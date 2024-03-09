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Великобритания готова помочь Германии с TAURUS для Украины

Павел Мыльников
9 марта 2024 г.

Глава британского МИД Кэмерон в беседе с Süddeutsche Zeitung не исключил круговые поставки крылатых ракет в формате "TAURUS - Лондону, Storm Shadow - Киеву".

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Крылатая ракета TAURUS на боевом самолете Tornado
Крылатая ракета TAURUS (фото из архива)Фото: Bernhard Huber/MBDA

Великобритания предложила Германии поддержку в вопросе поставки Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS. "Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими германскими партнерами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон изданию Süddeutsche Zeitung на вопрос, готов ли Лондон помочь Берлину в решении проблемы. Газета приводит слова политика в субботу, 9 марта.

Одним из возможных вариантов являются круговые поставки: Германия передаст TAURUS британской стороне, а та направит украинцам крылатые ракеты Storm Shadow, отмечает газета. "Мы готовы изучить все варианты, чтобы достичь максимального эффекта для Украины", - подчеркнул Кэмерон. Он отказался раскрыть подробности с целью "не сообщать нашим оппонентам, что мы задумали".

Позиция Шольца и Кэмерона по передаче крылатых ракет Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно выступал против передачи Киеву ракет TAURUS, обосновывая это опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. Берлин не может "делать то же, что британцы и французы в плане наведения на цели и его сопровождения", пояснил глава кабмина ФРГ. По его словам, контроль над применением ракет TAURUS потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

Глава британского внешнеполитического ведомства отверг опасения того, что поставка Киеву крылатых ракет приведет к эскалации войны, развязанной Россией. "Вполне возможно ввести ограничения на применение этого оружия, чтобы оно никоим образом не способствовало эскалации", - пояснил Кэмерон. Лондон доверяет соответствующим обещаниям Киева (по использованию вооружений. - Ред.) и доволен достигнутыми договоренностями, указал министр.

Лондон ожидает уроков из скандала с прослушкой офицеров люфтваффе

Глава МИД Соединенного Королевства не обошел стороной резонансный перехват Россией совещания генералов военно-воздушных сил Германии (люфтваффе) о возможной поставке Украине немецких ракет TAURUS. В таких случаях всегда есть чему поучиться, считает Кэмерон, выразивший уверенность, что из скандала будет извлечен соответствующий урок.

Лондон и Берлин являются созниками и находятся в дружеских отношениях, указал британский министр. А "хорошие друзья и партнеры говорят о подобных вещах за закрытыми дверями", резюмировал он.

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