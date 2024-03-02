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Канцлер ФРГ: Утечку разговора офицеров бундесвера проясняют

Павел Мыльников
2 марта 2024 г.

Утечку разговора офицеров люфтваффе тщательно проясняют, заявил Олаф Шольц. Беседа военных, якобы обсуждавших вероятные удары TAURUS по Крымскому мосту, действительно происходила, выяснило dpa.

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Крылатая ракета TAURUS на фоне боевого самолета Tornado
Крылатая ракета TAURUS (фото из архива)Фото: Bernhard Huber/MBDA

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал предполагаемую утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе). "Это очень серьезное дело", - заявил глава правительства ФРГ в субботу, 2 марта. "Поэтому сейчас этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют", - добавил он.

Опубликованная рядом российских СМИ запись онлайн-конференции офицеров люфтваффе является подлинной, сообщило в этот же день агентство dpa, не называя свои источники. Беседа действительно состоялась и проходила на платформе Webex, используемой для видеотелефонии, выяснили журналисты. Министерство обороны ФРГ уже проверяет сообщения о возможном перехвате онлайн-конференции.

Москва требует от Берлина объяснений

Накануне главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможные удары по Крымскому мосту при помощи немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Симоньян опубликовала расшифровку беседы и аудиозапись разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля.

Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Канцлер Германии - против поставок TAURUS в Украину

Шольц неоднократно выступал против передаче Украине крылатых ракет TAURUS. Так, 29 февраля канцлер на встрече с жителями Дрездена обосновал отказ Берлина тем, что ракета способна "поразить цель где-нибудь в Москве", если ее "неправильно настроить". Кроме того, для обеспечения контроля над применением ракет TAURUS необходимо было бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен, подчеркнул глава германского кабмина.

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