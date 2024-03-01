СМИ ФРГ о речи Путина: разжигатель войны нервничает

В послании Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 29 февраля, немецкие СМИ выделили, прежде всего, угрозы российского президента в адрес Запада. "Путин грозит нападением на западные страны", - гласит заголовок на сайте самой массовой в Германии бульварной газеты Bild.

"Если Путин нажмет ядерную кнопку, он умрет вторым"

Консервативная общенациональная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в своем комментарии напоминает: "В течение некоторого времени Путин предоставлял своим подчиненным право грозить атомным оружием, и они бахвалились тем, как быстро Москва могла бы стереть с лица земли Берлин или Варшаву. Но китайцы, от благосклонного нейтралитета которых Кремль зависит, дали ему понять, что считают бряцание ядерным оружием безответственным поведением".

Владимир Путин воспользовался своим выступлением 29 февраля 2024, чтобы возобновить ядерные угрозы в адрес Запада Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Изменившуюся риторику президента РФ газета объясняет так: "То, что хозяин Кремля теперь вновь сам это начал, очевидно связано с предстоящими "выборами", перед которыми Путин хочет предстать сильным и бесстрашным защитником России, окруженной врагами (которых она же сама себе и сотворила, начиная от Украины и вплоть до Финляндии). Но цель угроз Путина состоит и в том, чтобы предотвратить западную поддержку Украины, из-за которой Кремлю трудно или даже невозможно поставить эту страну на колени".

По мнению издания, эта тактика частично срабатывает. "Федеральный канцлер Шольц вновь и вновь повторяет девиз, которым он руководствуется: не предпринимать ничего, что рано или поздно привело бы к той самой эскалации, которой грозит Путин. Конечно, в конфронтации с бессовестным самодержцем надо основательно взвешивать каждый шаг. Однако нельзя постоянно подавать ему сигналы, что ты больше боишься эскалации, чем он сам. Это подрывает собственный авторитет, а без него сдерживание на работает. В голове Путина не должно оставаться сомнений: если он действительно окажется настолько безумным и первым нажмет на ядерную кнопку, то он совершенно точно умрет вторым", - подчеркивает Frankfurter Allgemeine Zeitung в комментарии под заголовком "В чем Путин никогда не должен сомневаться".

"Вот почему Путин должен проиграть войну"

Выходящая на западе Германии региональная газета Kölner Stadt-Anzeiger тоже критикует канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) после прозвучавших в Москве заявлений Владимира Путина. Ведь президент РФ "дал понять, что ему совершенно наплевать на стремление канцлера Шольца не поставлять Украине, подвергшейся российскому нападению, крылатые ракеты TAURUS для самообороны, чтобы тем самым не провоцировать разжигателя войны в Москве. Хозяин Кремля преспокойно грозит российским оружием, способным поражать территорию Запада".

Из послания президента России Федеральному собранию Kölner Stadt-Anzeiger делает следующий вывод: "Путин явно испытывает панический страх перед волнениями в своей стране и потерей власти. Путин знает, что в условиях демократии он бы не выжил. Поэтому он ведет войну. И поэтому он должен ее проиграть".

"Для начала надо прекратить убивать в Украине"

Восточногерманская региональная газета Leipziger Volkszeitung считает, что речь Путина одновременно свидетельствует о страхе и о мании величия. "Кремлевский разжигатель войны преспокойно грозит российским оружием с дальностью действия до стран Запада. Это тот язык, на котором он говорит и который понимает. А заодно он еще и предупреждает о "реальной угрозе ядерного конфликта", который уничтожил бы цивилизацию. Хочется крикнуть ему в ответ: "Но ведь и тебя тоже, Путин!".

Обращенное к США предложение российского президента вступить в диалог о безопасности на планете Leipziger Volkszeitung называет "чистой издевкой": "Ему бы для начала следовало прекратить убивать в Украине. Мир сразу же стал бы более безопасным".

"Беспомощные угрозы Путина"

"Великий манипулятор" - так озаглавлен комментарий в левой общенациональной газете taz. "Путин повторяется: пустые обещания народу и одни и те же угрозы в сторону Запада. Он производит беспомощное впечатление", - отмечается в подзаголовке.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в России транслировали не только по телевидению, но и в кинотетатрах Фото: Dmitry Rogulin/TASS/dpa/picture alliance

"71-летний выступающий, озвучивавший, покашливая, предвыборные подарки и атомные угрозы, был похож на упрямого маленького ребенка, который, громко топая, требует внимания. Казалось, что он все громче орет: "Я, я, я выиграю". Но поскольку, похоже, мало кто обращает на него внимание, он начинает бешено размахивать руками. Единственный язык, который он знает: чудовищное насилие".

Поскольку Путин, по мнению taz, явно нервничает, хотя в своей стране у него почти все под контролем, газета рекомендует: "Запад должен выработать стратегию, как обуздать собственную нервозность, и не терять уверенности перед лицом беспомощных угроз Путина".

"Как бы эта новая элита не завела Россию опять в застой"

Посткоммунистическая Junge Welt прокомментировала выступление Владимира Путина так: "Ежегодное послание фактически стало правительственной программой на следующий срок - программой военной силы и внутреннего развития при относительно масштабных социальных мерах. Обращает на себя внимание то, как Путин дистанцировался от "псевдоэлит 90-х годов", к которым он сам тогда принадлежал. На их место он хочет поставить "новую элиту", которая доказала свой патриотизм участием в войне".

Выступление президента Путина собрало всю "старую элиту" России Фото: Alexander Kazakov/Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Комментатор Junge Welt, которому это напомнило "кадровую политику Сталина в 20-е годы и его фразу про решающую роль кадров", выражает опасение: "Как бы эти кадры не завели Россию вновь в "застой", который приведет к тому, что кто-то после Путина не увидит другого выхода, кроме капитуляции".

"После такой речи новая мобилизация стала более вероятной"

Консервативная газета Die Welt, оценивая двухчасовую речь президента РФ, отметила, что он "давал населению по мелочам большие обещания": "Как Россия видит свою роль в мире, что должно измениться - все это осталось под завесой тайны. Вместо этого он обещал россиянам целый поток денег в социальной политике и в области здравоохранения - но ни слова не ответил на вопрос о финансировании всего этого. Мысль, которую он хотел донести: Россия, несмотря на войну, сможет все себе позволить".

По мнению комментатора общественно-правовой общенациональной радиостанции Deutschlandfunk, "речь Путина - плохая новоcть для российского народа", поскольку президент готовит население к тому, что ему придется принести больше жертв ради войны.

"Немало комментаторов ждали другой речи. В марте состоятся президентские выборы. Многие полагали, что Путин попытается создать хорошее настроение, произнесет теплые слова о том, что скоро всем станет лучше. Но этого не произошло. После такой речи новая мобилизация в России - после выборов - стала более вероятной", - считает радиостанция Deutschlandfunk.

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