Поставки TAURUS Украине вынесут на голосование в бундестаге

Проект резолюции ХДС/ХСС, который будет вынесен на голосование на следующей неделе, призывает правительство ФРГ "незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus".

Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в бундестаге вопрос о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS. "Парламент должен взять на себя руководство действиями", - заявил в четверг, 7 марта, управляющий делами фракции Торстен Фрай (Thorsten Frei) газете Rheinische Post.

В проекте резолюции ХДС/ХСС, подготовленном еще в ноябре, содержится призыв к правительству Германии "наконец незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет TAURUS из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме".

Две недели назад аналогичное предложение фракции было отвергнуто абсолютным большинством депутатов бундестага. В ходе поименного голосования 22 февраля в поддержку проекта резолюции о поставке Украине ракет TAURUS высказались лишь 182 депутата, 480 были против и еще пятеро воздержались.

Из депутатов правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов за этот документ проголосовала только эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), уже давно добивающаяся передачи ракет TAURUS Киеву.

Шольц отказывается передать Киеву ракеты TAURUS

Украина страдает от масштабной нехватки боеприпасов, а также уже много месяцев запрашивает у Германии передачу дальнобойных систем TAURUS. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклоняет эти запросы. 4 марта он в очередной раз выступил резко против поставки таких ракет Киеву. "Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено", - сказал канцлер.

Шольц обосновывает отказ от передачи Украине ракет TAURUS опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. Между тем в последние дни разгорелся скандал вокруг утечки аудиозаписи разговора предполагаемых офицеров бундесвера с обсуждением возможности ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS. Берлин признал факт перехвата разговора, но не комментировал его содержание.

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