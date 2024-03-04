Бомба под TAURUS: Чем опасна прослушка офицеров бундесвера

Публикация в России подслушанного разговора офицеров бундесвера о возможной поставке Украине немецких ракет TAURUS вызвала вопросы не только в Германии. DW - о политических и военных последствиях.

Вопросов пока больше, чем ответов, но ясно одно: в немецкой армии разразился самый крупный связанный с Россией шпионский скандал за многие годы. Публикация главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян прослушки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной поставке немецких крылатых ракет TAURUS Украине стала шоком для всех - политиков, военных, экспертов.

Как такое вообще стало возможно? Можно ли обвинять в халатности офицеров бундесвера, которые, как пишут СМИ, обсуждали сверхсекретную тему на обычной коммерческой платформе для видеоконференций? Ответ на этот болезненный для армии ФРГ вопрос ищет военная контрразведка (MAD). Результаты расследования ожидаются в ближайшие дни. До этого министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) решил воздержаться от кадровых решений. Сам инцидент он назвал частью "гибридной войны с целью дезинформации". В Минобороны подтвердили, что запись - подлинная, но содержание не комментируют.

О чем говорили генералы люфтваффе, а о чем - нет

В центра скандала - инспектор люфтваффе, то есть глава немецких ВВС, генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz). Кроме него в почти 40-минутной беседе принимал участие еще один генерал и два офицера-помощника. Они готовили брифинг для министра о ракетах TAURUS.

Крылатая ракета TAURUS, архив Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO

Ракеты TAURUS дальностью более 500 километров давно просит Украина, но в правительстве ФРГ нет в этом вопросе единства. "Зеленые" и либералы готовы их предоставить, но социал-демократ, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) - против. На днях Шольц подтвердил отказ, назвав причиной свои опасения, что Германия может быть втянута в войну России против Украины. Насколько эти опасения оправданы - вопрос спорный. Немецкая пресса считает, что отказ Шольца среди прочего говорит о его недоверии к Украине, к тому, что она не использует ракеты для ударов, например, по Москве. Некоторые политики и обозреватели интерпретируют высказывания на прослушке как доказательство того, что использование ракет Украиной возможно и без участия солдат бундесвера.

Офицеры люфтваффе говорили о том, как могут быть организованы поставки, если будет политическое решение Берлина - сроках подготовки ракет (до восьми месяцев) и обучения украинских военных, количестве ракет, способах доставки, креплении на самолеты, о целях, которые могут быть поражены, и о помощи других стран НАТО, которые уже поставляют в Украину свои крылатые ракеты. Таких стран две - Великобритания и Франция. Чувствительная деталь - в разговоре упоминаются способы доставки их ракет - соответственно Storm Shadow и Scalp - в Украину. Также есть пассаж о возможной роли производителя - европейской оборонной компании MBDA. Что касается целей, то упоминаются "мост на востоке" и "склады боеприпасов". Слово "Крым" не произносится, но речь идет, вероятно, о Керченском мосте.

"Сама по себе запись говорит о том, что в стенах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ", - сказал в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Германии не согласны с такой трактовкой. И не только потому, что большинство стран не считают аннексированный Крым частью России. Отставной полковник бундесвера, бывший эксперт фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в беседе с DW отметил: "В этом разговоре речь шла только о возможных вариантах с целью консультаций политического руководства. Речь не идет о планировании, это ошибочная трактовка".

К чему приведет прослушка офицеров бундесвера

Политические последствия публикации прослушки уже просматриваются. В июне в Германии пройдут выборы в Европарламент, а осенью - выборы в несколько земельных парламентов. Поставки оружия Украине могут стать одной из тем кампаний. Представители крайне правых и левых партий под пацифистскими лозунгами давно выступают против поставок и уже подвергли новой критике правительство Шольца. Консервативная оппозиция из блока ХДС/ХСС ставит под сомнение тезис канцлера о причинах отказа Украине. Не исключено, что будет проводится парламентское расследование обстоятельств прослушки, но ясности пока нет.

Глава ВВС ФРГ Герхарц и министр обороны Писториус, архив Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Военные последствия также очевидны. Обозреватели отмечают, что шансы на поставки ракет TAURUS, которые и так были невысоки, стали еще меньше.

Германия теперь выглядит еще более ненадежной в глазах союзников. В Берлине идет процесс по обвинениям в шпионаже в пользу России против бывшего сотрудника немецкой службы внешней разведки BND. Наиболее ощутимым ударом нынешняя публикация стала для отношений в треугольнике Германия-Франция-Великобритания. Между Парижем и Берлином на днях снова проявились разногласия в вопросе помощи Украине и возможной отправки солдат. Президент Франции Макрон этого не исключил, а Шольц наоборот - сказал, что это категорически невозможно.

Сомнения в надежности Германии?

По данным прессы, Лондон в последнее время все активнее пытается убедить Шольца передать TAURUS Киеву. Кроме того, якобы в начале года рассматривался вопрос о так называемом "круговом обмене" - Германия могла бы передать TAURUS Британии, а та - поставить Украине еще больше своих ракет Storm Shadow. Официальный Лондон пока сдержанно отреагировал на прослушку офицеров люфтваффе в Германии. Бывший министр обороны Бен Уоллес в беседе с The Times указал на "сильное", по его мнению, проникновение российских спецслужб в Германии, а потому он считает ее "ни безопасной, ни надежной".

"Это не просто военный прокол, - написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. - Это политический скандал, и он показывает ужасное состояние бундесвера. Части его руководства, очевидно, до сих пор не поняли, что на расстоянии одной автомобильной заправки от Берлина бушует война, в которой Путин давно видит Германию противником".

И, конечно, еще один вопрос, который теперь задают себе не только в Берлине - что еще могли подслушать спецслужбы РФ, но о чем они молчат.

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