Посол ФРГ рассказал о приглашении в МИД России

Александер Ламбсдорфф заявил, что был приглашен в МИД РФ на беседу, а не вызван туда из-за скандала с прослушкой переговоров немецких офицеров об использовании TAURUS в Украине.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) опроверг сообщения о вызове в МИД РФ в связи со скандалом из-за прослушки разговора немецких высокопоставленных военных. "Это было приглашение к разговору о различных темах двусторонних отношений", - сказал он агентству dpa в понедельник, 4 марта. Ламбсдорфф уточнил, что встреча была запланирована еще до публикации перехваченных переговоров о ракетах TAURUS.

Ранее российское государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники, что посол ФРГ вызван в российский МИД. По данным ТАСС, Ламбсдорфф пробыл в здании 1 час 10 минт и покинул его, не отвечая на вопросы журналистов.

В тот же день, 4 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перехваченный разговор свидетельствует о "прямой вовлеченности" Запада в "конфликт вокруг Украины".

Утечка записи переговоров офицеров люфтваффе

38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS опубликовала 1 марта главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. Министерство иностранных дел РФ потребовало от Германии объяснений.

2 марта Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях", - пояснили в ведомстве.

3 марта британская газета The Sunday Times написала, что 19 февраля глава ВВС Германии (люфтваффе, Luftwaffe) генерал-лейтенант Инго Герхартц (Ingo Gerhartz), находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении в режиме видеоконференции чувствительной военной информации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подчеркивал, что он против передачи Украине ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

Реакция властей ФРГ на сообщения об утечке записи переговоров о TAURUS

Комментируя материалы российских СМИ о прослушке разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, Олаф Шольц назвал это "очень серьезным делом". 2 марта он заявил, что "этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют".

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 3 марта заявил, что утечка записи является "частью информационной войны, которую ведет (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин".

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