлением правозащитников. И это подтверждают комментарии мировых и европейских лидеров, которые, как, например глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), прямо говорят, что премия - сигнал к немедленному освобождению Навального.

Россия - один из приоритетов

Именно почти одновременное присуждение Нобелевской премии мира Муратову и премии Сахарова - Навальному говорят нам о том, что россияне с их проблемами, их коррумпированной властью, лишившей их свободных выборов и свободы слова, по-прежнему остаются одним из приоритетов Запада.

Иногда говорят, что на Россию все давно махнули рукой как на какую-нибудь азиатскую автократию, только с ядерными ракетами. Кремлю, вероятно, временами, когда там думают больше о санкциях, чем о "державном величии", очень бы этого хотелось. Чтобы Навальный и другие диссиденты остались один на один с режимом Владимира Путина.

Но это не так. Сейчас - кроме символических - инструментов для давления на Кремль немного. Но все же Европа не отворачивается от России, не зацикливается на своих проблемах, а продолжает считать ее частью цивилизованного мира. А значит, и поддерживать тех россиян, которые борются за свободу и демократию.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 20:08

Талибы впервые в Москве как власть Афганистана и премия Сахарова Навальному. DW Новости (20.10.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021)  

На что способен Навальный, находясь в тюрьме, и готова ли оппозиция противостоять Путину? (26.08.2021)  

Также по теме

FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Russian opposition leader Alexey Navalny was transported to a prison 100km away from Moscow. Navalny was taken to a prison in Pokrov city after Moscow city court rejected appeal against his prison sentence on Saturday, Feb. 27, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень 20.10.2021

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова 20.10.2021

Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.

Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Мас расценил награждение Навального как призыв к Кремлю освободить его 20.10.2021

"Алексей Навальный как никто другой символизирует, какую горькую цену порой приходится платить за политическую и социальную активность", - заявил глава МИД ФРГ.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Белорусский транзит беженцев в ЕС. Чем ответит Берлин Лукашенко?  

Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР  

Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых  