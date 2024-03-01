Минобороны ФРГ проверяет прослушку беседы его офицеров

После появления в российских СМИ предполагаемой записи разговора офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост военная контрразведка ФРГ начала проверку.

Министерство обороны Германии начало проверку сообщений о возможном противозаконном перехвате онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил ФРГ (люфтваффе), предполагаемая запись которой была обнародована в ряде российских СМИ. "Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", - сообщила в ответ на запрос DW в пятницу, 1 марта, представитель Минобороны в Берлине.

Несколькими часами ранее главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS. В подтверждение этих слов Симоньян опубликовала расшифровку разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля 2024 года, а также саму аудиозапись беседы, участники которой общаются друг с другом на немецком языке.

После этого МИД России потребовал от Берлина объяснений. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - написала в Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Канцлер ФРГ выступает против поставок TAURUS Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно высказывался против поставок крылатых ракет TAURUS Украине, опасаясь, что те могут быть использованы украинскими военными для ударов по целям на территории России. В последний раз Шольц заявил об этом 29 февраля. "У TAURUS дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", - указал глава германского правительства на встрече с жителями Дрездена. Отказ от поставок Украине TAURUS канцлер также обосновывал риском вовлечения Германии в войну.

На прошлой неделе бундестаг принял резолюцию, призывающую к поставке в Украину дальнобойных систем вооружений, однако, крылатые ракеты в документе не упоминаются. В то же время предоставить Киеву ракеты TAURUS открыто требуют оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС и некоторые политики правящей в стране коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов.

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