Министр обороны ФРГ: Прослушка офицеров - гибридная атака РФ

Утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе) является "гибридной дезинформирующей атакой" со стороны России. С такой оценкой ситуации министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) выступил в воскресенье, 3 марта. "Это часть информационной войны, которую ведет Путин", - заявил глава Минобороны.

"Речь идет о подрыве нашего единства. Соответственно, мы должны реагировать на это с особой осторожностью, но не менее решительно", - подчеркнул Писториус. Он особо выделил необходимость "не попасться на удочку Путина" и выразил надежду на то, что Кремлю не удастся разъединить немцев.

Главе Минобороны ФРГ неизвестно о других утечках или прослушках телефонных разговоров немецких военных. Писториус ожидает результатов внутренней проверки резонансного инцидента в ближайшие дни. В том числе следует выяснить, подходящая ли платформа для беседы была выбрана. По данным агентства dpa, участники разговора воспользовались платформой Webex, популярной в видеотелефонии.

Минобороны Германии признало перехват разговора

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту при помощи немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS.

На следующий день Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. Агентство dpa сообщило, что запись беседы является подлинной. Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений.

Канцлер Шольц - против поставок TAURUS Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно выступал против передачи Украине TAURUS. Он аргументировал свой отказ опасениями втягивания Германии в войну в Украине. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

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