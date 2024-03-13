Шольц вновь выступил против поставок TAURUS Украине

По мнению главы правительства, поставки крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником конфликта. Канцлер также отверг обвинения в том, что он не доверяет Украине.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь высказался против поставки Украине крылатых ракет TAURUS. "Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем оружия, осуществлять которые имеет смысл только в том случае, если они предполагают участие немецких солдат, пусть даже за пределами Украины", - заявил глава правительства в бундестаге в среду, 13 марта. "Это та грань, которую я, как канцлер, не хочу переступать", - цитирует политика агентство Reuters. При этом Шольц не стал затрагивать вопрос о том, можно ли применять ракетыTAURUS без участия немецких солдат.

По мнению главы правительства, поставки крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником конфликта. "Как канцлер, я обязан предотвратить вовлечение Германии в эту войну", - подчеркнул он. Другие лидеры Европы и НАТО, считает Шольц, разделяют его мнение.

Отвечая на вопрос парламентской фракции ХДС/ХСС, канцлер подчеркнул, что "благоразумие и обдуманность" не должны преподноситься как "нерешительность, трусость или что-то еще". "Благоразумие - это не то, что можно квалифицировать как слабость, как это делают некоторые. Благоразумие - это то, на что имеют право граждане этой страны", - указал глава правительства.

Шольц также отверг обвинения в том, что он не доверяет Украине. "Мы доверяем Украине. Именно поэтому Германия является крупнейшим поставщиком оружия среди европейских стран", - заявил канцлер.

Обсуждение поставок TAURUS Украине

Дискуссии о необходимости поставок Германией Украине крылатых ракет TAURUS продолжаются много месяцев. Позицию канцлера, выступающего категорически против такого решения, не разделяют не только в оппозиционном блоке ХДС/ХСС, но и некоторые представители партий, входящих в правительственную коалицию. "Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и TAURUS должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно затруднить российскую логистику", - заявила в январе эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

В свою очередь эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) назвал решение об отказе от поставок TAURUS "фундаментальной потерей доверия" для всей коалиции. "Отказ канцлера передать TAURUS украинцам способствует затягиванию войны. Поэтому эта политика имеет серьезные моральные и политические недостатки", - подчеркнул депутат бундестага.

При этом более половины немцев (61 процентов) выступают против поставок Taurus Украине, "за" высказались только 29 процентов. Таковы данные репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Die Welt. Они были обнародованы 7 марта.

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