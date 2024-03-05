Прослушка офицеров бундесвера: суть скандала и последствия

Прослушка офицеров бундесвера привела к серьезному скандалу, последствия которого могут затронуть не только Германию. Самое важное, что нужно знать об этом скандале, в досье DW.

Утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе) стала причиной серьезного скандала. Аудиозапись разговора офицеров, на которой обсуждалась возможность ударов по Керченскому мосту при помощи немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS была опубликована главным редактором российского государственного телеканала RT Маргаритой Симоньян 1 марта. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно выступал против передачи Украине ракет TAURUS. Он аргументировал свой отказ риском вовлечения Германии в войну России против Украины.

После публикации записи перехваченного в результате прослушки разговора офицеров бундесвера министерство иностранных дел России потребовало от германского правительства объяснений.

Минобороны ФРГ признало факт утечки записи разговора, но не комментировало его содержание. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал происшедшее "гибридной дезинформирующей атакой" со стороны России.