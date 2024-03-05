После прослушки бундесвера в ФРГ усилили защиту от шпионажа

В Германии усилены меры по защите от шпионажа после перехвата беседы офицеров люфтваффе, утверждает глава МВД Нэнси Фезер. США усматривают в публикации прослушки попытку РФ посеять раздор между странами Запада.

После публикации Россией прослушки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера поставок Украине ракет TAURUS министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о готовности немецких спецслужб к обороне. "Мы еще больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события", - указала она в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 5 марта.

"Пропагандистский аппарат Путина хочет дискредитировать наше государство, манипулировать формированием общественного мнения и расколоть наше общество. Ничего этого Путину не удастся", - уверена глава МВД Германии.

По ее словам, немецкая контрразведка, которой занимается Федеральное ведомство по защите Конституции, была значительно усилена в кадровом и технологическом плане. Противодействие деятельности российских спецслужб остается одним из ключевых направлений работы контрразведки, подчеркнула Нэнси Фезер.

Комитет бундестага по обороне должен обсудить дело об утечке секретной информации на специальном заседании, намеченном на 11 марта. По словам главы комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), к этому времени появится больше информации для анализа. В интервью газете Rheinische Post она уточнила, что обсуждение будет посвящено тому, "насколько наши учреждения готовы к гибридной атаке".

США: Россия хочет посеять раздор между союзниками

В администрации США Москву обвиняют в попытке разжечь недоверие между западными союзниками. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби назвал публикацию аудиозаписи "наглой и прозрачной попыткой России посеять раздор" и создать впечатление об отсутствии единства как в целом на Западе, так и в правительстве Германии.

Однако Кирби выразил уверенность, что западные страны не поддадутся, как того хочет Россия. По его утверждению, совместная работа по поддержке Украины продолжается, и Германия принимает в ней самое активное участие. Представитель администрации США указал, что каждая страна должна самостоятельно принимать решения в отношении собственных действий.

Джон Кирби высоко оценил вклад Германии в поддержку Киева, подчеркнув, что Вашингтон будет продолжать сотрудничество с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и его правительством, чтобы найти способы помочь Украине.

Утечка записи переговоров офицеров люфтваффе

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS. МИД РФ потребовал от Германии объяснений.

Позднее Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz), находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении в режиме видеоконференции конфиденциальной военной информации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против передачи Украине ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

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