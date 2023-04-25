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Фото: Yekaterina Shtukina/Sputnik Government/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Медведев: Россия может первой применить ядерное оружие

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь выступил с угрозой применения ядерного оружия, которое он назвал "скрепой России".

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Заместитель председателя Совета безопасности РоссииДмитрий Медведев в очередной раз выступил с угрозой применения ядерного оружия и заявил, что Россия может это сделать первой, "если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства". "Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так", - сказал он, выступая на просветительном марафоне "Знание.Первые" во вторник, 25 апреля.

Медведев сослался при этом на один из пунктов ядерной доктрины РФ. "Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства. Это, по сути, применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны", - подчеркнул зампред Совбеза России.

Ядерное оружие как "скрепа России"

Медведев считает, что в современном мире ядерное оружие для России имеет "значение той самой скрепы, которая собирает государство". По этой же причине, полагает он, другие государства тоже стремятся к обладанию ядерным оружием.

Дмитрий Медведев за времявойны РФ против Украины уже неоднократно угрожал применением ядерного оружия "в случае возникновения угрозы самому существованию России". Эти заявления вызывали резко негативную реакцию на Западе, который поддерживает Украину. При этом страны НАТО и ЕС неоднократно единодушно подчеркивали, что не допустят победы России в несправедливой агрессивной войне против соседнего государства.  

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