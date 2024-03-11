Писториус: Не собираюсь попасться на удочку Путину

Министр обороны ФРГ не намерен увольнять "своих лучших офицеров", независимо от того, совершили ли они ошибку в связи с прослушкой РФ. "Это было бы то, чего от нас ждет Владимир Путин", - подчеркнул Борис Писториус.

В свете скандала вокруг перехвата Россией разговора офицеров бундесвера о ракетах TAURUS министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что не собирается "попасться на удочку" российскому президенту Владимиру Путину и не намерен увольнять своих "лучших офицеров" - причем независимо от того, совершили они какую-либо ошибку или нет. "Это было бы именно то, чего от нас ждет Владимир Путин", - сказал он в понедельник, 11 марта, выступая перед ведущими офицерами люфтваффе после специального заседания комитета бундестага по обороне, посвященного российской прослушке.

При этом, по словам Писториуса, прежде чем принимать какие-либо меры в соответствии со служебным законодательством, необходимо дождаться результатов расследования. В случае же, если была нарушена служебная дисциплина, будут приняты меры в соответствии с законодательством о государственной службе.

Глава Минобороны подтвердил, что одним из четверых участников беседы, подключенных к видеоконференции по незащищенной линии, был глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz). Однако в отличие от другого высокопоставленного офицера, который также был подключен к беседе с нарушениями, в случае Герхарца не произошла утечка данных.

Утечка записи переговоров офицеров люфтваффе

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS. МИД РФ потребовал от Германии объяснений.

Позднее Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz), находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении конфиденциальной военной информации в режиме видеоконференции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Киеву ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

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