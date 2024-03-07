В Германии выросло число противников поставок TAURUS Украине

Доля тех, кто отвергает поставки ракет в Украину, за последний месяц выросла на 9%, достигнув 61%, говорят данные опроса Deutschlandtrend. При этом большинство немцев поддерживают увеличение расходов на оборону.

Большинство немцев (61%) выступают против поставок ракет большой дельности TAURUS Украине. Поддержать такую иницитиву готовы 29% граждан, что на 7% меньше, чем месяц назад. Таковы данные репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt. Они были обнародованы вечером в четверг, 7 марта.

Указывается, что доля тех, кто отвергает поставки дальнобойных ракет из Германии в Украину, за последний месяц выросла на 9%. "В вопросе о ракетах TAURUS большинство граждан разделяют позицию канцлера из партии СДПГ", - констатируют авторы исследования. 26 февраля Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз отверг идею поставок ракет большой дальности Украине. Позднее он обосновал свое решение тем, что, если "неверно применить" TAURUS, ракета может "поразить цель где-нибудь в Москве".

К поставкам дальнобойных ракет Украине в Германии призывают глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), а также ряд политиков из правящих партий "Союз 90"/"зеленые" и СвДП.

Между тем 22 февраля проект резолюции о поставке ракет TAURUS Украине, выдвинутый блоком ХДС/ХСС, был отвернут абсолютным большинством депутатов бундестага. 7 марта, однако, управляющий делами фракции Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил в интервью газете Rheinische Post, что оппозицинный блок ХДС/ХСС в бундестаге на следующей неделе вновь вынесет на голосование вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет.

Сторонники каких партий против поставок TAURUS Украине

Судя по данным опроса Deutschlandtrend, обнародованным 7 марта, больше всего противников поставок ракет TAURUS Украине среди сторонников новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ): 85% и 84% соответственно. Лишь 9% и 11% избирателей этих партий соответсвенно готовы поддержать поставки.

Доля одобряющих перспективу поставок больше всего среди избирателей "зеленых" (53%) и Свободной демократической партии (50%). Против передачи Киеву дальнобойных ракет в опросе высказались 37% и 40% сторонников этих партий соответственно.

Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС и правящей Социал-демократической партии Германии соотношение между сторонниками и противниками поставок выглядит следующим образом. Среди избирателей ХДС/ХСС 39% выступают "за" и 52% - "против"; среди сторонников СДПГ - 29% "за" и 58% - "против".

Накануне, 6 марта, были обнародованы результаты опроса на ту же тему, проведенного социологической группой YouGov по заказу агентства dpa. По этим данным, за поставку Украине крылатых ракет TAURUS для отражения российской агрессии высказались 28% респондентов, а против - 58%. Этот опрос проводили среди 2169 немцев, имеющих право голоса.

Немцы поддерживают увеличение расходов на оборону

Подавляющее большинство немцев (74%) одобряют намерение правительства Германии выделять на оборонные нужды в долгосрочной перспективе как минимум 2% ВВП, значительно больше, чем в предыдущие годы.

Менее едины граждане ФРГ в вопросе о том, где брать средства на оборону. Менее половины опрошенных (43%) выступают за перераспределение расходов внутри государственного бюджета. Треть немцев (34%) считает, что финансировать оборону можно за счет новых государственных заимствований, и всего 9% согласны на повышение налогов и сборов для этого.

Тревога из-за скандала с прослушкой РФ офицеров бундесвера

На фоне скандала с прослушкой российскими спецслужбами переговоров офицеров бундесвера о ракетах TAURUS 70% респондентов заявили в опросе Deutschlandtrend, что испытывают "очень большую или большую тревогу" по поводу того, что Германия все чаще становится объектом влияния российских спецслужб.

67% респондентов указали также на опасения, что Германия не подготовлена к борьбе с российским шпионажем. 64% опрошенных выразили тревогу в связи с тем, что Россия может попытаться напасть на другие европейские страны. Последний показатель оказался при этом на 4% выше, чем месяц назад.

Также на 3% (до 62%) увеличилась доля тех, кто боится, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины.

Основным партнером Германии немцы считают Францию

Основным "партнером Германии, которому можно доверять" немцы по-прежнему считают Францию. Такого мнения придерживаются 78% опрошенных, на 6% процентов меньше, чем год назад. Противоположного мнения придерживаются 12%. На втором месте оказались США, которым доверяют 45% граждан ФРГ, на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. Недоверие к США испытывают тоже 45% немцев. Украину партнером Германии считают 37% немцев (-10%), с недоверием к Киеву относятся 59%. Доверять России готовы 8% опрошенных, противоположного мнения - 85%.

Немцы недовольны своим правительством

Как свидетельствуют данные опроса, подавляющее большинство немецких избирателей "абсолютно недовольны" или "менее довольны" работой кабинета Олафа Шольца. В общей сложности доля таких респондентов составила 80% (41% и 39% в названных выше вариантах ответа соответственно). Для сравнения: довольными работой правительства ФРГ оказались 18% респондентов, а "очень довольными" - 1%.

С перспективы сторонников различных партий недовольство работой правительства выразили 96% избирателей АдГ, 94% сторонников "Союза Сары Вагенкнехт", 91% сторонников блока ХДС/ХСС и 85% сторонников правящей СвДП. Что касается избирателей двух других партий, входящих в "светофорную" коалицию, - СДПГ и "зеленых", - то тут пропорция была следующей: среди сторонников социал-демократов довольными работой правительства являются 55%, а недовольными - 43% респондентов. Среди граждан, разделяющих взгляды "зеленых", работу правительства одобрили 50%, а раскритиковали - 48%.

Смотрите также: