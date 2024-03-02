Минобороны ФРГ признало утечку разговора офицеров бундесвера

Министерство не уточнило, действительно ли офицеры люфтваффе обсуждали вероятные удары TAURUS по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Шольц ранее заявил, что утечку разговора военных проясняют.

Министерство обороны Германии признало утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе). "По нашей оценке, разговор в зоне ответственности люфтваффе был перехвачен", - цитируют немецкие информагентства официальную представительницу военного ведомства в субботу, 2 марта.

Минобороны не прокомментировало содержание беседы. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

Канцлер Шольц: Утечку беседы офицеров бундесвера проясняют

Несколькими часами ранее ситуацию прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он назвал дело "очень серьезным", и подчеркнул, что "этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют". В то же время агентство dpa сообщило, что опубликованная рядом российских СМИ запись разговора является подлинной.

МИД России требует от Германии объяснений

Накануне главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту при помощи немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Симоньян опубликовала расшифровку беседы и аудиозапись разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля.

Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Позиция канцлера ФРГ по TAURUS для Киева

Канцлер ФРГ не раз высказывался против передаче Украине крылатых ракет TAURUS. На встрече с жителями Дрездена 29 февраля Шольц обосновал отказ Берлина тем, что ракета способна "поразить цель где-нибудь в Москве", если ее "неправильно настроить". Кроме того, для обеспечения контроля над применением ракет TAURUS необходимо было бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен, подчеркнул глава германского кабмина.

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